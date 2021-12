Beznadějné, šokující, jako bychom roky netrénovali. Proč Norové tápají

V Rakousku zaznamenal Bö svůj nejhorší výsledek od sprintu na olympijských hrách v Pchjongčchangu, kde skončil 31. Netrefil tři terče, navíc propadl v běhu, v němž přitom soupeře běžně válcuje.

„Nevím, čím to je,“ prohodil pro norskou stanici NRK. „Musím zesílit a dostat se do lepší formy.“

Do olympijských her v Pekingu, hlavního vrcholu sezony, má ještě čas. Právě na zimní svátek také celou přípravu cílí. Přesto z jeho slov probleskuje nejistota, u velkého šampiona dříve nezvyklá.

Při dvojzastávce v Östersundu se sice 28letý Nor ve všech čtyřech startech vešel do desítky, na stupně vítězů ale dosáhl jen jednou. Prvenství tak dosud slavil jen dvakrát se štafetou.

A právě v nedělním týmovém závodě ve zmíněném Hochfilzenu, kde se předtím tak trápil, načerpal naději na obrat k lepšímu. Na svém úseku ani jednou nechyboval a zaznamenal nejrychlejší střelecký i běžecký čas.

„Tuhle sezonu mám zatím jeden závod dobrý, druhý je zase přesně opačný,“ líčil poté. „Ale teď už si to začíná sedat trochu lépe. Mé tělo si začíná zvykat na únavu a je snazší se připravit na další závod.“

Vedeme si hůř, než bychom měli

Trable v úvodu sezony nezažívá jen Bö, s kolísavou formou se v úvodu sezony potýká celý norský tým, včetně ženské královny minulého Světového poháru Tiril Eckhoffové.

„Nenazval bych to krizí, ale je šokující, co předvádí na trati,“ glosoval toto rozpoložení expert NRK Ola Lunde. Reagoval tím na páteční sprint mužů v Hochfilzenu, v němž se z Norů do první patnáctky vešel jen Tarjei Bö.

„Do ideální formy nám ještě něco chybí,“ připustil diplomaticky ostřílený biatlonista. „Vedeme si hůř, než bychom měli. Chybí nám rychlost na trati, kterou zase můžeme kompenzovat přesnou střelbou.“

Sám si v posledním sprintu přesnou muškou pomohl, ale na lyžích prožíval peklo: „Přišlo mi, jako bych roky netrénoval. Bylo to brutálně těžké.“

Tarjei Bö figuruje v hodnocení Světového poháru na páté příčce, dále z norské sestavy vyčnívají jen Marte Röiselandová, se dvěma triumfy ze stíhaček vedoucí žena seriálu, a Vetle Christiansen, třetí muž SP.

„Příčinou mohou být dvě věci,“ zamýšlí se expert Lunde. „Jedna z nich je, že zkrátka nejsou na lyžích dost dobří. Druhá se týká tréninku. Změnili něco, kvůli čemu teď nelyžují tak rychle?“

Rozřešení tohoto rébusu nabídnou až pekingské hry. Na ně chtějí být všichni maximálně připravení. V úvodu sezony ovšem platí, že minimálně na běžkách Nory převyšují Švédi a Francouzi.

„Úrovní Norů si momentálně nejsem jistý,“ připouští Lunde.

O to vyrovnanější a poutavější budou bitvy o olympijské medaile.