Zatímco se biatlonista Mánek léčil s covidem, vymyslel stolní hru

„Když se mi povede zastřílet, tak jezdíme vyrovnaně. Pro rodiče je napínavé, když pak neví, komu fandit dřív,“ tvrdí 22letý biatlonista.

Trojnásobný stříbrný medailista z loňského juniorského šampionátu Ondřej Mánek převyšuje bratra zejména v přesnosti střelby. „V běhu jsme podobní, střelbu má lepší Ondra. Ale neradíme si, on si nechává tajemství pro sebe,“ směje se.

V letošní covidem narušené sezoně však Jiří Mánek závodil minimálně. „Na předsezonním soustředění ve Švédsku jsme jeli přípravné závody, pak jsem se dostal na IBU Cup do Německa. Když to vyjde, mohl bych startovat i na IBU Cupu na Slovensku,“ přeje si a už střádá plány na další rok. „Těším se na odloženou univerziádu ve švýcarském Lenzerheide,“ plánuje.

Do domečku negativní

Mánkovu rodinu na podzim zastihl koronavirus naplno, nakazili se všichni členové domácnosti. A tak Jiří ve volných chvílích přišel s nápadem na hru. „Každý den jsme koukali na zprávy, kde to byl jen samý covid. Přišlo mi to hrozné, tak mě napadlo, že bych mohl udělat nějakou parodii. Vymyslel jsem základní verzi, kterou jsme začali hrát,“ popisuje.

Covide, nezlob mě. Jiří Mánek využil volného času během nákazy koronavirem a upravil pravidla známé společenské hry. Kvůli řadě omezení jihočeský biatlonista odjel minimum závodů.

Hra vychází z klasického Člověče, nezlob se, které zná snad každý. V Mánkově verzi se však mění některá pravidla. Každý hráč má čtyři figurky, které se snaží dostat do domečku. Tam však mohou jen ty, které jsou negativní – tedy nevstoupily na políčko covid nebo jim nevyšel pozitivní test. Když negativní nejsou, musí jet další kolo.



„Větší oživení přišlo, když jsem přidal políčko Test na covid,“ popisuje další variantu s hodem speciální kostkou, kvůli níž se může hráč stát pozitivním. Nemoc se dá ve hře přenést i tím, že se figurky potkají na jednom poli. Ale nevyhazuje se. „Je to napínavější a zábavnější než klasické Člověče, nezlob se. Když to někomu ukážu, tak následuje většinou údiv, úsměv a pak nadšení. Každého to zaujme a pobaví,“ uvádí Jiří Mánek.

Ve hře vás může ochránit i rouška. Poté, co vstoupíte na toto pole, získáte na figurku bílý kroužek. Dlouho si ji ale většinou neužijete, je totiž jen jednorázová.

„Přemýšlím i nad další verzí, třeba s vakcínou. Ale zatím to není aktuální,“ tvrdí starší z bratří Mánků.

Na vlastním e-shopu se hry Covide, nezlob mě prodaly za první týden stovky kusů. „Něco takového jsem vůbec nečekal. Ale je moc hezké vytvořit něco, co lidi zaujme a pobaví. Sice mi to trochu ubírá soustředění od závodění, ale alespoň jsem tím vyplnil čas v průběhu zvláštní sezony,“ uzavírá.