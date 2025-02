O rekordu, vzkříšení i televizním skandálu. Promiň, Ole, omlouval se Johannes Bö

„Jste na tom s medailemi lépe než my. Ale my vám to přejeme,“ pousmál se před sobotním mužským sprintem při debatě s českými novináři Per Arne Botnan, manažer norské reprezentace.

Ovšem vzápětí ujistil: „Dnes už určitě nějakou medaili mít budeme. O tom jsem přesvědčen.“

Koneckonců, pro nadcházející sprinterskou partii měl jeho tým v rukách hned šest skvělých karet.

S trumfem v podobě Johannese Thingnese Böa.

„Půjde o spravedlivý závod,“ prohlásil po poledni český kouč Michael Málek při pohledu na modrou oblohu, výborně připravenou trať a jen mírně poletující praporky na střelnici.

Tentokrát neměly vrtochy počasí ovlivnit konečné vyznění výsledkové listiny, jako tomu bylo při pátečních větrných poryvech a chumelenici během sprintu žen.

Tentokrát naopak viděli diváci v Lenzerheide závod ve stylu start – cíl, velkolepou show jednoho jediného muže.

Johannes Bö přišel, viděl, zvítězil. Desetkrát vystřelil, desetkrát zasáhl terč. Předběhl všechny další čisté střelce. Vedl po ležce, vedl po stojce, vedl i v cíli.

A tak se král vrátil na trůn. Ještě na chvilku, na kratičký čas, než z biatlonové scény definitivně zmizí a předá žezlo těm, kteří k němu dlouze vzhlíželi, novým vládcům v úplně jiné éře biatlonu, kdy už nebude na startu žádný z bratrů Böových.

„Dnes to byl perfektní závod. Lepší, než jsem mohl doufat,“ prohlásil.

To úsilí, které do něj vložil. Když doběhl, zřítil se na zem, nejprve na kolena, pak na břicho na sníh, zhluboka vydechoval. Takhle vyčerpaného ho za cílem často nevídáme.

„Nedivte se, byl to přece světový šampionát a navíc sprint, nejtěžší závod na vyhrávání,“ reagoval.

Starší bratr Tarjei Bö tentokrát skončil desátý a v novinářské mixzóně víc než o sobě raději básnil o Johannesovi. „Jenže co vám mám vlastně o něm ještě vykládat?“ prohodil. „Už jsem nejspíš vyčerpal všechna vhodná slova. Je to nejlepší biatlonista, jakého svět viděl. Jsem na něj moc hrdý.“

O 27 sekund nechal Johannes Bö za sebou senzačně stříbrného Campbella Wrighta, prvního Novozélanďana s medailí ze světového šampionátu biatlonistů (byť vybojovanou v barvách reprezentace USA). A o 37 sekund zaostal bronzový Quentin Fillon Maillet, který si tak náramně vynahradil své rozhořčení z nenominace do francouzské smíšené štafety.

V lednu, kdy jednatřicetiletý Johannes šokoval oznámením o ukončení kariéry po letošní sezoně, se na pohárových tratích trápil. Vzpomínáte na až 85. místo ve vytrvalostním závodě v Ruhpoldingu, kdy po pěti chybách na střelnici ani neměl chuť dojet do cíle a k dokončení závodu ho „přemluvil“ až francouzský kolega Emilien Jacquelin?

Ve třech lednových kolech Světového poháru marně útočil na stupeň nejvyšší. Chybělo mu momentum, závěrečný drtivý úder, jímž v minulosti ohromoval.

Teprve s odstupem času nyní vysvětloval: „O Vánocích jsem byl nemocný a v lednu jsem se nedokázal dostat včas do formy. Potřeboval jsem čas, abych zase nabral pocit, že je mé tělo v patřičné kondici. Poslední dva týdny před šampionátem, kdy jsem měl klid na přípravu, mi ho daly.“

Nadmíru spokojený Johannes Bö si na stupních vítězů zakřičel radostí.

Tarjei přitakal: „Vážně na tom nebyl předtím moc dobře. A vidíte, dnes předvedl svůj nejlepší závod v sezoně.“

A tak má Johannes Bö své rekordní jednadvacáté zlato z mistrovství světa, jedenácté individuální. Předstihl v historickém žebříčku šampionátů dvacetkrát zlatého Oleho-Einara Björndalena.

