Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jan Salichov
  11:05
Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo potřebujeme. Ale určitě bychom nějakou chtěli,“ říká prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.
Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

foto: Luboš VáchaMAFRA

Tereza Voborníková v závodě s hromadným startem v Novém Městě.
Ilona Plecháčová na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě
„Samozřejmě, aktuální zdravotní stav Makuly nám malinko situaci komplikuje,“ sleduje s napětím komplikace ohledně operovaných zad Markéty Davidové. Ale je optimistou: „Myslím, že za poslední dva roky jsme se běžecky hodně zvedli. To je základní předpoklad.“

Dodaly vám výsledky v domácího Světového poháru v Novém Městě na Moravě potřebnou energii?
Myslím si, že to bylo super. Ale musíme to vidět zase objektivně, nezávodili zde úplně všichni top závodníci. Obrovský impulz to byl hlavně pro lidi, pro pořádání závodů v Novém Městě na Moravě. Diváci si to neuvěřitelně užili. A závoďáci si svým výkonem prodali vstupenky na příští rok.

V sobotu česká smíšená štafeta vybojovala třetí místo a fanoušci tak poprvé od roku 2016 viděli domácí závodníky na stupních vítězů.
Čekali jsme na to dost dlouho, že? Takže to bylo emotivní. Byla to oslava biatlonu, nejlepší reklama na příští rok. Musím divákům poděkovat, že jsou tady s námi. Že mají rádi biatlon a že nám fandí. I když to není vždycky výsledkově úplně tak, jak bychom si představovali. A chci je poprosit, aby na nás chodili dál. Věříme, že jim výsledky do budoucna dáme další motiv.

Nálož energie z Nového Města. Bude platit efekt Soukalová? A co čeká Davidovou?

Atmosféra v Novém Městě na Moravě je vždy úžasná, areál Vysočina Areny je téměř pokaždé vyprodaný. Dá se divácká kulisa ještě posunout někam dál?
My chceme spokojené diváky, nechceme trhat rekordy. Chceme, abychom to organizačně všechno zvládli, nikomu se nic nestalo a lidé si odnesli zážitky.

S organizačním týmem asi můžete být spokojen, že?
Ti lidé si zaslouží poděkování, namakali se. Ale musím říct, že ten tým je furt lepší a lepší. Mě už tady skoro nepotřebují, když seženu peníze.

Aktuální forma dva týdny před olympiádou vypadá dobře?
Uvidíme. O tom, jestli nás budete, nebo nebudete popravovat, se rozhodne za 14 dní. Ještě máme naději, že to přežijeme (usmívá se). Dřív to bylo o tom, že jsme lépe stříleli, jenže jsme to kolikrát ani nedoběhli. Teď si myslím, že je ta lepší varianta: v běhu jsme velice konkurenceschopní, akorát se občas netrefujeme. Třeba se to na olympiádě všechno sejde.

Kde by Češi mohli být na olympiádě silní?
Ve všech štafetách můžeme pomýšlet poměrně dost vysoko. Samozřejmě, konkurence je veliká. Můžeme být druzí, třetí, ale také patnáctí. Je to biatlon a možná proto na něj chodí tolik lidí. Nepřál bych si jen, abychom byli patnáctí od prvního úseku, protože pak všichni televizi vypnou.

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Čechům tradičně jde smíšená štafeta. Budete na ni sázet také letos?
Myslím si, že pokud pojede Makula, můžeme jet vysoko ve všech štafetách. Kluci jsou silní, máme vlčáky, máme střelce. Dříve jsme trnuli, ať hlavně nemáme trestná kola. Ale pokud se trefíme, myslím, že kluci by nám mohli udělat hodně radosti. Nejen teď, ale i do budoucna. Protože se fakt zlepšili. Nevím, jak to vidíte vy. Samozřejmě, někdo řekne, že desáté, dvanácté, čtrnácté místo je málo. Ale myslím si, že fakt změna přípravy z před dvou let se už ukazuje – a musíme v tom pokračovat, protože to není proces na týden. Ale dneska biatlonisté, nebo všeobecně ti, co dělají vytrvalostní sporty, nemají šanci bez toho, aby strávili tréninkem půl roku ve vyšších nadmořských výškách.

Královna Doro se loučila s Novým Městem i Světovým pohárem: Dojali jste mě!

