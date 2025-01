Návrat tři týdny po operaci srdce. Není to nebezpečné, tvrdí Tandrevoldová

Osmadvacetiletá norská biatlonistka opět závodí. Užívá si, jak veze norskou smíšenou štafetu po trati třetího úseku na prvním místě. Je zpět.

Tři týdny po operaci srdeční arytmie.

Měsíc poté, co jí srdce v pohárovém Kontiolahti zabrzdilo – a nikoliv poprvé.

Jde o příliš riskantní a příliš rychlý návrat? Zahrává si se svým zdravím?

„Ne,“ rezolutně odpovídá čtyřnásobná mistryně světa. „Existuje o mně mnoho dezinformací. Ano, moje arytmie je nepříjemná, ale rozhodně ne nebezpečná. Šlo o menší operační zákrok. A pro většinu lidí je fyzická aktivita velmi prospěšná, i když máte problémy, jaké mám já. Nechci, aby se to zaměňovalo s infarktem. Je to něco úplně jiného.“

V prosincovém Kontiolahti začaly její potíže při vytrvalostním závodě.

„Během třetí položky jsem pocítila problémy se srdcem, proto jsem musela zvolnit,“ popisovala. „Ale ani po odjezdu ze střelnice to nepřestalo, což se odrazilo na mém výkonu.“

Toho dne zaznamenala na třetí položce až 98. čas střelby a ve čtvrtém okruhu 100. běžecký čas.

„Naučila jsem se už dříve určité triky, jak s mojí arytmií pracovat, ale tentokrát to nefungovalo,“ popisovala. „Musela jsem nejprve zpomalit a pak úplně zastavit, abych snížila tep. Neměla jsem na výběr.“

Až po necelé půl minutě opět v závodě pokračovala. „Je bolestivé dívat se, s čím se potýká,“ říkala u trati její kamarádka a bývalá kolegyně Tiril Eckhoffová.

Při následném sprintu v Kontiolahti se potom potíže vrátily.

Nordic Magazine @NordicMag 🇳🇴🩺💗 #Biathlon « J'ai dû m'arrêter en cours de route pour ralentir mon pouls » : Ingrid Landmark Tandrevold victime de problèmes cardiaques lors de l'individuel court de Kontiolahti. 🔽

https://t.co/2E5smsGkAP https://t.co/72Lm3xiiV9 oblíbit odpovědět

Tandrevoldová média uklidňovala: „Byla to jen další nepříjemná zkušenost. Vypadá to dramatičtěji, než jaké to doopravdy je. O své zdraví se nebojím.“ Přesto (nejen) norský televizní komentátor Ole Kristian Stoltenberg podotkl: „Připadá mi, že Ingrid by měla právě teď být někde úplně jinde než na biatlonové trati.“

Z hromadného závodu v Kontiolahti se poté odhlásila a dál už v prvním pohárovém semestru nepokračovala. Namísto toho lékaři doporučili operační zákrok. Dvaadvacátého prosince jej v Norsku podstoupila.

Nebylo to poprvé, co Tandrevoldovou problémy se srdeční arytmií postihly. Už v pohárové Anterselvě 2019 se jí při poslední střelbě zatmělo před očima a nebyla schopna pokračovat. V pohárovém Oberhofu 2021 pak během sprintu kamery zachytily, jak bezvládně leží u trati. Následná série vyšetření odhalila již zmíněnou arytmii.

„Někdy mám prostě o pár tepů víc. Je to znát především u střelby, kdy mi tep rychle klesá a zase stoupá. Není to ale nebezpečné, nemusím se tím znepokojovat,“ tvrdila v průběhu sezony 2020 – 2021.

Peking: Měla úplné temno

Mnohem diskutovanější a viditelnější bylo selhání srdce norské biatlonistky při olympijských hrách v Pekingu 2022.

Nejprve se tam zhroutila za cílem sprintu, v němž obsadila výborné páté místo. I tehdy potřebovala lékařskou pomoc. „Během stojky se mi začaly dělat mžitky před očima,“ doznávala.

A přišla olympijská stíhačka.

Jako by v jejím závěru zničehonic narazila do neviditelné zdi. Zatmělo se jí před očima. Skoro zastavila. Jen s velkými obtížemi se vydala dál, víc na lyžích šla a ploužila se, než aby jela. Ještě půl kilometru před cílem držela bronzovou pozici. Ale do cíle dorazila až na 14. místě, načež se bezvládně zhroutila na sníh. „Všechno jsem zkazila,“ byla údajně jediná slova, která pronesla.

Vyčerpaná Ingrid Tandrevoldová v cíli stíhacího závodu na olympijských hrách v Pekingu.

„Měla úplné temno. Už jen sledovat její snažení bylo kruté,“ konstatoval komentátor norské televize NRK Andreas Stabrun Smith.

„Sama přesně nevím, co se vlastně stalo,“ popisovala v Pekingu s více než půldenním odstupem. „Sotva jsem se mohla posunout dopředu. Šlo o zoufalou situaci. Dlouho to vypadalo, že by to mohl být můj nejlepší den v kariéře, ale potom se z něj stal ten nejhorší.“

Po diskuzích s lékaři předstoupila v Pekingu před novináře a oznámila: „Už nemohu na této olympiádě závodit, ze zdravotních důvodů. Mé srdce je zlomené. Je jasné, že moje závodní hlava by mnohem raději šla zase na běžky, ale...“ Hlas se jí znovu zadrhl.

Poté si slovo vzal lékař norského týmu Lars Kolsrud: „Já byl tím, kdo učinil těžké rozhodnutí, že Ingrid pošleme z her domů. Někdo to musel udělat. Občas musíte učinit tak těžké rozhodnutí, abyste chránili zdraví sportovce.“

V Norsku poté absolvovala další sérii vyšetření, která potvrdila arytmii, ale operaci zatím lékaři nedoporučili.

Tentokrát po dalších potížích v Kontiolahti už ano. Podle lékařské zprávy Tandrevoldová trpí tachykardií a před Vánoci úspěšně podstoupila katetrizační ablaci.

Když ve druhém lednovém týdnu dorazila do Oberhofu, tvrdila: „Nemyslím si, že jsem v nejlepší formě, což je normální, protože jsem nemohla trénovat tolik, kolik bych chtěla. Cítím se připravená na start, ale žádná velká očekávání nemám. Myslím, že málokdo se do Oberhofu těšil tak jako já.“

Ve sprintu a stíhacím závodě doběhla patnáctá. A v neděli po skvělém výkonu ovládla svůj úsek ve smíšené štafetě.

Loni sahala po velkém glóbu pro absolutní šampionku Světového poháru, jenže ve druhé polovině sezony ji dlouhodobé potíže se střelbou vstoje (dle mnohých i psychického rázu) připravily nejen o glóbus, ale také o možné úspěchy na mistrovství světa v Novém Městě.

Ingrid Landmark Tandrevoldová (vlevo) z Norska a Lou Jeanmonnotová z Francie střílí během smíšené štafety dvojic na MS.

Do aktuální sezony nicméně vyhlášená životní optimistka vstupovala s novou nadějí.

O možnost zaútočit na velký glóbus sice už přišla, stále jsou tu však mistrovství světa v Lenzerheide a další pohárové závody.

„Velké díky všem, kteří mi za poslední měsíc poslali povzbudivé zprávy a podělili se o své vlastní zkušenosti se srdeční arytmií,“ psala v neděli na Instagram. „Všechno je možné! To nejlepší teprve přijde.“