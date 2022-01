Na víc jsem neměla, líčila vyčerpaná Jislová. Stíhačku se bude snažit přežít

Jak jste závod viděla vy?

Deváté místo je to, co jsem zvládla. Neměla jsem na nic víc, ani o trošku. Jelo se mi strašně špatně, proto jsem pak ani nezvládla udržet tu stojku. V neděli to bude hodně těžké, toho se bojím (v neděli je v Oberhofu na programu stíhací závod).

Na svém závěrečném úseku jste měla hodně těžkou běžeckou konkurenci v Julii Simonové, Lise Vittozziové, Elviře Öbergové nebo Mari Ederové. Podepsalo se na vás, že jste se jich snažila držet?

Se Simonovou jsem jela první i druhé kolo. Ne přímo s ní, tak nějak jsem za ní vlála, ale ono tím, že tady tak fouká, je lepší se s holkama udržet na těch větrných úsecích, schovat se za nimi. Já to zkoušela, ale stálo mě to strašně moc sil, jelikož jsem na to dneska tolik neměla. Bylo to na mě moc, ale kdybych jela sama, určitě jedu ještě pomaleji.

Viděla jste svůj běžecký čas?

Ne ne, vůbec jsem nekoukala, ale já to dneska snad ani nechci vědět.

Byla jste o minutu a půl pomalejší než Hanna Solaová. V závěrečném kole jste ztratila 50 vteřin.

Jojo, v tom posledním kole jsem se úplně trápila, to se mi v této sezoně snad ještě nestalo. Necítím se tady moc dobře a o to horší to je, když je trať fakt těžká. Už je to jen o přežití, pak musím zregenerovat a připravit se na další kola.

Kvůli prohození pořadí jeli muži šest kilometrů a vy 7,5 místo tradičních šesti. To vám asi nepřidalo, co?

Ono to ani nedává moc smysl. My na 7,5 kilometru jezdíme sprint, kluci ho jezdí na 10 kilometrů, takže i těch 7,5 je pro ně furt lehčí. Pro nás je fakt náročné jet dva sprinty za sebou, navíc ve štafetě se jede ještě o něco rychleji, jak je to kontaktní závod.

I tak je z toho za dvě sezony nejlepší výsledek smíšené štafety. Je to pro vás i důkaz, že můžete bojovat ještě o lepší pozice?

Jo, to určitě. Musím říct, že loni jsme se v těch mixech docela trápili, ať už v klasické smíšené štafetě nebo v single mixu. Doufám, že je to pro všechny povzbuzení.

Navíc jste přidali i důležité body do olympijské kvalifikace. Pět účastnických míst je zase o kus blíž.

Je to tak. Na jednu stranu mě mrzí, že jsem nedojela na osmém místě, ale na druhou stranu je to i tak zlepšení oproti loňsku a to se taky počítá.

Do nedělní stíhačky vyrazíte z 20. příčky. S čím do ní půjdete?

No… Nejsem v rozpoložení to nějak pozitivně ohodnotit, budu se to snažit hlavně zítra přežít.