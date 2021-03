Svítání na lepší časy. Štvrtecký: Už se mi při stojce neklepou nohy

V pátek doběhl 22letý Jakub Štvrtecký ve finálovém sprintu devatenáctý. Dosáhl tím na své nejlepší pohárové umístění v sezoně a zároveň i druhé nejlepší v kariéře. Lépe dopadl jen v minulé sezoně na 16. místě ve sprintu v Le Grand-Bornand.

Kde ještě ke konci sezony nacházíte síly?

Abych se přiznal, také už mi docházejí. Ale ostatním asi víc.

Zjevně ano. Ve sprintu jste předvedl na trati 21. běžecký čas.

To bylo super. Musím poděkovat i servisu, měl jsem moc dobré lyže.

Ale pro vaši psychiku je asi mnohem důležitější povedená střelba (1-0), že? Po střeleckém trápení v průběhu sezony je to najednou úplně jiný příběh. Co se změnilo?

Už v Novém Městě (29. místo) to nebylo tak špatné jako během sezony. Udělal jsem předtím změnu, co se týče polohy vestoje, a vypadá to, že k lepšímu. Předtím se mi při stojce dost klepaly nohy. Teď víc přenáším váhu na přední nohu, čímž se mé předchozí problémy, doufám, eliminovaly.

Jak jste k této změně dospěli? Zkoumali jste videa?

Ne, když jsem po mistrovství světa doma trénoval s Jirkou Ondřejkou, už jsem byl po Pokljuce dost rozebranej, tak jsem se snažil něco vyzkoušet. A ta změna zatím funguje. Jen aby to vydrželo.

Zlepšené výsledky jsou i úlevou a motivací před přípravou na další sezonu, ne?

Přesně tak. Jsem moc rád, že aspoň na konci zimy přišly výsledky, za které se nemusím stydět a na které jsem trénoval celé léto.

Bezprostředně po dojetí sprintu jste do televizního rozhovoru usoudil, že byste se mohl umístit kolem 30. místa. Konečné 19. místo je mnohem lepší. Mile vás tedy překvapilo?

Určitě. Čekal jsem, že s mojí ztrátou se ještě budu posouvat níž, ale ostatní také chybovali a nakonec to dopadlo takhle.

Nebýt jedné chyby vleže, mohl jste skončit v první desítce. Je to jen hra na kdyby, ale přinejmenším vědomí, že byste s vaším během byl schopný bojovat o Top 10, je příjemné?

To jo. Mám potom pocit, že desítka není tak daleko, kdybych tu nulu dal.

Navíc jste ve hře o pět míst do nedělního hromadného závodu, kam se kvalifikuje 25 mužů z pořadí Světového poháru a dalších pět nejlepších podle výsledků z Östersundu.

Zatím jsem v průběžném pořadí na těch pět míst sedmý. Budu se snažit. Ondra Moravec mi slíbil, že když se dostanu do hromaďáku, tak sem na nedělní večer doletí.

Což by bylo logisticky dost složité.

Já vím. To byl od něj spíš jen takový hec. Já si to kdyžtak u Ondry vyberu v něčem jiném.

Právě Ondřej Moravec i mnozí další biatlonisté tvrdili, že první rok v A-týmu bývá relativně snadný, protože závodník má pocit, že ještě nemá co ztratit. Jenže jakmile si v dalších sezonách připustíte větší zodpovědnost za výsledky, je to pro hlavu obtížnější?

Může to tak být. Letos jsem začátek sezony neměl vůbec ideální, Kontiolahti se mi nepodařilo a také v Hochfilzenu jsem se trápil. Tím jsem se dostal psychicky dost dolů a sebral jsem se z toho teprve v Novém Městě. Mohla být na vině i ta odpovědnost. Každopádně bych nechtěl, aby se to příští rok opakovalo.

Stíhací závod mužů v Östersundu Od 15.15 hodin online

V Östersundu se zatím vyhýbáte střevní viróze, se kterou těžce bojují české biatlonistky?

Jo, zatím se my kluci držíme. Musím to zaklepat. Asi byla na vině holčičích problémů nějaká zelenina u naší čtvrteční večeře, holky se potom bavily, že okurky byly špatné. Já si naštěstí dal jen salát a okurky ne.

Ve Švédsku nadále pokračuje i těsný souboj o velký glóbus mezi Johannesem Böem a Sturlou Lägreidem. Při přihlédnutí ke škrtům vede nyní Johannes Bö jen o pět bodů. Tipněte si, kdo glóbus získá.

Já bych pořád ještě řekl, že Johannes. Ležka za dva pro něj sice ve sprintu nebyla nic příjemného, ale stále má pár bodíků k dobru a na trati nevypadal běžecky vůbec špatně. Uvidíme, je to hodně otevřené.