Když se před touto sezonou musel s českým A-týmem žen rozloučit kvůli rodinným důvodům Luca Bormolini, volba padla právě na Jakuba Procházku.
Ten už má za sebou trenérské zkušenosti z Kanady, kde se v Canmore staral o juniory a dorostence, minulou sezonu pak dovedl Petra Háka na juniorském mistrovství světa ke dvěma bronzům.
To vše stihl, ještě než oslavil devětadvacáté narozeniny.
Ve vašem věku ještě většina biatlonistů závodí. Nepletou si vás někdy s aktivními sportovci?
To ne, na to lyžuju moc špatně. Moje technika není nijak ukázková, takže na lyžích si mě určitě nikdo se sportovcem nesplete. Ale podle obličeje je možné, že někoho zmatu.
Holky už mají odslouženo strašně moc a vědí, nebo aspoň tuší, co jim funguje, a co ne. Byla by chyba se k jejich zkušenostem a poznatkům otáčet zády, protože jim pomáhají být nejlepší.