Blok v hlavě. Ale proč? Jak Johannes Bö utěšoval plačící Tandrevoldovou

Do posledního úseku singl mixu, tedy smíšené štafety dvojic, ji parťák Johannes Bö vyslal na prvním místě, těsně před Francouzkou Lou Jeanmonnotovou. Ležku pak zvládla bezchybně, stejně jako její sokyně, načež na trati Francouzce mírně poodskočila, ale ta se k ní před střelnicí zase přiblížila.

Závěrečná stojka musela rozhodnout.

Jenže stojka je pozice, ve které Ingrid Tandrevoldová v Novém Městě jakoby zapomněla, jak ji má střílet.

Jen pro připomenutí:

Sprint - tři chyby vestoje a až 25. místo.

Stíhačka - dvakrát tři chyby vestoje a 34. místo.

Vytrvalostní závod - druhá stojka za tři a 27. místo.

„Nemysli a jen střílej,“ radil jí před singl mixem norský střelecký kouč Siegfried Mazet. Během svého prvního úseku to ještě zvládala a všechny terče vyčistila.

Zato teď? V rozhodující položce extrémně vyrovnaného boje o zlato?

Ingrid Landmark Tandrevoldová (vlevo) a Lou Jeanmonnotová a závěrečná stojka

Jeanmonnotová začala rychle - a čistě - a brnkala Norce na nervy. Načež Tandrevoldovou znovu doběhli její démoni. Tři chyby! Při dobíjených ranách ještě jedna. Trestné kolo. Propad na třetí místo za Italku Lisu Vittoziovou.

„To by se nemělo stávat,“ glosoval biatlonový expert TV 2 Ole Einar Björndalen.

Tiril Eckhoffová, největší kamarádka Tandrevoldové a nyní rovněž expertka stanice TV2, přímo u střelnice zatínala zuby a v jejím obličeji byly čitelné grimasy: To snad ne! Potom pronesla: „Tohle bolí.“ V očích měla slzy.

Tandrevoldová v posledním kole předstihla Vittozziovou, jenže ta ji na cílové rovince porazila. Francie slavila, stříbrná Itálie rovněž - a Norsko mělo bronz. Johannes Bö přišel k Tandrevoldové, snažil se ji uklidnit. I před televizními kamerami ji hájil.

„Já také musel během závodu čtyřikrát dobíjet,“ připomněl. „Takže jsme dnes byli oba stejně dobří. Útočili jsme na medaili, skončilo to bronzem a my jsme rádi, že jsme na stupních. Ingrid odvedla dobrou práci. Kdybych předtím zastřílel líp, měla by na poslední položce víc klidu.“

Pro Norsko je bronz nejhorším výsledkem v singl mixu od chvíle, kdy Mezinárodní biatlonová unie IBU tuto disciplínu v roce 2019 zařadila na program světových šampionátů. Doposud v ní byli Norové třikrát zlatí a jednou stříbrní. Naposledy v Oberhofu triumfovali Johannes Bö s Marte Olsbuovou-Röiselandovou.

„A dnes byla Francie prostě lepší než my,“ konstatoval Bö.

„Medaile je medaile. Na poslední položce se může stát cokoliv,“ pronesl kouč norských žen Patrick Oberegger. „Vezměme si ze závodu pozitivní věci.“

Johannes Bö s Ingrid Tandrevoldovou po závodě smíšených štafet.

Tandrevoldová se snažila usmívat a mávat divákům ze stupňů vítězů, ale v mixzóně před reportéry se už její špatný psychický stav projevil.

„Nevím, co vám mám odpovídat,“ říkala. „Nepoznávám se. Nemám žádný pozitivní, ani negativní pocit. Jako bych tu stála úplně prázdná. Nevím, co se se mnou děje.“

Po chvíli ještě dodala: „Připadám si, jako bych dostala přihrávku na smeč a nedokázala zasmečovat. Nebyly to velké chyby. Ale ty terče prostě nespadly.“

Počínaje novoměstským sprintem má střeleckou úspěšnost stojky pouze 57 procent. Citelně vnímá, že nejde o jednodenní krizi, že ji na Vysočině postihl při stojce střelecký blok.

„Skoro týden a půl se nořím do negativních myšlenek,“ říkala. „Pořád jsem dostávala otázky na moji střelbu vstoje, až jsem se jí začala opravdu bát. Ale už v tom nehodlám pokračovat.“

O kus dál stála pod tribunami Markéta Davidová a dokázala se vžít do pocitů norské kolegyně. „Může to být u ní blok. Když se jí stojka nepovedla jednou, nesla si to s sebou dál. A teď to musí překonat. Ingrid je výborná závodnice, nebojím se o ni. Zase se oklepe. Má na to tady ještě dva závody, aby ukázala, jak dobrá je.“

Tandrevoldová dorazila na tiskovou konferenci s medailisty a tady jako by na ni zmar poslední položky dolehl naplno, rozplakala se. Johannes Bö hned vstal a šel ji obejmout. Ještě dlouho si však otírala slzy. Zatímco moderátor zpovídal zlaté francouzské duo, Bö své parťačce cosi potichu říkal a ona přikyvovala.

Loni také až do posledního dne světového šampionátu v Oberhofu neměla žádnou individuální medaili, načež si v hromadném závodě doběhla pro stříbro.

Podobný scénář by se nyní mohl opakovat, ne?

„Nemá smysl věšet hlavu,“ řekl Johannes Bö. „Ingrid je skvělá biatlonistka, jinak by nemohla vést celkově Světový pohár. Zase nám všem předvede, co všechno umí, i když zrovna teď je trochu zklamaná.“

U své oblíbené jógy se Ingrid Tandrevoldová pokusí vyčistit si hlavu.