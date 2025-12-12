Davidová, která do závodu vyrazí s číslem devět jako první z Češek, už v Hochfilzenu dokázala vystoupat na stupně vítězek. V sezoně 2022/23 v rakouském středisku skončila druhá právě ve sprintu a v následné stíhačce dojela třetí.
ONLINE: Sprint žen v Hochfilzenu
Výkony biatlonistek sledujte v podrobné reportáži.
Druhou Češkou, jež vyběhne do pátečního sprintu, je Voborníková s 32. Při úvodní zastávce v Östersundu trápilo nejlepší tuzemskou biatlonistku minulé sezony nachlazení.
Dařilo se naopak Charvátové, která si dojela pro životní šesté místo ve stíhacím závodě. „Ze Švédska jsem si přivezla výbornou náladu,“ pochvalovala si. „Tak snad by to mohlo pokračovat stejně dobře i nadále.“ Do sprintu se vydá jako 48. závodnice.
Jak se začít trefovat? Charvátové pomohli kouč i přítel: Prostě šikovné české ručičky
Ještě před ní s 39 pojede Jislová, jako poslední se ukáže juniorka Plecháčová, která ponese číslo 105.
Jak se závod vyvíjí, sledujte v online reportáži.