Dobrodružství se čtyřmi nulami. Byly důležitější než výsledek, říká Jislová

Co pro vás takový výsledek znamená?

Spíš jsem se soustředila na tu střelbu než na umístění. Čtyři nuly pro mě byly důležitější, než na co to pak dá výsledkově. Jsou lidé, kteří za biatlonovou kariéru třeba ani jednou čtyři nuly v závodě nedají, určitě je to nějaký milník.

Je pro psychiku taková bilance důležitá i proto, že jde o poslední pohárové závody před mistrovstvím světa?

Asi jo, ale nemyslím si, že jakmile jednou člověk dá čtyřpoložkový závod za nulu, jde to potom snadněji. Hodně závisí i na podmínkách. Ale jsem každopádně ráda za každý takhle povedený závod.

Před startem jste říkala, že to bude dnes pěkné dobrodružství. Proč?

Kvůli nástřelu, kde se mi vítr točil po každé ráně. Tak jsem očekávala, že půjde o dost zajímavý závod. A bylo to tak.

Nejdéle z vašich 20 ran jste čekala s tou úplně poslední...

Byla jsem totiž už celé předchozí kolo docela nervózní, proto jsem si na ni raději počkala, abych se uklidnila, než abych ji nějak strhnula.

Jessica Jislová na trati zkráceného vytrvalostního závodu v Anterselvě.

Šlo tentokrát o zkrácený vytrvalostní závod, tedy 12,5 kilometru dlouhý místo 15 kilometrů a se 45 trestnými sekundami za každou chybu místo tradiční minuty. Máte to takhle radši, nebo byste raději absolvovala klasický 15kilometrový závod s trestnou minutou za každou nesestřelenou ránu, ve kterém by vaše čtyři nuly platily ještě víc?

Já tuhle zkrácenou verzi jela úplně poprvé, protože když se v minulosti konal poprvé v Canmore, tak jsem chyběla. Tříkilometrové okruhy jsou někde hodně těžké, například v Östersundu by bylo velikou výhodou jet zkrácený závod, ale tady je to v podstatě jedno, jde jen o jeden desetimetrový kopec navíc a jinak je trať víceméně stejná. Jasně, delší verze by pomohla lepším střelcům k většímu náskoku proti těm, co se netrefují. Ale já tu patnáctku moc jezdit neumím, proto jsem doufala, že se mi kratší závod pojede běžecky líp, což se nakonec nestalo. Ale nemyslím si, že by byla na vině délka trati. Spíš můj současný stav.

To znamená?

Určitě jsem nenavázala na to, jak jsem se cítila běžecky minulý týden v Ruhpoldingu. Příčinou mohla být kombinací toho, že jsem se tam vydala totálně každý závod a teď jsme přijeli do vysoké nadmořské výšky. Dnes se mi opravdu nejelo dobře, ale snad to budu moci ještě napravit.

Jak to máte se závody ve vysoké nadmořské výšce dlouhodobě? Někomu vůbec nevadí, jiní naopak v řidším vzduchu za cílem kolabují.

Normálně mi výška skoro vůbec nevadí, jenže přijet do Anterselvy po dvou týdnech závodění je samozřejmě něco jiného. To tu najednou regenerace trvá mnohem déle, než když závodíme někde dole. Ta regenerace mě asi taky doběhla.

Závod byl výsledkově hodně divoký. Häckiová-Grossová poprvé v životě vyhrála, vedoucí žena poháru Tandrevoldová skončila mimo desítku a celkově druhá Braisazová-Bouchetová mimo bodovaná umístění. I to může být dopad nadmořské výšky?

Ano, viděla bych v tom stejný důvod, proč jsem se dnes cítila hůř já. Program byl fakt náročný a pokud sem přijedete v nějaké únavě, kterou byste v nížině skoro ani nepociťovali, tělo může zareagovat různě a tady se to hodně ukáže. Kdybychom tenhle týden závodily zase někde dole, pocity závodníků by určitě byly úplně jiné.

Čekají vás v Anterselvě ještě dva závody. Jak moc jste v týmu řešili sestavu na sobotu? Tedy kdo pojede singl mix a kdo smíšenou štafetu?

Egil (trenér Gjelland) se mě ptal, jestli jsem připravená odjet tu všechny tři závody, nebo jestli si myslím, že bych na to neměla. Odpověděla jsem, že připravená jsem a zbytek ať si s ostatními trenéry rozhodne sám.

Jessica Jislová během vytrvalostního závodu v Anterselvě.

Jste ráda, že vás nakonec nasadil do singl mixu, který pojedete s Vítězslavem Hornigem?

Když jsou při singl mixu kola kratší, bude i tempo trochu jiné. Navíc budu mít i lidi kolem sebe, tak doufám, že mě to probudí a dostanu se ze současného stavu jakési letargie, kdy je mé tělo takové ospalé. Krátký závod by tomu mohl pomoci.

Jaký bude po tomto pohárovém kole účel následného vysokohorského kempu v Anterselvě?

Teoreticky je nejdůležitější tady být a pořádně dýchat. Pak už záleží na stavu každého jednotlivce, jestli je připravený vložit do programu kempu i nějaké těžší tréninky, nebo jestli fakt potřebuje jen zregenerovat, nabrat nějaký objem a srovnat se technicky na střelnici. Navíc během závodních bloků nestíháme moc posilovny, tak se jí na kempech také trochu věnujeme.

Loni, i když vás se to tehdy kvůli zranění netýkalo, trenéři hodně řešili, zda ženský tým nesjel přd mistrovstvím světa v Oberhofu z výšky až příliš pozdě. Jak moc je detailní načasování důležité?

Strašně moc. Když se bavíte s Egilem, je vám schopný říct celoroční plán, kdy by měla být soustředění ve výšce, jak dlouhá by mezi nimi měla být pauza a jaká má být pauza mezi kempem a závodem. Na to platí obecná teorie. Ale u každého jednotlivce se reakce těla trochu liší, ať už při nájezdu, nebo i při sestupu z výšky. Tyhle věci je potom nutné řešit individuálně, hlavně pokud na kemp navazují důležité závody. Někdo by tu mohl zůstat do posledního možného dne a pak jet rovnou do Nového Města a někdo naopak potřebuje času na regeneraci víc. To si musí každý vypozorovat a otestovat. A není to jednoduché.

Kdy vy chcete přicestovat do Nového Města, kde mistrovství začne 7. února?

Všichni bychom se tam tam měli přesouvat 4. února. Ale až do té doby nezůstane v Anterselvě podle mě nikdo. Odjezdy odtud budou individuální a pak se 4. února sejdeme na mistrovství.