Zmiňujete Markétu Davidovou. Jak vypadá její stav?
Ta situace samozřejmě není úplně jednoduchá, ale děláme všechno pro to, aby se to v nějaké formě podařilo vyřešit. Uvidíme. Samozřejmě, její zdraví je přednější než olympiáda. Je to nemilé, ale tak to občas v životě bývá.

Do kdy je potřeba mít jasno, jestli bude moct na olympiádě závodit?
Deadline na výměnu je třeba do 6. února. Před technickou poradou, to má každá federace jinak. Takže si myslím, že 5.–6. února, plus minus. Pak už to nejde, protože pak je tam medical proces, který se musí naplnit. Ale věřím, že to nebudeme muset řešit.

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo...

27. ledna 2026  11:05

Cesty mistrů světa se rozcházejí. Perušič končí, Schweiner má nového parťáka

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

Hráli spolu přes deset let, během nichž ovládli mistrovství světa, na evropském šampionátu skončili druzí a dvakrát startovali na olympijských hrách. Ale nyní se jejich cesty rozcházejí. Ondřej...

27. ledna 2026  11:01

Sabalenková je znovu v semifinále Australian Open, vyzve Svitolinovou

Aktualizujeme
Aryna Sabalenková slaví výhru ve čtvrtfinále Australian Open.

Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila počtvrté za sebou do semifinále Australian Open. Běloruská tenistka porazila osmnáctiletou Ivu Jovicovou z USA hladce 6:3, 6:0. Příště narazí na...

27. ledna 2026  6:54,  aktualizováno  10:59

Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

Donald Trump jako první prezident v historii navštívil finále Super Bowlu. (9....

Loni se ho účastnil jako první prezident v úřadu. Letos ale Donald Trump slavný Super Bowl, finále ligy amerického fotbalu (NFL), vynechá. Nechal se slyšet, že zápas v Santa Claře v Sanfranciském...

27. ledna 2026  10:20

Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do...

27. ledna 2026  9:55

Seriáloví sokové zacílili na olympiádu. Hvězdy Heated Rivalry nesou pochodeň

Herci Connor Storrie a Hudson Williams, představitelé hokejových rivalů v...

Protagonisté populární seriálové ságy Heated Rivalry (Spalující rivalita) se symbolicky vracejí na olympijskou scénu. Connor Storrie a Hudson Williams se stali členy štafety s pochodní před zimními...

27. ledna 2026  9:44

Před pár dny získal bronz s Nigérií, teď je v Česku. Lawal, rekordní posila pro Plzeň

Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Po odchodu Rafia Durosinmiho do italské Pisy další Nigerijec v Plzni. Třiadvacetiletý Salim Fago Lawal, dorazil jako čerstvá posila z Istry, třetího týmu chorvatské ligy. „Posila na hrot či na...

27. ledna 2026  9:24

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla nigerijského reprezentanta

Sledujeme online
Nigerijský útočník Salim Fago Lawal, nová posila Plzně.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

27. ledna 2026  9:19

Vingegaard spadl během tréninku. Visma prosí fanoušky, aby mysleli na bezpečnost

Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma), průběžný lídr španělské Vuelty, v akci

Jonas Vingegaard měl v pondělí pád během tréninku ve Španělsku. Jeho tým Visma-Lease a Bike v prohlášení uvedl, že dánský cyklista neutrpěl vážnější zranění.

27. ledna 2026  9:11

Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Jeho styl není nic pro kardiaky. Tu drzá klička, elegantní stahovačka nebo riskantní přihrávka, a to klidně i v pozici, kdy už je za ním jen brankář. Budějovický obránce Tomáš Cibulka se toho však...

27. ledna 2026  8:59

Atlanta potřetí v řadě zvítězila, Krejčí bez bodu. Při chuti byli Dončič i Mitchell

Pascal Siakam (ve žlutém) z Indiana Pacers zakončuje na koš Atlanta Hawks, v...

Basketbalisté Atlanty porazili Indianu 132:116 a vyhráli v NBA potřetí za sebou. Vít Krejčí odehrál šest minut, za které zaznamenal jeden doskok. Nejlepším střelcem Hawks byl s 23 body náhradník C.J....

27. ledna 2026  8:55

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod v NHL, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Hokejový útočník David Pastrňák vstoupil do nového týdne NHL třemi asistencemi, díky čemuž dosáhl na jubilejní 900. bod. Jeho Boston ale na ledě New York Rangers prohrál 3:4 v prodloužení. Po osmi...

27. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:13

