Jislová o zákulisí: Ztrátou kontaktů přišel biatlon o jednu svoji dimenzi

Na chybějící diváky si už zvykla. Na striktní proticovidová opatření v biatlonových bublinách také.

„Ale vůbec není příjemné, když kolem vás jeden člen týmu za druhým odpadá, jako se dělo v Oberhofu. Jen jsme se hrozili každých dalších výsledků testů, kdo zase bude muset jet domů a kdo s ním půjde do karantény,“ vypráví 26letá reprezentantka.

„Když potom ze všech kluků zbyli jen Ondra Moravec s Kubou Štvrteckým, bylo to hodně smutný, to už šlo o vážně velký průšvih.“

Nákaza se šířila z vánočního soustředění v Pokljuce, kde Češi pobývali společně se Slovinci, Bulhary, Japonci a Řeky. Ve všech těchto týmech se pozitivní testy na covid objevily rovněž.

Jislová byla jediná z ženského A-týmu, kdo se na Pokljuce společně s muži připravoval, její tři další kolegyně trénovaly individuálně jinde. Covidové onemocnění prodělala už před sezonou.

„Ale určitě se nespoléhám na to, že bych měla mít 100procentní imunitu, to nikdy není jisté. Proto se snažím i nadále chovat stejně bezpečně jako ostatní.“

Nejnovějším testováním v Anterselvě už všichni přítomní Češi prošli s negativními testy.

„Snad to tak vydrží do konce sezony,“ říká. „Ono bylo víceméně jasné, že v Oberhofu budou v některých týmech pozitivní případy. Přes Vánoce jsme byli krátce doma a snažili se i tam chránit, ale i tak jsme se potkali s jinou sortou lidí. Vypadli jsme z té naší bubliny, která je pro nás bezpečná, a někdo ten covid mohl chytit. Naopak teď už jsme zase dlouho v bublině a vyeliminovali se všichni, kteří by nás mohli ohrozit. Proto se nedivím, že v Anterselvě žádné další případy nejsou.“

Mužský tým se rozrostl o navrátilce Krupčíka a Žemličku. „Hned je to příjemnější. A důležité je, že už je v plném stavu i realizační tým a servisáci. Když dělali svoji práci v menším počtu lidí, bylo to pro ně složité,“ připomíná Jíslová.

Biatlonisté stále chodí na testy každý čtvrtý den, v hotelu sedí v Anterselvě při jídle vždy jen dva u stolu, výrazně omezili kontakty.

Právě Jislová se v minulosti starala o dobrou náladou týmu, vymýšlela „teambuildingy“ v podobě tématických večírku, sestavovala kolegyním playlisty, stála u zrodu rapové kultury v ženské reprezentaci.

„Rap pořád dodržujeme,“ hlásí. „Už i Jířa Holubec (asistent kouče) si zvykl, jezdíme teď autem na stadion často samy, tak ho s ním netrápíme.“

Ale jak jinak se udržet v dobré náladě i v této komplikované době?

„To už je pak na každém jedinci. Jak jsme teď bydleli na samotkách, museli jsme si poradit sami se sebou a přijít na něco, co nás od biatlonu i od korony rozptýlí. Přes den máme hodně práce, od klasických tréninků přes výklusy, protažení, suchou střelbu až k regeneraci. Volna potom moc nezbývá. Zavolám domů, něco si přečtu a pustím si film nebo seriál. Střídám různé žánry, abych neupadla do stereotypu.“

Musíte být i trochu sobecký a hlídat si svůj prostor

Sama se sezonou plnou omezení a ochranných opatření probíjí relativně v pohodě, ovšem chápe, že pro některé sportovce je současná situace obtížná především z psychické stránky.

„Nejvíc mě mrzí, že se nemůžeme potkávat se sportovci z ostatních týmů. Vidíme se sice při tréninku, ale tam má každý dost práce sám se sebou. Naopak Family Cluby, kde jsme se v minulosti scházeli a pobavili s někým jiným, jsou letos zavřené,“ zmiňuje zařízení, které bývalo v každém pohárovém areálu, často v podobě obřího stanu, a kam se závodníci chodili během dne najíst.

„Biatlon tou ztrátou kontaktů ztratil i jednu svoji dimenzi. Každý si udělá svoji práci a hned se zase běží zavřít do pokoje. Ani se s nikým nepozdravíte. Určitě je to smutnější. V létě při tréninku se těšíte na všechny ty další lidi a teď s nimi nemohu komunikovat.“

Zatím si nenechala udělat test na protilátky, který by prokázal, zda je poté, co v listopadu prodělala covid, momentálně stále imunní.