„Což je obrovský milník v mé kariéře,“ ujistil. „Vždyť Ole pro nás v biatlonu stále zůstává měřítkem všech věcí,“ prohlásil.

Björndalenovi, který je v Lenzerheide televizním expertem norské společnosti TV2, se dokonce i omluvil. „Promiň, že jsem ti ten rekord sebral.“ Jednapadesátiletý krajan s úsměvem reagoval: „To je v pořádku. Je to dobré pro náš sport.“

O chvíli později Björndalen do mikrofonu TV2 přidal: „Johannes si rekord rozhodně zaslouží. Je legendou. Opět nám všem ukázal, jak skvěle umí vyladit formu na vrchol sezony.“

S komplimenty se přidávali také další norští Vikingové.

„Johannes? On je prostě GOAT,“ použil Sturla Holm Laegreid slovo, které v angličtině znamená „koza“, ale zároveň je zkratkou pro „Greatest of all time“. Nejlepší všech dob.

„Nechápu, jak to Johannes dělá. Na tom chlapovi je něco fakt zvláštního,“ velebil vítěze další Nor Martin Uldal, v cíli šestý.

Přesto bylo ještě cosi mnohem méně příjemného, co se v tento vpravdě historický biatlonový den v souvislosti se šampionem řešilo. Zbabraný televizní přenos.

„Bylo to skandální,“ prohlásil Marius Skjelbaek, komentátor TV2, která závod přenášela.

Televizní diváci totiž neviděli v přímém přenosu položku vestoje Johannese Böa, Sturly Holma Laegreida ani Sebastiana Samuelssona, tedy tří velkých kandidátů medailí. Místo toho zařadil režisér ve stejný moment záběry na jiné závodníky.

„Odešel snad produkční v průběhu závodu domů?“ ptal se další komentátor Ole Kristian Stoltenberg.

„Bídná práce. Tohle se přece při jednom z nejdůležitějších závodů roku nemůže produkci stát, že ztratí ze zřetele největšího favorita,“ přisadil si Björndalen. „Šlo o katastrofální chybu. Pro závodníky je světový šampionát vrchol. To samé by mělo platit o těch, kteří zajišťují přenosy.“

Stojka, kterou diváci viděli až ze záznamu:

Rozhořčení panovalo natolik velké, že vedení Mezinárodní biatlonové unie IBU hodinu po závodě přispěchalo s omluvou. Šéf komunikace Christian Winkler se jménem federace omluvil: „Stala se velká chyba. Aby režisér neukázal Johannesovu poslední střelbu, se nesmí přihodit. Zejména vůči norskému publiku je to velice necitlivé, omlouváme se. Přestože i televizní přenosy zajišťují ti nejlepší, stále mohou dělat chyby.“

Tarjei Bö si následně rýpl: „IBU před sezonou změnila pořadí nasazování závodníků, i když samotní sportovci byli proti. Teď dostala výchovnou facku.“

Faktem je, že největší favorité podle nového pravidla startují o dost později v průběhu závodu, než bývalo zvykem, a zároveň velmi brzy po sobě, což logistiku přenosů poněkud komplikuje.

Co na to hlavní hrdina sobotního představení? Při dotazu na televizní nedokonalost Johannes Bö jen pokrčil rameny: „Bylo to asi trochu nešťastné, ale co s tím teď ještě můžeme dělat?“

On naopak v závodě takřka dokonalý byl. A nemínil si televizními debatami kazit radost.

„Dnešek si užívám. Vážně moc. Kdo ví, třeba je to poslední vítězství, na které jsem v kariéře dosáhl.“

Čemuž však málokdo věří.

Dokonce se stále spekuluje i o možnosti, že by mohl překonat také Björndalenův rekord v počtu vyhraných individuálních závodů na vrcholné scéně, tedy souhrně ve Světovém poháru, na olympiádách a na mistrovství světa.

Momentální skóre je 95 ku 89 ve prospěch staršího z Norů.

Deset individuálních klání do konce sezony zbývá.

„Zase tak moc daleko ta meta není. Naděje umírá poslední, ne?“ pousmál se Johannes Bö.

Triumf s pořadovým číslem 90 může přidat hned v nedělní stíhačce.