Hamza: Davidová bude během roku či dvou patřit mezi absolutní špičku

Jako první dorazí na Vysočinu už teď v lednu lyžaři běžci, kteří zde absolvují závod Světového poháru. Po nich pak v březnu budou na stejném místě bojovat v rámci stejné soutěže i biatlonisté.

„Doufám, že vše klapne. Závody Světového poháru jsou velké události a my se jich chceme podle toho zhostit. Věřím, že nebudou žádné problémy,“ svěřil se s přáním šéf organizačního výboru novoměstských podniků Jiří Hamza, jenž je zároveň prezidentem českého a viceprezidentem světového biatlonu.

Převládá u vás spíše těšení se, či obavy z možných komplikací?

Samozřejmě, že se těším. A myslím, že nejsem sám, protože zájem o vstupenky na Světový pohár v biatlonu je znovu velký. Čeští závoďáci jdou navíc s výkony postupně nahoru, takže věřím, že se vše ponese v duchu předchozích let.

Neděsí vás malinko březnový termín Světového poháru? Přece jen, pořádná zima na Vysočině ještě ani nebyla a těžko nastane zrovna v době konání závodu...

Ne, neděsí mě to. My máme v zásobníku dost sněhu. Navíc je kvalitně vyrobený, takže vydrží klidně až do května. Pochopitelně, že pokud by nastalo nějaké extrémní teplo, byla by to komplikace, ale spíš jen v oblasti jakési nekomfortnosti pro diváky. Přece jen je jiné, když leží kolem tratí sníh a mrzne.

Jste přesvědčen o tom, že Češi biatlon pořád milují, že u nás boom tohoto sportu stále trvá?

Spíš bych řekl, že už je to takový setrvalý stav. I když, jak napovídají informace o prodeji vstupenek a čísla sledovanosti závodů v televizi, zájem se pořád o něco zvyšuje, než že by měl tendenci klesat. Snažíme se, aby nám to vydrželo.

To pro vás musí být velká motivace, vidět, že český fanoušek zařadil biatlon k nejsledovanějším sportům...

Přesně tak. Je ale taky jasné, že když je něco poprvé, tak je to jiné než třeba poosmé či podeváté. Lidem tyhle věci malinko zevšední. Nicméně nemám pocit, že by se od biatlonu odklonili.

Vydrželi, přestože výsledky jsou nyní méně úspěšné, než bývaly v minulých letech...

Euforická vlna nemůže trvat věčně. Ale já si myslím, že i kdyby přišel nějaký výrazný pád, tak už se u nás biatlon nikdy nevrátí do bodu nula. Vždycky to už bude jeden z top českých sportů.

NA STŘELNICI. Závod žen s hromadným startem v Novém Městě na Moravě.

A co běžecké lyžování? Věříte, že i na tenhle závod Světového poháru si fanoušci do Nového Města na Moravě cestu najdou? Jaký v tomto směru evidujete zájem?



Je pravda, že běžecké lyžování si musí svoji pozici vybudovat znovu. Proto taky ani neprodáváme vstupenky, protože chceme, aby přišlo co nejvíc lidí. Myslím, že je lepší mít v hledišti víc diváků zadarmo než méně za peníze. Zvlášť, když nějaké náznaky ve výsledcích už jsou. Ale je to samozřejmě o práci, tohle si bude muset svaz do budoucna odpracovat. To nespadne jen tak samo z nebe.

Když už byla řeč o výsledcích, jak jste spokojen s těmi letošními biatlonovými?

Podle mě jsme na tom určitě líp než loni touhle dobou. Hlavně běžecky jsme se zvedli. A když doladíme i střelbu, bude to dobré. Troufám si říct, že třeba Markéta Davidová bude během roku či dvou patřit mezi absolutní špičku. Může být nejlepší. Má k tomu všechny předpoklady, pokud zůstane zdravá.

