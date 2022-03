Jislová: Mám hroznou radost, že můj masák je ve svěťáku opravdu zasloužený

Střelecky šlo ve vašem podání o dokonalé představení, naopak běžecky vám závod nesedl tolik jako ty před týdnem v Kontiolahti?

Asi nesedl. Ale řekla bych, že to byl běžecky takový můj průměr, standard a ne propadák. Tím, že nás čeká v Otepää ještě dost těžký program, je to ještě docela v pohodě.

Závod jste rozjela pomaleji, ale třetí kolo se vám pak povedlo i běžecky a dosáhla jste v něm 18. času. Taková byla strategie?

Tentokrát to bylo dané spíš tím, že jsem dvě kola jela sama a na trati byl celkem silný protivítr. Poslední kolo jsem naopak měla s kým jet, což mi pomohlo. Absolvovala jsem ho s Lenou Häckiovou, která taky finišovala, tak jsem se s ní i vyvezla.

Vlily energii do těla i do hlavy také předchozí dvě nuly na střelnici?

Spíš bych řekla, že dvě nuly vám žádnou energii neseberou. Ale samozřejmě že každá taková je do dalšího kola moc příjemná. Byla jsem za ně moc ráda.

V televizním rozhovoru jste se zmínila, že příjezd na střelnici je v Otepää relativně jednoduchý. Jenže podle střeleb mnohých biatlonistek to tak dnes vůbec nevypadalo.

Nejsem si jistá, čím to bylo, že šlo o takový rozdíl i proti včerejšímu závodu kluků, ve kterém se střílelo přímo krásně. Možná že vítr byl dnes hůř čitelný. Neměl až takovou sílu, ale dost se točil. Mohlo se stát, že některé holky přijely, měly smůlu, vítr se jim oproti nástřelu otočil a nestihly zareagovat.

Jessica Jislová střílí během stíhacího závodu v Kontiolahti.

Když se vám teď daří nejlépe z Češek, snažíte se vaši vnitřní pohodu přenášet i na ostatní členky týmu? Protože sezona už je samozřejmě dlouhá a únavná.

Prostě mám dobrou náladu a závodit mě pořád baví. I když je sezona dlouhá, nepozoruji to na sobě psychicky. Jsem v pohodě a kdybych ji přenesla i na tým, byla bych ráda.

Vzpomínám si, jak Veronika Vítková před lety na konci pohárového finále v Oslu pronesla: Já bych si klidně ještě sezonu natáhla. Tehdy tam na ní mnozí koukali, jestli se nezbláznila.

Já měla tenhle pocit vloni, kdy jsem se (po covidu a dalších problémech) rozjížděla až ke konci sezony. I proto jsem po ní ještě hodně dlouho tréninkově lyžovala. Letos bych už asi neřekla, že bych klidně dál závodila, protože závodů mám letos na kontě opravdu dost. Ale určitě to není tak, že už odpočítávám dny, kdy sezona skončí.

Vaše tělo má v sobě zhruba o deset závodů navíc oproti zimám, kdy jste nepostupovala do všech stíhaček či hromadných závodů. Zvládáte to bez větších problémů?

Vždycky jsem radši závodila, než trénovala. Takže jsem i radši, že mám letos víc závodů. Věřím, že mě taková porce i posouvá dál, ale samozřejmě to není vůbec lehčí. Speciálně tahle trojdenka bude strašně těžká. Příští týden v Oslu bude hrozně znát, kdo v Otepää nejel masák nebo štafetu.

Jste celkově devatenáctá ve Světovém poháru a v sobotu vás díky tomu čeká hromadný závod číslo 3. Už si zvykáte, že do něj patříte?

Ve svěťáku jo. Na olympiádě se to nesešlo, ale ve svěťáku si myslím, že za práci, kterou jsem odváděla celou sezonu, mám masák opravdu zasloužený. Vysloužila jsem si ho stabilními výsledky. Z toho mám hroznou radost, že mě do něj nedostal náhodně povedený víkend, ale jde o práci celého roku.