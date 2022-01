Pátý nejrychlejší v posledním kole: Na střelnici jsem si odpočinul, smál se Štvrtecký

V posledním kole jste měl dokonce pátý nejrychlejší čas na trati. Kde jste sebral síly?

Já jsem prostál ten čas na střelnici, takže jsem si odpočinul a pak jsem mohl zabrat v poslední kole (smích). Ne, jezdilo se mi tady celkem dobře. Věděl jsem, že bodované příčky nebyly zas tak daleko, hlásili mi to za střelnicí, tak jsem to ještě zkusil a na dva bodíky to aspoň dopadlo.

Je pro vás právě běh odrazovým můstkem? Důkazem, že forma jde nahoru?

Určitě, protože když se cítím dobře na trati, tak jsem takový uvolněnější, nejsem tak svázaný ani na střelnici. V tu chvíli totiž vím, že už jen střelba mě může nějak pozdržet, což je vždycky lepší pocit.

Dneska vás pozdržela hodně, při poslední položce jste rány několikrát hodně odkládal. Na střelnici jste prostál minutu. Co se vám honilo hlavou?

Nic, ale už jsem se strašně klepal, jak už jsem tam byl dlouho. Bylo to čím dál tím horší, takže jsem se snažil vždycky jenom najet na terč a když to nešlo, tak raději ránu odložit. A tak pořád dokola. Nakonec z toho byla jedna chyba, což ještě není nejhorší.

Nicméně, podobně jste rány odkládal i v minulých závodech. Co se s tím dá dělat?

Nevím. Teď úplně nedokážu říct, co s tím udělat. V tréninku se na to zkusím zaměřit a v Ruhpoldingu to zkusím dělat víc v rytmu. Tam je přece jen příjezd na střelnici trochu jednodušší, takže věřím, že to třeba půjde.

Ve stíhačce jste vlastně střílel konstantně, při každé položce jste jednou chyboval. Na druhou stranu jste si vylepšil procentuální úspěšnost na stojce, to berete?

Určitě. Ani jedna položka tady v Oberhofu nebyla úplně špatná, tak doufám, že na to v Ruhpoldingu navážu i v lepším rytmu, protože ten čas, který na střelnici strávím, musím nahánět na trati a ti nejlepší už jsou dávno pryč. Takže to chce střílet rychleji a přesněji.

Tak či tak máte díky 39. místu druhé body v sezoně.

Za to jsem rád, protože první trimestr byl ode mě špatný, necítil jsem se vůbec dobře na lyžích, teď se to trochu zvedá, tak doufám, že to bude pokračovat. Trochu si odpočinu a v Ruhpoldingu do toho zkusím znovu naskočit.