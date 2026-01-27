Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

„Samozřejmě, aktuální zdravotní stav Makuly nám malinko situaci komplikuje,“ sleduje s napětím komplikace ohledně operovaných zad Markéty Davidové. Ale je optimistou: „Myslím, že za poslední dva roky jsme se běžecky hodně zvedli. To je základní předpoklad.“
Dodaly vám výsledky v domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě potřebnou energii?
Myslím si, že to bylo super. Ale musíme to vidět zase objektivně, nezávodili zde úplně všichni top závodníci. Obrovský impulz to byl hlavně pro lidi, pro pořádání závodů v Novém Městě na Moravě. Diváci si to neuvěřitelně užili. A závoďáci si svým výkonem prodali vstupenky na příští rok.
V sobotu česká smíšená štafeta vybojovala třetí místo a fanoušci tak poprvé od roku 2016 viděli domácí závodníky na stupních vítězů.
Čekali jsme na to dost dlouho, že? Takže to bylo emotivní. Byla to oslava biatlonu, nejlepší reklama na příští rok. Musím divákům poděkovat, že jsou tady s námi. Že mají rádi biatlon a že nám fandí. I když to není vždycky výsledkově úplně tak, jak bychom si představovali. A chci je poprosit, aby na nás chodili dál. Věříme, že jim výsledky do budoucna dáme další motiv.
Atmosféra v Novém Městě na Moravě je vždy úžasná, areál Vysočina Areny je téměř pokaždé vyprodaný. Dá se divácká kulisa ještě posunout někam dál?
My chceme spokojené diváky, nechceme trhat rekordy. Chceme, abychom to organizačně všechno zvládli, nikomu se nic nestalo a lidé si odnesli zážitky.
S organizačním týmem asi můžete být spokojen, že?
Ti lidé si zaslouží poděkování, namakali se. Ale musím říct, že ten tým je furt lepší a lepší. Mě už tady skoro nepotřebují, když seženu peníze.
Aktuální forma dva týdny před olympiádou vypadá dobře?
Uvidíme. O tom, jestli nás budete, nebo nebudete popravovat, se rozhodne za 14 dní. Ještě máme naději, že to přežijeme (usmívá se). Dřív to bylo o tom, že jsme lépe stříleli, jenže jsme to kolikrát ani nedoběhli. Teď si myslím, že je ta lepší varianta: v běhu jsme velice konkurenceschopní, akorát se občas netrefujeme. Třeba se to na olympiádě všechno sejde.
Kde by Češi mohli být na olympiádě silní?
Ve všech štafetách můžeme pomýšlet poměrně dost vysoko. Samozřejmě, konkurence je veliká. Můžeme být druzí, třetí, ale také patnáctí. Je to biatlon a možná proto na něj chodí tolik lidí. Nepřál bych si jen, abychom byli patnáctí od prvního úseku, protože pak všichni televizi vypnou.
Čechům tradičně jde smíšená štafeta. Budete na ni sázet také letos?
Myslím si, že pokud pojede Makula, můžeme jet vysoko ve všech štafetách. Kluci jsou silní, máme vlčáky, máme střelce. Dříve jsme trnuli, ať hlavně nemáme trestná kola. Ale pokud se trefíme, myslím, že kluci by nám mohli udělat hodně radosti. Nejen teď, ale i do budoucna. Protože se fakt zlepšili. Nevím, jak to vidíte vy. Samozřejmě, někdo řekne, že desáté, dvanácté, čtrnácté místo je málo. Ale myslím si, že fakt změna přípravy z před dvou let se už ukazuje – a musíme v tom pokračovat, protože to není proces na týden. Ale dneska biatlonisté, nebo všeobecně ti, co dělají vytrvalostní sporty, nemají šanci bez toho, aby strávili tréninkem půl roku ve vyšších nadmořských výškách.
Zmiňujete Markétu Davidovou. Jak vypadá její stav?
Ta situace samozřejmě není úplně jednoduchá, ale děláme všechno pro to, aby se to v nějaké formě podařilo vyřešit. Uvidíme. Samozřejmě, její zdraví je přednější než olympiáda. Je to nemilé, ale tak to občas v životě bývá.
Do kdy je potřeba mít jasno, jestli bude moct na olympiádě závodit?
Deadline na výměnu je třeba do 6. února. Před technickou poradou, to má každá federace jinak. Takže si myslím, že 5.–6. února, plus minus. Pak už to nejde, protože pak je tam medical proces, který se musí naplnit. Ale věřím, že to nebudeme muset řešit.