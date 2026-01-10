Premium

Možná matu obličejem, na lyžích ne. Mladý kouč biatlonistek o trénování vrstevnic

Fotogalerie 7

Jakub Procházka na letním soustředění v Anterselvě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Alžběta Marešová
S biatlonem začínal v Letohradě v době, kdy ho v Česku ještě stále skoro nikdo neznal. V době jeho boomu zrovna dospíval, a mohl tak pozorovat, jak úspěchy týmu kolem Gabriely Soukalové a Ondřeje Moravce všechny kolem něj motivují. Sám na takové výsledky jako závodník nikdy nedosáhl, může k nim ale dovést své svěřence jako trenér.

Když se před touto sezonou musel s českým A-týmem žen rozloučit kvůli rodinným důvodům Luca Bormolini, volba padla právě na Jakuba Procházku.

Ten už má za sebou trenérské zkušenosti z Kanady, kde se v Canmore staral o juniory a dorostence, minulou sezonu pak dovedl Petra Háka na juniorském mistrovství světa ke dvěma bronzům.

To vše stihl, ještě než oslavil devětadvacáté narozeniny.

Ve vašem věku ještě většina biatlonistů závodí. Nepletou si vás někdy s aktivními sportovci?
To ne, na to lyžuju moc špatně. Moje technika není nijak ukázková, takže na lyžích si mě určitě nikdo se sportovcem nesplete. Ale podle obličeje je možné, že někoho zmatu.

Holky už mají odslouženo strašně moc a vědí, nebo aspoň tuší, co jim funguje, a co ne. Byla by chyba se k jejich zkušenostem a poznatkům otáčet zády, protože jim pomáhají být nejlepší.

Jakub Procházka

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Možná matu obličejem, na lyžích ne. Mladý kouč biatlonistek o trénování vrstevnic

Premium
Jakub Procházka na letním soustředění v Anterselvě.

S biatlonem začínal v Letohradě v době, kdy ho v Česku ještě stále skoro nikdo neznal. V době jeho boomu zrovna dospíval, a mohl tak pozorovat, jak úspěchy týmu kolem Gabriely Soukalové a Ondřeje...

10. ledna 2026

Radil po Škorvánkově úchvatném zákroku: Chytá skvěle, olympiádu si zaslouží

Pardubický útočník Sedlák (vepředu) se snaží tečovat kotouč mířící na branku...

Poprvé v kariéře vstřelil útočník Lukáš Radil gól „svým“ Pardubicím, kde odehrál většinu kariéry v české extralize. Svým gólem zařídil remízu, kterou poté hradecký tým proměnil v nájezdech ve druhý...

9. ledna 2026  23:19

Veselý se vyhecoval proti bývalému klubu, v Eurolize pomohl skolit Partizan

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu.

Český basketbalista Jan Veselý pomohl v Eurolize Barceloně 14 body porazit svůj bývalý tým Partizan Bělehrad 88:70. Tomáš Satoranský se na jasné výhře Katalánců podílel šesti body a pěti doskoky.

9. ledna 2026  22:58

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

9. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  22:18

Sáblíková skončila na ME čtvrtá, na medaili ztratila dvě sekundy

Martina Sáblíková na patnáctistovce v Salt Lake City

Rychlobruslařka Martina Sáblíková obsadila na mistrovství Evropy v Tomaszówě Mazowieckém čtvrté místo v závodě na 3000 m. Na bronz ztratila osmatřicetiletá česká reprezentantka časem 4:08,071 více...

9. ledna 2026  21:39

Horáček se velkolepě představil domácím fanouškům. Zářil Pospíšil, Flek je zpátky

Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova.

Brněnská Kometa prolomila svoji šestizápasovou šňůru proher ve velkém stylu. V prvním domácím utkání pod novým trenérem Jiřím Horáčkem rozstřílela Litvínov nejvyšší výhrou v sezoně 7:2. „Jsme hrozně...

9. ledna 2026  19:43

Spekulace kolem Davise, může zamířit i za Krejčím. Kam se vydá Atlanta bez Younga?

Anthony Davis si užívá uvítání fanoušky Dallas Mavericks.

Loni v zimě se stal součástí jedné z nejtřaskavějších výměn v historii basketbalové NBA, když se v Dallasu nečekaně zbavovali Luky Dončiče. A také letos je kolem Anthonyho Davise rušno. Zámořští...

9. ledna 2026  19:41

Loprais vyhrál etapu, Macík ztratil vedení. Prokop na Dakaru před dnem volna klesl

Aleš Loprais během šesté etapy Rallye Dakar.

Aleš Loprais byl nejrychlejší mezi kamiony v 6. etapě Rallye Dakar a posunul se na průběžné třetí místo. Martin Macík ztratil přes tři čtvrtě hodiny a přišel o vedení, v němž ho vystřídal Nizozemec...

9. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  19:16

Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Nabrali víc jak dvoudenní zpoždění, ale už jsou zpátky v Česku. Část výběru hokejistů do 20 let po úspěšném světovém šampionátu v americké Minnesotě, z kterého si odvezli stříbrné medaile, přistála v...

9. ledna 2026  14:20,  aktualizováno  18:32

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamířila už posedmé za sebou. Závodí se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

9. ledna 2026  17:56

Biatlon jako doplněk. Přesto ho nevidomá Bubeníčková hned napoprvé ovládla

Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Už dlouho je jisté, že v březnu bude patřit mezi největší naděje české výpravy na paralympijských hrách. A zářit by nemusela jen v jednom sportu. Nevidomá Simona Bubeníčková totiž kromě běžeckého...

9. ledna 2026  17:49

Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče

Kevin Behrens z Lugana (vpravo) během zápasu švýcarské ligy proti Curychu.

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě...

9. ledna 2026  17:48

