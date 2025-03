Dávali mi předtím najevo, že jsem selhala. Jak Tandrevoldová ronila slzy štěstí

Směje se. Štěstím. I úlevou.

A také pláče. Dojetím. A znovu úlevou.

Láme se jí hlas, když hovoří s reportéry norské televize NRK.

„Je to tak emotivní,“ vykládá osmadvacetiletá biatlonistka. „Byla to těžká sezona. Chvíli jsem si nebyla jistá, zda budu moci s biatlonem pokračovat. Pak jsem se pokusila vrátit po operaci srdce. Potom jsem měla problémy se zbraní. A na mistrovství světa jsem hledala sama sebe.“

Tehdy dostala i nenávistnou zprávu, plnou urážek, výhrůžek a vulgarit, kterou vzápětí sama zveřejnila na sociálních sítích, aby si svět uvědomil, co jsou také zhrzení „fanoušci“ schopni sportovcům psát.

Na mistrovství světa ji podobně jako loni trápila střelba z pozice vestoje, kupila chyby, v individuálních kláních skončila nejlépe osmnáctá ve stíhačce.

Zato v pátek ve sprintu v Novém Městě?

„Řekla jsem si: Půjdeš do toho naplno. Nesmíš se bát neúspěchu, ani být opatrná. Nemáš co ztratit. Prostě si to užij.“

Před startem se rozhlížela po zaplněných ochozech a pomyslela si: Tady je biatlon vážně nádherný.

Na trati jí potom novoměstští diváci pomohli. „Byli tak hlasití, že jsem ani neslyšela vlastní myšlenky, a nemohla proto o sobě pochybovat,“ říkala v rozhovoru pro iDNES.cz. „Snažila jsem se prostě jen lyžovat a zabralo to.“

Vlastně ještě o cosi se snažila: Odvděčit se svým výkonem těm, kteří jí v posledních měsících nejvíc pomohli.

„Vydali toho ze sebe tolik, abych mohla zase dobře závodit,“ připomněla. „Chudák můj kardiolog neměl ani žádné vánoční prázdniny. Po operaci se mnou mluvil každý den, aby mě uklidnil a přiměl mě, abych se pokusila vzpamatovat. Zas a znovu mě přesvědčoval: Můžeš zase lyžovat tak rychle, jak jen dokážeš. Jen si musíš věřit.“

Norská biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová na střelnici během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Problémy se srdeční arytmií a občasnými kolapsy v průběhu závodů měla už v minulosti. V prosinci v Kontiolahti se vystupňovaly. Nedlouho poté dospěla s lékaři k rozhodnutí: Musím na operaci.

A těsně před Vánoci ji podstoupila.

Už v lednu se v Oberhofu vrátila do Světového poháru. Zjišťovala, čeho je schopna, dobíhala nejčastěji ve druhé desítce. „Měla jsem pocit, že před světovým šampionátem v Lenzerheide jsem postupně nabrala slušnou formu, jenže tam mi nic nevycházelo.“

Ba co víc, norská média jakoby nad ní začala lámat hůl. „Dávali mi najevo, že nejsem schopna převzít dědictví Tiril (Eckhoffové) a Marte (Olsbuové-Röiselandové) a že jsem selhala. Přitom já se opravdu snažila, jak jsem mohla. A dnes to konečně vyšlo.“

Předtím naposledy vyhrála pohárový závod 1. března 2024 v Oslu v sezoně, kdy útočila na velký glóbus, který však v závěrečné bitvě s Lisou Vittozziovou ztratila.

Ve Vysočina Aréně nyní hlásala: „Neuvěřitelné. Připadám si, jako bych prožívala své první vítězství. Už jsem přestávala věřit, že ještě někdy vyhraju. Mám za sebou nejtěžší období v životě. A teď jsem prostě jen šťastná.“

Nejen ona.

„Ta sdílená radost s celým týmem je tak emotivní!“

Její týmová kolegyně Ida Lienová vykládala: „Nikdo nedokáže pochopit, jak se Ingrid letos cítila. Viděly jsme, že občas byla opravdu na dně.“

Mareen Kirkeideová, kterou Tandrevoldová označuje za svoji „mladší sestru“ a zastává se jí před norskými novináři, se svěřovala: „Jsem za Ingrid opravdu šťastná. Vím, jak moc pro ni dnešek znamená. A moc znamená i pro nás ostatní.“

Legendární Emil Hegle Svendsen, expert NRK, ji velebil: „Bylo úžasné dnes Ingrid sledovat. Přišla, viděla, zvítězila. Vedla téměř celý závod, trefila deset terčů – a nikdo na ní neměl.“

O 15,1 sekundy zaostala druhá Justine Braisazová-Bouchetová, o 20,9 sekundy třetí Julia Simonová.

Stejně jako ve čtvrtek Emilien Jacqueline dosáhla na svůj pátý individuální triumf ve Světovém poháru. A stejně jako on si tím napravila náladu po nepovedeném mistrovství světa.

Zároveň však vyprávěla, že její letošní příběh byl ze zdravotního hlediska podobný také těm, které zažily a zažívají Lisa Vittozziová a Markéta Davidová, obě bojující s bolestmi zad.

„S Markétou a Lisou jsme sice každá v trochu jiné situaci, ale zároveň jsou si v lecčems podobné. Jsem v kontaktu s oběma a hodně se navzájem podporujeme,“ řekla.

Ingrid Tandrevoldová v Novém Městě svůj boj vyhrála.

A věří, že to dokážou také ony.