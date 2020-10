Hamza o biatlonové zimě. V bublině, bez diváků, bez letišť a s Novým Městem

Přesto, skládat teď termínovou listinu celé sezony je tak trochu věštěním z křišťálové koule, ne?

My měli od začátku čtyři varianty. Počínaje tou ideální, že odjedeme všechno naplno i s diváky, která se ale už od půlky léta jevila nereálnou, až po verzi katastrofickou, že bychom nemohli jezdit vůbec. Což by samozřejmě bylo pro všechny katastrofické i ekonomicky.

Tak vyhrál určitý kompromis?

A zdravý rozum. Musíme respektovat, že covid tady je a bude. Rozhodnutí závodit, ale s úpravami termínovky a bez diváků, se zrodilo relativně rychle. Jiné momentálně na stole ani být nemohlo.

Nepřistoupíte tedy na omezené počty fanoušků u trati? Na 500 nebo 1000 diváků?

Samozřejmě, budeme se řídit i omezeními v konkrétních zemích. Tam, kde vlády nějaké menší počty diváků povolí, necháme konečné rozhodnutí na národních federacích. Primárně ale chceme vytvořit velkou biatlonovou bublinu s pravidelným testováním na covid a s minimálními přejezdy.

Proto zdvojujete pohárová kola a chystáte se zůstávat dva týdny na jednom místě?

Ano. Zároveň všem federacím doporučujeme, aby se pokud možno vyhýbaly letištím.

Mají všude jezdit auty?

Kde to půjde.

I na první a druhé kolo poháru do finského Kontiolahti?

To ještě řešíme. Ale ve Finsku, které je na tom epidemiologicky dobře, budou stejně před sezonou skoro všichni trénovat na prvním sněhu, proto tam pobudou delší dobu.

Když jste se rozhodli sloučit pohárová kola, museli jste některé tradiční organizátory škrtnout. Jak to nesly Östersund, Ruhpolding nebo Le-Grand-Bornand?

Museli jsme to s nimi předjednat. Ale Francouzi ani nechtěli dělat pohár bez diváků, protože by se bez vstupného dostali do obrovského minusu. Němci si sami rozhodli, že upřednostní Oberhof před Ruhpoldingem. A třeba Norsko (Oslo) má nyní centrálně nařízené nepořádat v zimě Světové poháry. Ale i ti, kteří o pohár přišli, dostanou od IBU odškodné. A těm, kteří je uspořádají, zaplatíme nějakou částku na anticovidová opatření.

Co je nějaká částka?

Okolo 150 tisíc eur na dvojkolo.

SP v biatlonu 2020-2021 Současný kalendář 1. kolo: 27.-29. 11.

Kontiolahti (Fin.) 2. kolo: 30. 11.-6.12.

Kontiolahti (místo Östersundu) 3. kolo: 7.-13. 12.

Hochfilzen (Rak.) 4. kolo: 14.-20. 12.

Hochfilzen (místo Le-Grand-Bornard) 5. kolo: 4.-10. 1.

Oberhof (Něm.) 6. kolo: 11.-17. 1.

Oberhof (místo Ruhpoldingu) 7. kolo: 18.-24. 1.

Anterselva (It.) MS: 11.-21. 2.

Pokljuka (Slovin.) Dosud neupravený původní program třetího trimestru:

23. 2.-1. 3. Peking (Čína)

8.-14. 3. Nové Město

16,-21. 3. Oslo (Nor. - norská strana však nechce pořádat SP v této sezoně)



Z celé sezony jste ještě definitivně nerozhodli o březnových závodech, kdy jsou v pohárové termínovce i Peking a Nové Město. Čína znamená dlouhý let.



Dali jsme si deadline do konce listopadu. V Pekingu se má uskutečnit předolympijská generálka, jenže zatím nikdo neví, jestli ji Čína vůbec uskuteční. Významné slovo má mít MOV. Uvidíme, co převáží, zda budou chtít riskovat cestu, jen aby otestovali olympijská sportoviště.

K čemu se kloníte vy?

Že létání do Číny je pro tu naši bublinu momentálně rizikové.

Po Pekingu mělo přijít na řadu Nové Město. Nehrozí, že při současném nárůstu případů covidu v Česku ostatní země řeknou: Nové Město nechceme?

V této fázi ještě ne. Samozřejmě se chystáme všude vyhodnocovat epidemiologickou situaci. Kdyby to někde byla katastrofa, budeme mít připravené náhradní pořadatele. Mohli bychom zůstat i na Pokljuce, která předtím hostí mistrovství světa. Ale zatím nepočítáme s tím, že by se v Novém Městě nejelo.

Jaká je hrana, kdy bude epidemiologická situace pro pořádání Světového poháru neúnosná?

To je předčasné říkat. Závody v Novém Městě mají být za pět měsíců. Co bude za pět měsíců? Kdo to ví? Před pěti měsíci na tom byla nejhůř Itálie. Teď je vše jiné. A v březnu to bude zase jiné. Uvidíme, co nám osud připraví, a v reálném čase se podle toho zařídíme. Biatlon rozhodně není pupek světa.



