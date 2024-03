Chtěla jsem se vrátit. V Novém Městě. Soukalová prozradila plán comebacku

Bylo to dlouho jakési veřejné tajemství, o němž lidé kolem biatlonu věděli, ale nikdo – ani ona sama – o něm nehovořil.

Gabriela Soukalová usiluje o comeback.

Až nyní se celý tento příběh rozhodla odtajnit.

„Nemám ráda neuzavřené kapitoly ve svém životě - a ta biatlonová neuzavřená byla,“ vyprávěla i po premiéře filmu. „Za ta léta po oficiálním ukončení kariéry (v roce 2019) mě několikrát napadlo, že bych se zkusila vrátit a uzavřela ji tak, abych měla v sobě klid.“

Plán dostal reálné kontury ke konci roku 2021 za významné pomoci předsedy svazu Jiřího Hamzy.

„S ním jsme vymysleli plán, jak bych se mohla vrátit. Doufala jsem, že ten konec bude šťastný. Vše mělo směřovat k mému návratu do závodů v sezoně 2023-2024 a ke startu na šampionátu v Novém Městě, i kdyby to mělo být třeba jen ve štafetě.“

Premiéru filmu si nenechal ujít ani Jaromír Jágr.

Proto začala na jaře 2022 se systematickým tréninkem, absolvovala soustředění v Hochfilzenu, Livignu i jinde.

„Byl jsem skeptický a říkal si, že už to nebude dobré,“ přiznal ve filmu její otec, biatlonový trenér Karel Soukal. „Ale pak to vzala v Jablonci na střeleckém tréninku do ruky a já si pomyslel: Mohlo by to dopadnout.“

Miloš Kadeřábek, partner Soukalové, doplňoval: „Přemýšleli jsme, co vše Gábininu návratu můžeme obětovat, protože jsme zároveň chtěli věnovat veškerý možný čas naší malé dcerce. Babičky nám přislíbily všechnu možnou pomoc, tak jsme se rozhodli to zkusit. Pro Gabču i pro mě šlo o obrovskou výzvu.“

Začátky byly nesmírně bolavé. Fyzická kondice Soukalové se totiž po předchozích komplikovaných letech ocitla takřka na nule.

„První týdny jsem dokonce přemýšlela, že si vezmu lék na utlumení bolesti,“ líčila. „Ale nakonec jsem se hecla a neudělala to. Na běžeckém páse jsem vydržela jen dvě minuty. Vyšla jsem schody a funěla stejně, jako kdybych vyběhla na Sněžku. Týden od týdne to však bolelo míň, nějaké svaly se mi povedlo nabít.“

Meniskus zhatil plány

Na návratu spolupracovala i se svým někdejším koučem Ondřejem Rybářem. „Domluva zněla, že vyzkouším své tělo a pokud splním všechny cíle, co mi Ondra dal, přihlásím se potom zpátky i do antidopingového programu,“ prozradila po premiéře filmu.

Radost jí dělala především výkonnost s malorážkou. „Roky jsem nestřílela, ale pokud máte střelbu jednou v ruce, dostanete se do ní i po více letech. Po dvou týdnech tréninku jsem dala čistou položku bez předchozího pohybu i za 18 sekund. Samozřejmě, že kdybych byla zakyselená, trvalo by to mnohem déle. Ale střelba pro mě byla jako meditace. Když se mi sklápěly terče, existovala jsem jen já a terče, vytěsňovala jsem veškeré další myšlenky.“

Jiří Hamza uvažoval o jejím postupném návratu na týmová soustředění, do IBU Cupu, do Světového poháru, o přičlenění k Davidové, Voborníkové a spol. Ještě při Světovém poháru v Hochfilzenu v prosinci 2022 byla tato vize aktuální.

„Po osmi měsících jsem se ze stavu, kdy jsem nebyla schopná uběhnout kilometr v kuse, zlepšila na takovou úroveň, že jsem se přiblížila na půl minuty k časům, které jsem jezdila, když se mi dařilo,“ popisovala Soukalová. „Překvapilo mě, že se za tak krátkou dobu dokážu dostat do takové formy.“

gabrielakoukalova #headwash #jogging #feelfresh



Jedna z činností při kterých si skvěle vyčistím hlavu. Ať jsou to hory a běžky, skialpy, jóga nebo běh v lese. Vše pomáhá tomu, že se cítím dobře, odráží se to i v psychické pohodě, a to je přeci to nejdůležitější!



