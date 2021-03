Bylo to těžké. Nevěděla jsem, že jedu svou poslední sezonu, popsala Soukalová

Generační obměna, kterou prošel i český biatlon, je podle Soukalové součástí každého sportu. „Avšak v málokterém sportovním odvětví se podaří po odchodu talentované a úspěšné generace nahradit ji novou generací se stejnými výsledky. Většinou je to cesta na několik let,“ popsala.

Pochválila například Markétu Davidovou anebo Michala Krčmáře. „Postupem času, až se i mladší závodníci obohatí o nové zkušenosti, se bude na co dívat,“ věří. Česko má mnoho kvalitních biatlonistů a podle Soukalové je to tak trochu zázrak. „Zatímco v ostatních zemích mají obrovské základny a možnost vybírat si z tisíců závodníků, u nás se sešla jedna generace tak, že konkurovala světové špičce. Je to hodně netradiční,“ vysvětlila v pořadu Interview.

Myslí si, že v kvalitě českých závodníků sehrála roli disciplína. „Lidé, kteří ten sport dělají, jsou velmi profesionální. I trenéři se snaží nastolit velký dril, jenž sehrává zásadní roli ve výsledcích, které se v mojí éře dostavily,“ řekla.

Nevěděla jsem, že jedu svou poslední sezonu

Tento víkend se s kariérou rozloučí i Ondřej Moravec. „Ondra je v mých očích držák a dokázal toho hrozně moc. Je to člověk, který neudělá žádný nepromyšlený krok. Držím mu palce,“ vzkázala Soukalová.

Doplnila také, že pro ni bylo udělat definitivní tečku za kariérou vrcholové sportovkyně velmi těžké. „Nečekala jsem, že sezona, kterou jsem přerušila kvůli zdravotním problémům, je poslední,“ svěřila se.

Několik měsíců moderuje pořad Showtime, profesionální moderátorkou by se však Gabriela Soukalová nenazvala. „Nikdy jsem nečekala, že bych mohla v takovém odvětví pracovat. Žádnou hereckou průpravu nemám, proto jsem se musela vše učit od začátku,“ přiznala.

Ze začátku prý byla z moderování vyplašená. „Kamenem úrazu se pro mě stala chůze na podpatcích. Na lyžích bych si připadala daleko jistější,“ zavtipkovala Soukalová. „Nicméně se snažím učit od svých kolegyň. Ze začátku mi dělala problém i koordinace několika činností najednou, teď už je to i díky tréninku mnohem jednodušší,“ řekla.

Bývalá biatlonistka v pořadu Interview také popsala své první zkušenosti s těhotenstvím: „Rodina byla vždycky mým snem. Je to velký pozitivní impuls v mém životě.“ Na mateřství se velmi těší. „Asi jako každá máma bych chtěla být co nejlepší, láskyplná a podporující,“ uvedla.

Doplnila také, že své dítě k vrcholovému sportu tlačit nebude. „Sportování se musí podrobit celá rodina, je to taková řehole. Sama bych si sport nikdy nevybrala,“ upřesnila.