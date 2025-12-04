„Mám za sebou dvacet let tvrdé práce, která se konečně vyplácí,“ radoval se v cíli. „Je mi 26 let, trvalo mi, než jsem se dostal na tuto úroveň. Je to velká úleva, že jsem to konečně dokázal. Jsem rád, že jsem podal výkon, na který jsem chtěl vždycky dosáhnout.“
Botn na dvacetikilometrové trati předběhl i takového rychlíka, jakým je Sebastian Samuelsson. Švéd za norským vítězem zaostal na lyžích o 18 sekund, v cíli se kvůli jedné chybě musel spokojit se třetím místem. Před něj se vmáčkl ještě další Nor Martin Uldal. Navíc čtvrté a páté místo si rozdělili jeho krajané Sivert Bakken a Sturla Holm Laegreid.
Vytrvalostní závod v norské režii, slaví Botn. Z Čechů nejlepší Hornig
Hned v prvním závodě se tak ukázalo, že i po konci bratrů Böových mohou Norové v biatlonu dominovat.
A to i přesto, že se Světovým pohárem nemají tolik zkušeností.
Jistě, obhájce křišťálového glóbu Laegreid se k nováčkům rozhodně počítat nedá, ale Botn, Uldal i Bakken se v norském áčku dosud tak často neobjevovali. Třeba Botn minulou sezonu neokusil ani jeden závod mezi elitou, všechny dosavadní klání ve Světovém poháru jel v sezoně 2023/2024.
„Je dost náročné být v norském béčku a snažit se dostat do týmu pro Světový pohár,“ prozradil ve středu. „Zvlášť letos, kdy jsou olympijské hry, je to ještě těžší. Teď jsem hrdý, jak jsem to psychicky zvládl, minimálně po zbytek týdne můžu závodit s trochu menším stresem.“
A také si užít, že je aktuálně majitelem žlutého trikotu pro nejlepšího biatlonistu. Ve švédském Östersundu se totiž zatím běžely jen štafety, vytrvalostní start byl prvním individuálním závodem sezony.
„Hodně se těším na další start,“ zmiňoval Botn v rozhovoru pro norský web VG sobotní sprint. „Naštěstí máme pár dní volno a můžu si odpočinout.“
A možná i trochu oslavit středeční senzaci. Když totiž po závodě rozdával rozhovory, chvílemi své pocity ani nedokázal popsat. „Jsem teď trochu apatický,“ přiznal. „Je to něco, o čem jsem snil od pěti let. Cítím se skvěle, jen nedokážu najít ta správná slova.“
Trochu mu tak pomohl jeho týmový kolega Endre Strömsheim, jenž pro norskou televizi NRK svého krajana chválil. „Je to nejvíc zasloužené vítězství, které jsem v biatlonu kdy viděl.“
Když Botn slyšel jeho slova, dojal se. „Skoro jsem brečel,“ zmínil. „Mám v sobě opravdu hodně pocitů, jsem naměkko. V minulých letech se mi stalo spoustu věcí, měl jsem velkou smůlu.“
I na tuto skutečnost Strömsheim poukázal. Připomněl Knihu Jóbovu ze Starého zákona, jelikož Botnovy iniciály jsou JOB. A podle něj si i 26letý biatlonista prošel utrpením, které si nezasloužil.
Kvůli nemoci přišel o velkou část minulé sezony, nejprve se potýkal s chřipkou a poté se streptokokovou infekcí. Místo objíždění závodů tak pendloval mezi doktory a domovem.
Hůře se ale cítil před šesti lety, kdy mu zdravotní komplikace překazily celou sezonu.
„Nevěděl jsem, co dál,“ přiznal nyní. „Přemýšlel jsem, že s biatlonem skončím, protože jsem v něm neviděl budoucnost.“
Nakonec vytrval, postupně začal znovu trénovat a sbíral motivaci. „Tehdy jsem se rozhodl, že mým cílem už nebude být nejlepší na světě. Ale být co nejlepší, jak jen dokážu. Trénink pro mě byl důležitější než výsledky.“
Teď se ukazuje, že jeho přístup byl správný.