Voborníková mohla závodit. Před hromadným startem jí ale ujely lyže i malorážka

„Český tým v sobotu večer aktivně zjišťoval u dalších týmů stav jejich závodnic a měl informace o dvou potenciálních absencích,“ vysvětluje reprezentace v oficiálním prohlášení. „Realizační tým tak i s materiálem odcestoval zpátky do Česka.“

V neděli však oproti jejich propočtům vypadly další tři závodnice.

„Rozlousklo se to tři hodiny před startem závodu. To už se to nedalo nijak řešit,“ komentoval situaci reprezentační trenér žen Lukáš Dostál.

Jako šestá náhradnice ve startovní listině paradoxně figurovala další česká biatlonistka Lucie Charvátová, která však ze stejného důvodu přepustila místo další závodnici.

Připravujeme podrobnosti...