„O Vánocích jsme se doma jen otočili a doktorům i testům v nemocnicích jsme se snažili co nejvíc vyhýbat. Poradím se z trenéry, jestli bych o něm neměla uvažovat teď.“

Michal Krčmář, který onemocnění prodělal v posledních týdnech, v rozhovoru pro iDNES podotkl, že se chce na další závody radši vozit sám autem, aby co nejvíc minimalizoval riziko opakované nákazy (které potkala v průběhu pouhých dvou měsíců například trenéra Zdeňka Vítka).

„Bude dobře, když další a další lidé začnou brát covid vážně,“ soudí Jislová. „V našem případě je lepší být z toho trochu víc vystrašený a víc opatrný, než abyste na pár dní polevili v ostražitosti a covid vás pak doběhl, což by teď před mistrovství světa byla velká škoda. Musíte být trochu sobecký, dávat si pozor na svůj prostor a nesdílet ho s nikým jiným.“

Poté, co v neděli skončí v Anterselvě druhý trimestr sezony, budou se biatlonisté týden připravovat doma v Česku, načež odjedou na závěrečné soustředění v dějišti šampionátu.

„Ideální bude, abychom se i doma drželi v jakési karanténě a chodili jen na tréninky a zpátky domů. A pak při přípravě na Pokljuce máme mít jednolůžáky, aby se eliminovalo riziko, že někdo nakazí nebo pošle do karantény svého spolubydlícího.“

PCR testy podstoupí všichni před odjezdem do Slovinska, s sebou budou mít opět i sadu antigenních testů. „Ty vozíme už poměrně dlouho. V případě, pokud máte příznaky, vám ukáží, zda jde o covid nebo chřipku. Ale k brzké identifikaci nákazy stejně nepomohou,“ říká Jislová.

Ve štafetě jsem připravená na jakýkoliv úsek

Než na závěrečnou přípravu před šampionátem dojde, čeká ji ještě nedělní ženská štafeta v Anterselvě. V sezoně si vysloužila i lichotivé označení „držák štafety“. Má za sebou čtyři, včetně premiéry v té smíšené, a výkonem a střeleckou spolehlivostí ani jednou nezklamala.

Nejčastěji startovala na prvním úseku, až minulý týden na něj kouč Egil Gjelland postavil Evu Puskarčíkovou a Jislovou vyslal na druhý.

„První úsek jsem si docela oblíbila, ale říkala jsem Egilovi, že je mi jedno, na jaký mě dá. Na štafety se vždycky těším a jsem připravená na jakýkoliv. Už i ten poslední a průjezd cílem jsem si loni v Ruhpoldingu vyzkoušela.“

Eva Puskarčíková (druhá zleva) předává v Oberhofu štafetu Jessice Jislové.

V Oberhofu dojely Češky navzdory jednomu trestnému kolu Lucie Charvátové na 6. místě, což bylo v sezoně jejich zatím nejlepší umístění.

„Takový výsledek bychom v Anterselvě rády zopakovaly, hlavně náš střelecký výkon z Oberhofu. Pořád lepší jedno trestné kolo než kolik jsme jich měli v předchozích štafetách.“

Ve vytrvalostním závodě v Anterselvě si jela pro 1 bod za 40. místo, v předchozích kolech poháru bodovala ještě 25. místem ve sprintu v Hochfilzenu a 38. místem ve stíhačce v Kontiolahti.

„To je jeden z mých cílů, snažit se sbírat body v každém závodě, i kdyby to mělo být jen po jednom. Chtěla bych stabilizovat výkonnost a mít takových závodů co nejvíce.“

Ve čtvrtek přijížděla na čtvrtou položku s jedinou ranou mimo terče, při závěrečné stojce však přidala i druhou. Proto byl pro ni pohled do výsledkové listiny i poněkud trpký, nebýt té jedné rány skončila by nikoliv čtyřicátá, ale šestnáctá.

„V tom jsou tyhle dlouhé závody hrozné, že si snadno odečtete, kde byste byli nebýt jedné trestné minuty navíc. Koukat do výsledků pak není sranda. Zvlášť když jsem si poprvé mohla zajet i hromaďák.“

Na střelnici se ve čtvrtek trápily mnohé hvězdy. Tiril Eckhoffová, Marte Röiselandová, Denise Herrmannová i Markéta Davidová minuly čtyřikrát, nedělní vítězka Julia Simonová dokonce sedmkrát.

„Nebyl vítr, mlha, nebo podmínky, které by nám kdovíjak přitěžovaly,“ líčí Jislová. „Ale tady hraje roli i velká nadmořská výška. Hodně tu záleží, v jakém stavu kdo přijede na střelnici, jak to tam udýchá a jak mu funguje hlava.“

Sama v minulosti na rozdíl od jiných nepozorovala, že by měla ve vysokých výškách větší potíže s dechem.

„Což je dobrá zpráva i pro Pokljuku, která je také hodně vysoko.“