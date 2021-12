Radující se Jislová: A teď se nechám překvapit, co se mnou provede hromaďák

Přenesla jste si do stíhačky sebevědomí z povedeného čtvrtečního sprintu?

Spíš jsem byla zvědavá, jestli se mi pojede tak moc dobře i dnes. Což úplně nevyšlo, protože jsem už přece jen cítila na trati větší únavu.

První kolo jste měla sice pomalejší, ve druhém jste se však zase rozjela, takže sil zbylo stále ještě dost.

Ono záleží i na tom, koho na trati potkáte. První kolo jsem jela úplně sama, což mohlo můj čas ovlivnit.

Na střelnici jste zasáhla 18 z 20 terčů, stejně jako před týdnem v Hochfilzenu, což je na čtyřpoložkový závod dobrá bilance, ne?

Udělala jsem jednu hloupou chybu ve spouštění při druhé položce vleže, ta stržená rána mě mrzí. Ale s tím ostatním jsem spokojená, jak jsem to na střelnici zvládla. Dvojka je přijatelný výsledek na čtyřpoložkový závod.

Celou stíhačku jste se pohybovala mezi 11. a 15. místem, takže šlo ve vašem podání vlastně o závod bez výkyvů.

Sledovala jsem, že i když jsem dávala nuly, pořadím jsem se moc neposouvala, tak mi bylo jasné, že ten závod je i běžecky na hodně vysoké úrovni. Proto jsem se potom soustředila spíš na střelbu, když jsem věděla, že se mi nejede úplně dobře.

Při průjezdu cílem jste na znamení radosti lehce zvedla ruku. Jaké jste v tu chvíli měla pocity?

Že 12. místo je pro mě super výsledek. I poslední kolo jsem zvládla, ještě jsem v něm předjela jednu závodnici (Belgičanku Lieovou). Byl to povedený závod a mám z něj radost.

Měla jste i 13. nejrychlejší střelecký čas, také to je dobré číslo.

Já tu rychlost popravdě ani nevnímám. Střílím tak, jak mi to zrovna sedí a až ve výsledcích potom studuju, jestli to bylo rychlé nebo ne. Nepřipadám si na střelnici až tak jistě, abych si mohla říct: Teď tam přijedu a strašně rychle to odstřílím, protože ta položka bude určitě dobrá. Prostě se snažím odstřílet položky stejně jako v tréninku - a pokud mi sednou, jsou pak i trochu rychlejší.

Premiérově vyhrála Elvira Öbergová, která je od začátku sezony excelentní běžkyní, ale často se o ještě lepší umístění připravovala chybami na střelnici. Ve stíhačce v Hochfilzenu i tady však zastřílela výborně. Může jí pomáhat, že už jste ve čtvrtém pohárovém kole a střelbu s přibývajícími závody stabilizovala?

Nemohu mluvit za Elviru, ale od prvních závodů jsme všichni viděli, že s tak úžasnou běžeckou formou by pro ni nemělo být problémem vyhrát jakýkoliv závod. To na ni zároveň muselo vyvolávat strašný tlak. Sama v sobě musela cítit, že si to sama může zkazit jedině sama, a možná nebylo jednoduché se s tím poprat. Ale fandím jí, běhá fakt skvěle a jsem zvědavá, co všechno s takovým během dokáže.

Jak jste na tom s tlakem vy? Cítíte nějaký? Dnes jste poprvé startovala do stíhačky coby nejlepší Češka po sprintu.

To tady nijak neřešíme. Nějaký tlak cítím, jako v podstatě každý z nás. Snažila jsem se na to nemyslet, i když nad poslední stojkou jsem už přece jen trochu přemýšlela.

Odměnou za sobotní umístění je pro vás i průnik do sestavy pro nedělní hromadný závod, i když ten bude zároveň další porcí tuhé práce pro už unavené tělo.

Hromaďák je pro všechny odměnou i trestem v jednom, mít ho na konci takhle dlouhého závodního bloku není jednoduché. Jde o dlouhý závod a já nevím, co od něj očekávat. Vytrvalostní závod není moje silná stránka a hromaďák už od něj není kilometrově moc daleko (12,5 versus 15 kilometrům). Půjdu do toho s tím, že se nechám překvapit.

Start bude poněkud jiný než ve stíhačce, když se vás vrhne na trať třicet najednou. Ovšem pomoci by vám mohlo, že máte bohaté zkušenosti s prvními úseky štafet, na nichž to také bývá pořádná strkanice.

Určitě. Štafety nás už jezdí taky skoro 30 týmů. Akorát že v hromaďáku budu startovat skoro úplně vzadu, proto si nejsem jistá, jak moc se tu vzhledem k profilu dokážu na trati posouvat. Bude to takové cukavé tempo, zdejší velbloudí kopce jsou hodně prudké. Jsem si jistá, že se bude zastavovat, a první závodnice mají v takové situaci výhodu, protože si mohou jet podle sebe, zatímco ty vzadu jsou trochu na humně. První kolo pak musíte hlavně přežít ve zdraví a se všemi lyžemi a hůlkami.

Váš úkol pro první kolo tedy bude znít: Nepřiplést se do pádu a pokud možno nezůstat odstavená za nějakou skrumáží.

Rozhodně. A po první střelbě se to pak roztřídí.

V neděli odpoledne budete mít pro tento kalendářní rok odpracováno, alespoň co se týče závodů. Kdy se vracíte domů?

Hned ze závodů v podstatě jedeme na letiště.

Kolik dnů bez lyží a pušky si naordinujete?

Ještě jsem to Egilem (trenérem Gjellandem) detailně neprobírala. Pár dní určitě. Pak uvidím, jaký dostanu plán. Těším se na nějaké volné tréninky, kdy vyjezdím únavu z nohou.

Kde budete trénovat? V Jablonci?

Asi jen pár dní, načež budu muset někam odjet, protože podmínky v Jablonci nejsou ideální. Ještě pořád nevím kam.

Mužský tým naopak plánoval, že zůstane mezi svátky v Česku.

Záleží také, jak je na tom kdo s rodinou. Chápu, že někdo chce teď strávit víc dnů doma, i když sněhové podmínky nebudou úplně dokonalé, protože pak až do konce sezony doma prakticky nebudeme. Je to o hledání kompromisu.