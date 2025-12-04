Premium

Utrpení jako z Knihy Jóbovy. Kde se vzal Botn, který místo konce vítězí mezi elitou?

Markéta Plšková
  14:05
Na Instagramu sdílel vtipný obrázek se svou fotkou a textem, že bez bratří Böových se vůbec nic nemění. V prvním individuálním závody biatlonové sezony totiž opět vládla norská vlajka. Vytrvalostní klání si díky čisté střelbě a nejrychlejšímu běhu podmanil 26letý Johan-Olav Botn. A to i přesto, že předtím ve Světovém závodu startoval všehovšudy devětkrát.
Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

Johan-Olav Botn na trati vytrvalostního závodu v Östersundu.
Michal Krčmář během individuálního závodu v Östersundu.
Michal Krčmář na trati individuálního závodu v Östersundu.
Mikuláš Karlík se občerstvuje při individuálním závodě v Östersundu.
„Mám za sebou dvacet let tvrdé práce, která se konečně vyplácí,“ radoval se v cíli. „Je mi 26 let, trvalo mi, než jsem se dostal na tuto úroveň. Je to velká úleva, že jsem to konečně dokázal. Jsem rád, že jsem podal výkon, na který jsem chtěl vždycky dosáhnout.“

Botn na dvacetikilometrové trati předběhl i takového rychlíka, jakým je Sebastian Samuelsson. Švéd za norským vítězem zaostal na lyžích o 18 sekund, v cíli se kvůli jedné chybě musel spokojit se třetím místem. Před něj se vmáčkl ještě další Nor Martin Uldal. Navíc čtvrté a páté místo si rozdělili jeho krajané Sivert Bakken a Sturla Holm Laegreid.

Vytrvalostní závod v norské režii, slaví Botn. Z Čechů nejlepší Hornig

Hned v prvním závodě se tak ukázalo, že i po konci bratrů Böových mohou Norové v biatlonu dominovat.

A to i přesto, že se Světovým pohárem nemají tolik zkušeností.

Jistě, obhájce křišťálového glóbu Laegreid se k nováčkům rozhodně počítat nedá, ale Botn, Uldal i Bakken se v norském áčku dosud tak často neobjevovali. Třeba Botn minulou sezonu neokusil ani jeden závod mezi elitou, všechny dosavadní klání ve Světovém poháru jel v sezoně 2023/2024.

„Je dost náročné být v norském béčku a snažit se dostat do týmu pro Světový pohár,“ prozradil ve středu. „Zvlášť letos, kdy jsou olympijské hry, je to ještě těžší. Teď jsem hrdý, jak jsem to psychicky zvládl, minimálně po zbytek týdne můžu závodit s trochu menším stresem.“

A také si užít, že je aktuálně majitelem žlutého trikotu pro nejlepšího biatlonistu. Ve švédském Östersundu se totiž zatím běžely jen štafety, vytrvalostní start byl prvním individuálním závodem sezony.

„Hodně se těším na další start,“ zmiňoval Botn v rozhovoru pro norský web VG sobotní sprint. „Naštěstí máme pár dní volno a můžu si odpočinout.“

A možná i trochu oslavit středeční senzaci. Když totiž po závodě rozdával rozhovory, chvílemi své pocity ani nedokázal popsat. „Jsem teď trochu apatický,“ přiznal. „Je to něco, o čem jsem snil od pěti let. Cítím se skvěle, jen nedokážu najít ta správná slova.“

Trochu mu tak pomohl jeho týmový kolega Endre Strömsheim, jenž pro norskou televizi NRK svého krajana chválil. „Je to nejvíc zasloužené vítězství, které jsem v biatlonu kdy viděl.“

Když Botn slyšel jeho slova, dojal se. „Skoro jsem brečel,“ zmínil. „Mám v sobě opravdu hodně pocitů, jsem naměkko. V minulých letech se mi stalo spoustu věcí, měl jsem velkou smůlu.“

I na tuto skutečnost Strömsheim poukázal. Připomněl Knihu Jóbovu ze Starého zákona, jelikož Botnovy iniciály jsou JOB. A podle něj si i 26letý biatlonista prošel utrpením, které si nezasloužil.

Kvůli nemoci přišel o velkou část minulé sezony, nejprve se potýkal s chřipkou a poté se streptokokovou infekcí. Místo objíždění závodů tak pendloval mezi doktory a domovem.

Hůře se ale cítil před šesti lety, kdy mu zdravotní komplikace překazily celou sezonu.