SP V NOVÉM MĚSTĚ. V prosinci 2018 s plnými tribunami (vlevo) a letos v březnu s prázdnými (vpravo).

Na pražském kongresu IBU teď mělo Nové Město v listopadu získat i mistrovství světa 2024.

Ano, zůstalo před volbami jediným kandidátem. (Ostatní kandidáti, Švýcaři či Bělorusové, se z nich kvůli očekávanému jednoznačnému vítězství Čechů stáhli a chtějí kandidovat až na rok 2025.)

Ale kongres v Praze byl zrušen.

Rozhodli jsme, že bude aspoň virtuálně. Takže 14. listopadu by se volba Nového Města měla schválit.

Chystá se IBU finančně podpořit i­ národní svazy, které mohou mít v dnešní obtížné době potíže?

Určitě. Teď jsme pro ně odhlasovali covidový balík podpory, několik milionů eur na dva roky, protože speciálně v malých zemích jsou na tom finančně složitě. Důležité bude i to, jak se k podpoře sportu v době koronakrize postaví jednotlivé vlády. Ale IBU je na tom dobře, má relativně velké finanční rezervy. A ty nemají sloužit k tomu, aby donekonečna ležely v bance. Zvlášť když jsme podepsali i velmi dobré kontrakty do budoucna, marketingová práva s Infrontem a televizní s Eurovizí.

Na nich jste se coby člen vyjednávacího týmu výrazně podílel. Už můžete říci, o jakou částku jde?

No... jsou to veliké peníze. Vyšší stamiliony eur na osmileté smlouvě. Neuměl jsem si představit, že se někdy v pozici sportovního manažera budu podepisovat na smlouvu s tak obrovskou částkou. Ale její konkrétní výše je neveřejná.

Nakolik nyní covidová krize komplikuje život českému biatlonu?

Díky tomu, že jsme venkovní sport, máme situaci jednodušší než ty halové. Jen výjezdy do ciziny jsou kvůli všem opatřením a testům mnohem složitější. Ale pravidlo šesti na tréninku pro nás není problém. Navíc to pravidlo mi při venkovních sportech stejně nedává moc logiku.

Biatlonistky při pohárové štafetě projíždějí stadiónem v Novém Městě, na který diváci v březnu nesměli.

Pokud vím, měli jste už i vy pozitivní reprezentanty na covid.

Měli jsme covid u juniorek - a taky u­ mě. Už ho mám za sebou. Je jasné, že pozitivní testy budou i nadále přibývat. Není možné říci, že se nákaze v týmu zcela ubráníme, to je hloupost. Musíme žít, jak se dá, a věřit, že se co nejdřív objeví vakcína.

Trenér Rybář se vždy maximálně snažil chránit tým i v období běžných chřipkových epidemií. Letos bude ještě opatrnější?

Určitě. Mají volné ruce a o co si řeknou na vytvoření vlastní týmové bubliny, to od svazu dostanou.

Jste před sezonou optimista?

Jsem. Věřím, že Světový pohár se odjede celý. A co se týče budoucnosti naší reprezentace, jsem větší optimista než loni, když se koukám na všechny ty mladé rafany.



Ondřej Rybář je od nové sezony opět trenérem týmu mužů.

Jak na vás působí současná nálada v celé české společnosti?

Situace je u nás mnohem vážnější než na jaře, ale problémem je, že stát ztrácí u lidí důvěryhodnost, protože obecně je komunikace ze strany vlády nešťastná. Lidé už jsou unavení z toho, když jim pět různých politiků říká pět různých věcí. Z mého pohledu je současná vážná situace špatně komunikovaná a společnost pak létá ode zdi ke zdi. Kdyby bylo lidem vše jasně vysvětleno, byli by pak schopni i mnohem větších obětí, které jsou nyní k potlačení nárůstu covidu zapotřebí. Dopady na profesionální sport ovšem budou velké.



Jak by se měly umírnit?

Každý se bude muset uskrovnit. Když se uskrovní všichni ve společnosti, uskrovní se i sport. I když pokud příjmy z diváků zmizí, bude zásah do rozpočtů akcí a profesionálních klubů obrovský.

Mrzí vás, že v programu kompenzací Covid Sport 2 je nyní myšleno pouze na kolektivní sporty?

Ne, nevadí mi, že tam teď nejsme. Nám už na jaře po zrušení diváků na Světovém poháru hodně pomohlo IBU a taky ministerstvo školství, abychom ztrátu co nejvíc umořili. Ale co se stane s podporou velkých akcí dál, je samozřejmě otázka.

Právě. Když se i v této zimě pohár v Novém Městě pojede bez diváků, utáhnete to finančně?

Musíme dopředu maximálně uškrtit zbytné náklady, pokud diváci nebudou. Což loni vůbec nešlo, když vláda rozhodla až čtyři dny před akcí. Nemohli jsme tehdy už zrušit vše, co bylo nasmlouvané.