Celkově jsou na tom nyní ženy v českém biatlonu lépe...

Ženské družstvo se hodně zvedlo, to je pravda. A co se týká kluků, ti prochází generační změnou, nicméně se v dobrém světle ukazuje například Kuba Čtvrtecký a také další mladíci. Je vidět, že peníze vložené v minulých letech do mládeže nesou ovoce.

PROGRAM SPv biatlonu v Novém Městě na Moravě v roce 2020

Když se ještě zastavím u ženského družstva, jak je na tom Veronika Vítková?

Začala trénovat a uvidíme, jak se dá do kupy. Potřebovali bychom, aby se rozjela, protože pokud by se dostala do své formy, tak si myslím, že ženská štafeta by klidně mohla kandidovat na mistrovství světa i na zlato. Všichni jí přejeme, ať se dá do pořádku.

Zhruba před rokem jste se coby skoro čerstvý viceprezident Mezinárodní biatlonové federace nechal slyšet, že si lidé v biatlonu přestali věřit. A že to chcete změnit. Jaká je situace v současné době?

Myslím, že se docela dost pracovalo a že aféry, které jsme převzali, se postupně zavírají. Také vyjednáváme se sponzory, takže zázemí bude do budoucna lepší. K většině problémů jsme se postavili čelem, máme nový antidopingový kodex a důvěra mezi závodníky se výrazně zlepšila.

Takže jste přesvědčen, že konec vlády Anderse Besseberga biatlonu pomohl?

Anders Besseberg toho pro biatlon udělal hodně, ale poslední roky už ho vedl takovým diktátorským způsobem. A ano, myslím, že v tomhle smyslu se situace hodně uvolnila. Dost věcí se vyčistilo.

A jaký je váš názor na vyloučení Ruska kvůli dopingu z olympijských her a mistrovství světa?

Celá věc už by se podle mě měla uzavřít. Nemyslím zamést pod koberec, ale je potřeba, aby celý sportovní svět už viděl konec téhle aféry. Mám pocit, že se z toho stala spíš politická záležitost. Teď nemají sportovci Ruska závodit na světových akcích další čtyři roky, ale já si myslím, že obecně to sportu a pohlížení na něj nikterak nepomáhá.



NABITÉ TRIBUNY. V minulých letech se na světový biatlon v Novém Městě na Moravě sháněly vstupenky dlouhé měsíce dopředu. A jiné to není ani v případě letošního Světového poháru. Znovu by mělo být plno.

Je cítit, že vás tahle kauza dost unavuje.

Jak říkám, už se to podle mě pohybuje v nejvyšších patrech světové politiky. Jsme šest let po olympiádě v Soči a nikdo nevidí konec. Tohle neustálé zpochybňování všeho nikomu nepomůže a ve finále poškodí sport jako takový.

Neměl jste někdy chuť – právě i kvůli těmto kauzám – se vším praštit?

Je to časově náročné, nalítáme mraky kilometrů, ale šli jsme do toho s tím, že biatlon očistíme, a o to se taky snažíme. Nikdo nás do ničeho nenutil, takže nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem. Samozřejmě, že nejvíc to vždycky schytávají ti nejbližší kolem vás. I moji parťáci z českého biatlonu mají kvůli mně méně času. Každopádně já jsem rád, že biatlon je u nás super zakotvený. A zatímco z nás si kdysi dělali lidé srandu, když jsme závodili, tak z dnešních reprezentantů jsou celebrity. O budoucnost českého biatlonu nemám strach.

Stojíme na prahu nového roku, co byste si v něm nejvíc přál?

Ať jsme hlavně všichni zdraví. Bez zdraví to nemá smysl. Ale život je taky o dobrých vztazích mezi lidmi. Mně přijde, že se v Česku nemáme špatně, přesto pořád nad něčím brečíme a nadáváme. Takže by nebylo špatné, kdybychom přestali brečet a začali si vážit toho, co máme.