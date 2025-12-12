Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Hochfilzenu, první z Čechů startuje Krčmář

Autor:
Sledujeme online   11:10
Světový pohár biatlonistů zahajuje druhou kapitolu sezony, prvním závodem v rakouském Hochfilzenu je mužský sprint na 10 kilometrů. Pětičlennou českou sestavu tvoří Michal Krčmář, Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Jonáš Mareček. Jak si reprezentanti vedou, sledujte od 11:25 v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář během individuálního závodu v Östersundu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Jeden sprint už se v nové olympijské sezoně uskutečnil, před šesti dny byl ve švédském Östersundu nejlepším z reprezentace Hornig na 22. pozici. Český biatlonista pak kvůli lehké nemoci vynechal stíhačku, takže se dnes po krátké pauze vrací do závodního režimu.

ONLINE: Sprint mužů 10 kilometrů

Závod sledujeme v podrobné reportáži.

„Jsem zvědavý, jak se mé tělo bude při sprintu probouzet, když jsem poslední závod jel minulou sobotu,“ přemítal v Hochfilzenu, který je pravidelným hostitelem Světového poháru.

S číslem 42 na dresu startuje Hornig jako druhý z Čechů, ještě před ním jde do akce nejzkušenější člen týmu Krčmář (číslo 29). Třetím českým biatlonistou v pořadí je Karlík (55), následuje Štvrtecký (63) a nakonec Mareček (77), který reprezentační pětici uzavírá.

Covid, nemoci, absence. Krčmář ale varuje: Pozor na stres z úzkostlivé opatrnosti

Úvodnímu sprintu před šesti dny dominovali Norové, kteří měli v sedmičce nejlepších hned pětinásobné zastoupení. Vítězem se tehdy stal Johan-Olav Botn, momentální lídr Světového poháru.

Budou Norové podobně suverénní také dnes? A jak do dění na trati promluví čeští biatlonisté?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sisková vs. JacquemotováTenis - - 12. 12. 2025:Sisková vs. Jacquemotová //www.idnes.cz/sport
12. 12. 14:30
  • 3.83
  • -
  • 1.25
Finsko vs. DánskoFlorbal - - 12. 12. 2025:Finsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
12. 12. 16:00
  • 1.00
  • 30.00
  • 30.00
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 31. kolo - 12. 12. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
12. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Sjezd ONLINE: Ledecká zahájila sezonu, ve Svatém Mořici jasně vede legenda Vonnová

Sledujeme online
Ester Ledecká během prvního sjezdu sezony.

Specialistky na rychlostní disciplíny zahajují ve Svatém Mořici olympijskou sezonu. V pátek je na programu Světového poháru první sjezd, v jehož startovním poli nechybí ani druhá lyžařka čtvrtečního...

12. prosince 2025,  aktualizováno  11:12

Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Hochfilzenu, první z Čechů startuje Krčmář

Sledujeme online
Michal Krčmář během individuálního závodu v Östersundu.

Světový pohár biatlonistů zahajuje druhou kapitolu sezony, prvním závodem v rakouském Hochfilzenu je mužský sprint na 10 kilometrů. Pětičlennou českou sestavu tvoří Michal Krčmář, Vítězslav Hornig,...

12. prosince 2025  11:10

Bledou čeká klíčový duel v UFC. Do oktagonu se vrací po dvou a půl letech

Připravena k boji. Tereza Bledá v rukavicích a těsně před zápasem.

Po dvou a půl letech se Tereza Bledá, jediná česká zástupkyně v elitní světové organizaci UFC, vrátí do oktagonu. V noci na neděli středoevropského času se MMA bojovnice v Las Vegas utká s Kanaďankou...

12. prosince 2025  10:50

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Pořád jsem hlavně fanoušek, konkurenci vůbec neřeším, říká pardubický Řezníček

Pardubický Jan Řezníček (vlevo) a Ebrima Singhateh z Karviné

Fotbalisté Pardubic byli v posledních měsících zvyklí hlavně na to, že během týdne si u videa rozebírali především vlastní chyby a špatné výsledky. Aktuální situace je však zcela odlišná. Východočeši...

12. prosince 2025  10:22

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

Trenér musel v krizi naskočit do hry, dal dva góly. Jsem rozlámaný, přiznává Šulc

Ondřej Šulc se společně se svým trenérským kolegou Ondřejem Horynou pokusí...

Že se Ondřej Šulc na skok vrátí k aktivní kariéře, nebylo jasné až do poslední chvíle. „Ještě v autobuse jsme měli jen dohodu, že se na hřiště podívám v případě potřeby,“ vypráví jeden z trenérů...

12. prosince 2025  9:51

Panenka má vlastní boty. Limitka od Botasu odkazuje na dloubák i Bohemku

Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru

Legenda československého fotbalu Antonín Panenka spojila síly s českou značkou Botas a vznikla osobní kolekce obuvi slavného hráče. Limitovaná edice vychází z Panenkova slavného vršovického dloubáku...

12. prosince 2025

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

12. prosince 2025  8:30

Jokič si proti Sacramentu znovu vylepšoval statistiky. Poslední čtvrtinu už odpočíval

Denverský lídr Nikola Jokič vymýšlí, jak se prosmýkne kolem Preciouse Achiuwy...

Jakmile se proti němu zjeví basketbalisté Sacramenta, jako by se lehce uculil. Nikola Jokič totiž ví, že proti Kings jednoduše zahrát umí. Pivot Denveru si v NBA při výhře 136:105 připsal 36 bodů, 12...

12. prosince 2025  8:14

Jedeme zpět s ostudou, netajil Vašulín po prohře Sigmy na Gibraltaru

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Od našeho zpravodaje na Gibraltaru Povedených osm minut stačilo olomouckým fotbalistům k získání zdánlivého klidu, když se po zranění se vracející Daniel Vašulín napřáhl na hranici šestnáctky a s pomocí teče o patu obránce poslal míč...

12. prosince 2025  7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.