Biatlon ONLINE: Hromadný závod mužů. Na závěr ve Finsku pojedou Krčmář i Hornig

Hornig, 19. muž Světového poháru, štafetu i vytrvalostní klání ve Finsku vynechal kvůli viróze. Hromadný závod na 15 kilometrů tak pro něj je v Kontiolahti premiérou i derniérou.
Ani v jednom ze tří masáků v této sezoně se mu nepodařilo finišovat mezi lepší polovinou. Zvládne to dnes?
Krčmář je v hodnocení Světového poháru o dvě místa za Hornigem, ale v hromadných závodech kolegu v této sezoně jasně předčil. Při všech třech příležitostech patřil k lepší půlce a na olympijských hrách dokonce finišoval i s pěti chybami na střelnici šestý.
Napraví si nejzkušenější Čech chuť po nepovedeném vytrvalostním závodě, ve kterém skončil až třiatřicátý?
Pořadí disciplíny má stejného neohroženého vládce jako celkové hodnocení Světového poháru – Erica Perrota. Francouz po suverénním běžeckém vystoupení ovládl vytrvalostní závod, naopak při sobotním týmovém klání absentoval. Olympijským vítězství z hromadného závodu se pyšní Nor Johannes Dale-Skjevdal.