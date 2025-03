Na biatlon v plavkách. Hamza láká do Nového Města na slunce i norskou hvězdu

„Lístky už se neprodávají, všechny jsou rozebrané. Zase bude plno,“ hlásil už před pár dny spokojený šéf českého biatlonu a zároveň předseda organizačního výboru Jiří Hamza.

Býváte před startem Světového poháru v Novém Městě na Moravě ještě aspoň trochu nervózní, nebo už se veškerá příprava proměnila v rutinu?

Rutina to není nikdy, ale všichni lidé pode mnou jsou určitě nervóznější než já. Důvod je jasný, na nich všechno leží a mají všechno čím dál složitější.

Každopádně pozitivní určitě je, že i přes, řekněme, slabší výsledky českých biatlonistů v posledních letech, je zájem ze strany fanoušků stále stejně velký. Souhlasíte?

Vážíme si úplně každého fanouška, který si vstupenku na závody koupí. Zároveň jedeme ve čtvrtek a pátek, tedy školní dny. To znamená, že přijde spousta dětí. A my chceme, aby i ti malí viděli nejlepší biatlonisty světa. Ale abych se vrátil k odpovědi na vaši otázku: jsme moc rádi, že na nás lidé nezanevřeli, a já věřím, že jim časem zase budeme dělat výsledkovou radost.

Ostatně už na letošním světovém šampionátu česká smíšená štafeta svým stříbrem hodně navnadila.

Přesně tak, zase se pomalinku vracíme nahoru. I když nikdo nemůže očekávat, že to s námi bude jako kdysi. Současná konkurence je totiž obrovská, daleko větší než před deseti či patnácti lety.

Každopádně výsledky českých juniorů na mistrovství světa, které se koná právě v těchto dnech, jsou celkem povzbudivé...

To je pravda, mají už tři medaile. Stejně to ale musíme brát realisticky, protože my nikdy nebudeme Norsko nebo Francie. Nemáme tolik hor ani lidí. Ale rádi bychom se za ně zařadili společně s dalšími státy, které mají podobné podmínky jako my.

Když už je řeč o Norech, právě Nové Město na Moravě je jedno z posledních míst, kde se na start ještě postaví hvězda současného biatlonu – Johannes Thingnes Bö.

Každý závod má nějaký svůj příběh a konkrétně tenhle je opravdu mimořádný. Spousta lidí bude chtít tohohle skvělého Nora ještě aspoň jednou vidět závodit. On je další velké lákadlo pro diváky.

Předpokládám, že v posledních dnech už jste se z Nového Města na Moravě nedostal, nebo jste se snad ještě stihl podívat na skok domů?

Kdepak, jsme tady nepřetržitě. I když na jeden den jsme si odskočili odpočinout. Ale znovu opakuji, ta hlavní část příprav je o lidech pode mnou. To oni všechno zařizují, makají na tratích... Jim patří velké díky. Tohle není o mně.

Určitě ale máte nějakou představu ideálního Světového poháru. S čím budete spokojený?

Nikomu se nesmí nic stát. Rád bych, aby všichni, kteří přijeli, zase v pořádku a zdraví odjeli domů. A když k tomu bude ještě nějaký pěkný výsledek našich reprezentantů, nadávat rozhodně nebudu.

Jen počasí asi nebude podle předpovědí úplně adekvátní...

Jak to tak pozoruju, možná budeme jezdit v plavkách. (usmívá se) Hlásí 13 až 15 stupňů nad nulou, což nemá se zimním sportem nic společného. Ale prostě to musíme brát tak, jak to je, připravit se na všechno.

Biatlonisté běží singl mix na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

V dalších dvou ročnících vychází Světový pohár pro Nové Město na leden, to je určitě mnohem lepší termín. Mám pravdu?

Jistě, jenže my nejsme v pozici, kdy bychom si mohli vybírat. My jsme šťastní, že se tady Světový pohár vůbec jede, že je Vysočina Arena využívaná. Však taky proto se stavěla, aby se sem nejlepší biatlonisté pořád vraceli.

A všichni si právě Vysočinu pokaždé moc chválí. Třeba i v letošním ročníku získá Nové Město cenu pro nejlepší destinaci závodů Světového poháru...

My to takhle nebereme, zkrátka chceme připravit hezké závody, na které se všichni pokaždé těší.