„Nevěděl jsem, co dál,“ přiznal nyní. „Přemýšlel jsem, že s biatlonem skončím, protože jsem v něm neviděl budoucnost.“

Nakonec vytrval, postupně začal znovu trénovat a sbíral motivaci. „Tehdy jsem se rozhodl, že mým cílem už nebude být nejlepší na světě. Ale být co nejlepší, jak jen dokážu. Trénink pro mě byl důležitější než výsledky.“

Teď se ukazuje, že jeho přístup byl správný.

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

Ruská, pardon, rakouská tenistka Potapovová uspěla se změnou občanství

Anastasija Potapovová slaví vyhraný set v prvním kole US Open.

Ruská tenistka Anastasia Potapovová bude od nynějška reprezentovat Rakousko. Čtyřiadvacetiletá hráčka oznámila na Instagramu, že uspěla se žádostí o udělení občanství. V současnosti patří Potapovové...

4. prosince 2025  14:06

Utrpení jako z Knihy Jóbovy. Kde se vzal Botn, který místo konce vítězí mezi elitou?

Johan-Olav Botn slaví v cíli vytrvalostního závodu vítězství.

Na Instagramu sdílel vtipný obrázek se svou fotkou a textem, že bez bratří Böových se vůbec nic nemění. V prvním individuálním závody biatlonové sezony totiž opět vládla norská vlajka. Vytrvalostní...

4. prosince 2025  14:05

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

4. prosince 2025  13:35

Alespoň nebrečel! Dobeš odčinil debakl, v Montrealu zastiňuje trápící se jedničku

Jakub Dobeš slaví, vychytal výhru Montreal Canadiens nad Winnipeg Jets.

Měl velkou radost. Skutečně obrovskou! Vyrazil z brankoviště s rukama zdviženýma nad hlavou, následovalo vítězné gesto a mohutný výkřik. „Každý takový zápas mi pomůže,“ hlásil Jakub Dobeš po úspěšné...

4. prosince 2025  13:19

Jediný svého druhu i muzejní exponát. Jaká auta vlastní fotbalové hvězdy?

Ronaldo, Benzema, Messi a Neymar

Luxusní auta světových fotbalistů fascinují stejně jako jejich výkony na hřišti. Největší hvězdy jsou ochotné za ně utratit někdy až astronomické částky. Cristiano Ronaldo vlastní unikát za stovky...

4. prosince 2025  12:48

Knedla jako první Čech plaval 100 metrů znak pod 50 sekund, říká si o medaili

Znakař Miroslav Knedla při rozplavbách na 50 m znak na MS v Singapuru.

Miroslav Knedla jako první Čech zaplaval 100 metrů znak pod 50 sekund. Vlastní národní rekord zlepšil na mistrovství Evropy v krátkém bazénu už v rozplavbě o 36 setin na 49,99. Postoupil jako druhý...

4. prosince 2025  12:16

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Koncepce se odkládá, Trpišovský už pro reprezentaci není tabu. Ale přemluví ho?

Premium
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

S nadsázkou by se dalo říct, že Jindřich Trpišovský sepsal svůj motivační dopis už o víkendu, kdy v duelu se Slováckem jako první trenér v sezoně složil v lize základní sestavu výhradně z českých...

4. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

4. prosince 2025  11:57

Krejčí a spol. zklamali proti trápícím se Clippers. Murray mezi padesátibodové

Vít Krejčí z Atlanta Hawks střílí na koš LA Clippers, brání ho Ivica Zubac.

Atlanta Hawks s Vítem Krejčím prohráli v NBA domácí zápas s Los Angeles Clippers 92:115. Český basketbalista zaznamenal za 21 minut hry pět bodů, tři doskoky a jednu asistenci. Hvězdou středečního...

4. prosince 2025  8:28,  aktualizováno  11:25

Trousil s Džavoronokem vstoupili do volejbalového turnaje v Itapemě výhrou

Matyáš Džavoronok a Tadeáš Trousil se radují z výhry nad Němci.

Tadeáš Trousil s Matyášem Džavoronokem vstoupili do turnaje plážových volejbalistů Pro Tour Elite v Itapemě výhrou 14:21, 21:12, 15:12 nad italským párem Enrico Rossi, Marco Viscovich a zajistili si...

4. prosince 2025  11:25

Dubovská dál léčí záda a vyhlíží návrat: Fyzioterapeut je nutný, ale bolest ustupuje

Martina Dubovská v prvním kole slalomu v Saalbachu.

Už tři slalomy speciál má za sebou ženský Světový pohár alpských lyžařek. Martina Dubovská ovšem startovala jen v jediném, v polovině listopadu se představila ve finském Levi, kde nepostoupila z...

4. prosince 2025  10:44

Mohlo by Vás zajímat

