Dýchání, hlava i detaily v pozici na lyžích. Davidová může být ještě lepší

Od našeho zpravodaje v Rakousku - Do sprintu v Hochfilzenu vyrazí s červeným číslem vedoucí závodnice disciplíny. „Obléci si ho je pokaždé čest,“ ujistí Markéta Davidová. Vzápětí se zasměje: „Získat takové číslo po úvodním závodě je nejjednodušší. Pokusím se zůstat v červené co nejdýl. Ale nemyslím, že se mi to povede.“