Usťugov kvůli dopingu přišel o medaile. Fourcade je zlatý, sbírku zvětšil Björndalen

  18:34
Ruský biatlonista Jevgenij Usťugov přišel po neúspěšných odvoláních proti trestu za doping oficiálně o medaile z olympijských her ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Mezinárodní olympijský výbor po pátečním zasedání výkonného výboru v Miláně oznámil, že cenné kovy podle obvyklé praxe přerozdělil.
Ruský biatlonista Jevgenij Usťugov drží v ruce vlajku a spokojeně se usmívá. I díky němu ruská štafeta vyhrála závod v Ruhpoldingu.

Biatlonová legenda Ole Einar Björndalen tak rozšíří svou rekordní sbírku olympijských medailí o 14. cenný kov díky posunu Norska na třetí místo ve štafetě v Soči. Hvězdný Francouz Martin Fourcade dodatečně získá šesté zlato za závod s hromadným startem ve Vancouveru.

Mezinárodní biatlonová unie IBU potrestala Usťugova už v roce 2020 ve dvou kauzách týkajících se nestandardních nálezů v jeho biologickém pasu a také analýzy dat z informačního systému moskevské laboratoře. Proti anulování výsledků od ledna 2010 do konce sezony 2013/14 a čtyřletému zákazu činnosti se Usťugov nejprve neúspěšně odvolal k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS). Letos v květnu ztroskotal také u poslední instance, kterou byl švýcarský civilní soud.

Konec Usťugovových nadějí. S odvoláním proti trestu za doping definitivně neuspěl

Sankce IBU po zamítnutí posledního odvolání nabyly právní moc a MOV mohl přistoupit k přerozdělení medailí. Sportovci je mohou dostat v únoru na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Usťugovovo zlato z Vancouveru v závodě s hromadným startem připadlo sedmatřicetiletému Fourcadeovi, jenž je od roku 2022 členem MOV. Na stříbrný stupínek se posunul Slovák Pavol Hurajt, bronz získá Rakušan Christoph Sumann. Český reprezentant Michal Šlesingr se posunul na 15. místo.

Pořadí se změnilo i u štafet. Rusko přišlo o bronz z Vancouveru, který nově připadl týmu Švédska. Čeští biatlonisté si polepšili na šesté místo.

Štafetové ruské zlato ze Soči získalo dodatečně Německo, na druhé místo postoupilo Rakousko a původně čtvrtí Norové s Björndalenem dostanou bronz. Češi jsou v novém pořadí desátí.

Usťugov navíc přijde i o dvě stříbrné medaile z mistrovství světa v roce 2011. Jejich přerozdělení je v pravomoci IBU.

