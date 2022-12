Trať byla čistý led, lyže podkluzovaly, říkala Jislová po velkém skoku vpřed

Až se chce říci, že máte pro Le Grand Bornand slabost. Vždyť loni šlo o váš průlomový Světový pohár kariéry, s 12. místem ve stíhačce a dokonce 5. v hromadném závodě.

Jen si nejsem jistá, jestli je to dané tím místem, nebo spíš tím, že máme třetí kolo svěťáku a konečně začínám být rozzávoděná. Spíš bych věřila té druhé variantě.

I proto jste po prvním kole v Kontiolahti ujišťovala, že ze slabších výsledků nepanikaříte?

Bavila jsem se o tom i s Egilem (trenérem Gjellandem) a shodli jsme se, že potřebuji vždy víc závodů, abych se dostala do rytmu. Což se zatím potvrzuje.

Na střelnici si tedy už připadáte jistější než v úvodu sezony?

Jo, mám všechno jakoby víc pod kontrolou a má hlava je schopná zpracovávat nové vjemy. Jasně, jezdíme i v přípravě těžké tréninky, ale závod je vždycky jiný. Než se s tím má hlava srovná, potřebuje si pár závodů zažít a najet do určitého módu. Potom už bývám míň zmatená a dokážu líp reagovat na nějaké změny..

V Le Grand Bornand jste zatím z 30 závodních terčů trefila 29, vracíte se tak k číslům z minulé sezony, kdy jste patřila mezi absolutně nejlepší střelkyně celého Světového poháru. Jedinou chybu jste udělala ve stíhačce až při poslední ráně. Byla těsná?

Nejsem si úplně jistá. Asi už při ní zapracovala i nervozita. A už při předchozí stojce se mi trochu klepaly nohy, musela jsem si ji hodně hlídat. Je to stále takový proces. Dělám nějaké chyby, ale vím jaké, tak se s nimi učím pracovat a vyvarovat se jich.

Podle výkonu v posledním kole, v němž jste předjela i Lisu Hauserovou, jste běžecky ještě nebyla na konci se silami.

Ale popravdě řečeno, dnes bych běžecké časy vůbec nehodnotila a neřešila. S dnešním ledem bylo pro některé lidi a speciálně pro některé značky lyží nesmírně složité se srovnat. Můžeme být všichni hlavně rádi, že jsme tak nějak ve zdraví zvládli dojet do cíle.

Největší problémy měly zjevně lyže Fischer, naopak salomony vládly.

Ano, zrovna fischery, na nichž jezdíme já, Markéta (Davidová), nebo třeba Hanna Öbergová, dnes neměly šanci, protože na trati byl takový led, na které nejsou fischery v porovnání s jinými značkami připravené - a my jsme s tím pořád bojovaly. Holky na jiných značkách jely mnohem normálnější závod, zatímco my jsme doslova bruslily na ledu.

Jessica Jislová na trati stíhacího závodu ve francouzském Le Grand Bornand

Podobně jako v závodě mužů Johannes Bö.

To je ten samý příklad. S tím už závodník moc neudělá, když vám při každém kroku podjede lyže o 20 centimetrů dozadu, místo aby vás popostrčila dopředu. Máte pak pocit, že stojíte na místě. A je jedno, jak dobrý ten závodník je. Dnes šlo o opravdu čistý led, trať vůbec nebyla připravená.

Na vině tedy částečně byli i organizátoři?

Nezažila jsem ještě nikdy při závodě, ani při tréninku trať v takovém stavu. Rozumím tomu, že se tady teploty hodně mění, měli tu nejdřív velké teplo, pršelo a sníh byl strašně nacucaný, a teď najednou zmrznul. Ale myslím si, že se tomu dalo částečně vyvarovat. Doufejme, že do zítřka se všichni poučí a trať se zlepší.

Je to v Le Grand Bornand trochu kontrast, že? Jedna z nejlepších atmosfér ve Světovém poháru a zároveň opakovaně nevyzpytatelné středisko ohledně počasí a kvality trati.

Zatím vypadá Le Grand Bornand jako mnohem lepší místo pro diváky než pro samotné závodníky, což nedává až tak úplně smysl. Každý rok se tu zázemí zlepšovalo, dokázali se ponaučit z let předchozích, jenže dnešek byl fakt extrém, na němž se ve velkém podepsalo i počasí.

Bonusem za váš dnešní výkon je postup do nedělního hromadného závodu pro třicet vyvolených. Sice půjde o váš třetí závod ve třech dnech, ale už jen skutečnost, že budete na jeho startu, by vám mohla dodat energii navíc.

Bude pro mě hlavně odměnou za to, jak jsem se dostala ze stavu, kdy jsem se na začátku sezony trápila.

V Hochfilzenu jste po 29. místě ve stíhačce měla radost z prvních pohárových bodů v sezoně. Po posledních výkonech stoupá i výsledková laťka ve vaší mysli?

Ani ne. Já si cením každých bodů. Už dlouho však také připomínám, že mě až tak moc nezajímají konečné výsledky, ale práce, kterou odvádím.

Za dnešek byste si tedy dala jedničku?

Dnešek trochu kazí pocit z jízdy na tom ledu. Kdyby šlo o normální lyžování, měla bych ze stíhačku ještě úplně jinou radost. Ale řekla bych, že jsem dnešní práci odvedla kvalitně. Chci to tak dělat co nejčastěji a dál se rozvíjet.