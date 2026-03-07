Biatlon ONLINE: Voborníková v bronzové disciplíně. Poprvé chybuje, nahání desítku

Medailovým úspěchem se česká závodnice nenechala ukolébat. Hned v prvním závodě po úspěchu na hrách zaznamenala nejlepší umístění ve Světovém pohárů v kariéře.
ONLINE: Hromadný závod žen v Kontiolahti
Sledujeme v podrobné online reportáži.
„Strašně jsem se bála, aby to nebyl nějaký propadák. Abych si nezkazila radost, kterou teď z celého biatlonu mám,“ říkala po čtvrtém místě ve čtvrtečním vytrvalostním závodě.
Nenapadlo mě, že jedeme o pódium! líčí přesná, rychlá a sebevědomá Voborníková
Ve Světovém poháru se v „masáku“ umístila nejlépe osmá, dvakrát se jí to povedlo na Holmenkollenu. V této sezoně se momentálně patnáctá žena hodnocení do nejlepší desítky hromadného závodu vměstnala pouze na olympijských hrách.
V pozici lídryně Světového poháru i disciplíny do závodu vstupuje Francouzka Lou Jeanmonnotová, která v hromadném závodě skončila druhá na domácí půdě v Le Grand-Bornand a čtvrtá v Novém Městě na Moravě. V Česku se z triumfu radovala její krajanka Julia Simonová, ve Francii vyhrála Norka Maren Kirkeeideová. Na olympijské prvenství se pokusí navázat další Francouzka Océane Michelonová.