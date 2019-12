Cíl splněn. Můžu ukončit sezonu, smál se Štvrtecký po životním výsledku

Dneska asi velká spokojenost, co?

Jojojo. Určitě převládá. Se střelnicí stoprocentně, akorát na té trati, tam jsem se dneska úplně necítil, což je škoda.

I tak, vylepšil jste si kariérní maximum o třináct míst.

To jo, to je fakt. Mám z toho radost.

Střelba byla tentokrát nejenom přesná, ale i rychlá. Stojku jste vypálil za 22 sekund.

Byla taková pěkná v rytmu, což jsem tady střílíval normálně při tréninku. Zkusil jsem to a vyšlo to. Hlavně jsem si držel rytmus, to často pomůže.

Český biatlonista Jakub Štvrtecký na trati sprintu v Le Grand-Bornand.

Je to znát i v tréninku, že si víc věříte? Střílíte rychleji?

Je to spíš o těch závodech předtím, že se mi povedly. Díky tomu si teď víc věřím. Naopak, kdybych předtím střílel špatně, tak teď to asi nepůjde tak lehce. Jsem za to rád, že jsem se chytil, že jezdím na bodech, což je furt dobrý.

Před sezonou jste říkal, že budete rád, když aspoň jednou v závodě zabodujete. Teď máte za sebou čtyři individuální závody, čtyřikrát body.

No (smích). Plán byl splněn. Už můžu klidně ukončit sezonu. Ne, snad se ještě letos něco povede. Doufám, věřím.

Co bude další cíl?

Teď už neplánuju. Předepsal jsem si body, a to jsem si splnil. Teď už se budu jen soustředit závod od závodu a když se to povede jako dneska, budu jenom rád, ale vyloženě se k nějakému výsledku neupínám.

Nedaří se jen vám, body sbírá i Michal Krčmář, Adam Václavík. Vítězslav Hornig při premiéře jen těsně nepostoupil do stíhacího závodu. V týmu je pohoda?

Myslím, že jo. Oproti loňsku nám to určitě líp běhá, od toho se pak odvíjí střelba a celkově i to rozpoložení v týmu.

Říkal jste, že na lyžích to tentokrát nebylo nic moc. Může to být i rovinatou tratí, která je v Annecy?

Přesně tak. Je to tady takové hrozně rovinaté, což mi nesedí. Jsem typ závodníka, který potřebuje vyběhnout kopec, pak si chvíli odpočinout. Když mám pořád jenom jet, to mi úplně nesedí.

Annecy je spíše pro dieselové motory.

Je to tak. Třeba do toho časem dorostu, ale teď jsem lepší na kopcovitějších tratích.

V sobotu vyjedete do stíhacího závodu spolu s Michalem Krčmářem, který na vás ve sprintu ztratil jen půl sekundu.

Už si ze mě dělal srandu, že jedu před ním, tak bych měl první kolo tahat. Ale uvidíme. Je to o první střelbě, ta je důležitá. Každopádně se těším. Je to kontaktní závod, bude to sranda.

A navíc, stále se můžete dostat i do nedělního úvodního hromadného závodu sezony. Na 25. místo vám aktuálně chybí 12 bodů.

To by byla velká odměna, i když už toho mám za ten první trimestr celkem dost. Ale bylo by to pěkné, hezký dárek a bonus před Vánocemi.