Jak si čistíte hlavu vy? Máte pro mě nějaký zajímavý recept? oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jenže před Novým rokem 2023 se vše zhroutilo.

Nebyla by to snad ani Soukalová, aby k takovému zvratu nedošlo kuriózním způsobem.

„Šla jsem se projít se psem, a jak mě zatáhl, praskl mi meniskus,“ prozradila. „Už předtím jsem mívala několik týdnů po každém tréninku nateklé jedno koleno. Ty signály se objevovaly, navíc se k nim přidaly ještě problémy s palci na nohou. Mám totiž hodně zničené plosky nohou, i to je asi dopad dvaceti intenzivních let u sportu.“

Po dvou měsících, kdy se stav menisku dále zhoršoval, a po sérii vyšetření došla k závěru, že jediným řešením je operace.

Koncem března 2023 ji podstoupila.

„Zároveň se několik specialistů shodlo, že i mé palcové klouby by se musely řešit operativně, pokud bych chtěla vrcholově sportovat. Půl roku bych měla po té operaci stopku a velmi omezený režim, což by byla obrovsky dlouhá doba, která by mě fyzicky vrátila zpátky na nulu.“

Takové zjištění se stalo impulzem, aby svůj pokus o comeback ukončila.

„Kdyby mi bylo třicet, třeba bych si řekla, že to ještě dám, aspoň dvě sezony. Ale holt už jsem v pokročilém věku a už není čas,“ posteskla si.

Obává se, že palcové klouby ji budou také v budoucnu částečně omezovat.

„Při běžných aktivitách mi někdy otékají klouby, že pak mohu nosit jen jediné, široké boty, co mám doma. Po dnešních lodičkách, které jsem si na premiéru vzala, mi asi otečou taky,“ zasmála se.

Moravec: Petr Koukal byl v jejím životě chyba

Přesto, že pokus o návrat neskončil vytouženým happy endem, Soukalová vůbec nelituje, že se o něj pokusila.

Naopak.

„Život už mě zpátky nechtěl pustit. Ale vím, že jsem pro to udělala maximum,“ ujistila. „Takže ve finále vlastně ten konec šťastný je. Mám čisté svědomí, že jsem se pokusila.“

Gabriela Soukalová na slavnostním křtu kalendáře Beaty Rajské (prosinec 2023)

V celovečerním filmu hovoří Soukalová i další lidé, kteří se prolínali jejím životem, o řadě již dříve otevřených témat. O problémech s poruchami příjmu potravy a s trenérem Jindřichem Šikolou, o boji proti ruskému dopingu, či o změně běžeckého stylu, která mohla nastartovat její problémy s lýtky na prahu sezony 2017-2018.

Následně se rozhodla přerušit kariéru. A v roce 2019 oznámila její ukončení. Pokus o návrat už změnu tohoto stavu nepřinesl.

Velká část filmu je pochopitelně věnována také vztahu s exmanželem Petrem Koukalem a následnému dramatického rozchodu a rozvodu v roce 2020, po němž zůstala i kvůli neexistenci předmanželské smlouvy bez finančních prostředků.

„K podpisu předmanželské smlouvy nikdy nepřišel. Zaručil se mi pak, že jakmile se vezmeme, sepíšeme u právníka pomanželskou smlouvu, ale ani to se bohužel nestalo,. Připomínala jsem mu to často a vždycky to skončilo tím, že nechápe, jak do tak hezkého vztahu mohu vrážet takové klíny.“

Bývalý reprezentační kolega Michal Krčmář ve filmu podotkl: „Její pád přišel, když šla do vztahu s Petrem Koukalem. Po nějaké chvíli, kdy žila s Petrem, šla výkonnostně dolů. Petr musel u všeho být, se vším se fotit, chtěl být vidět a zasahoval do týmu mnohem víc, než manželky od kluků. To vnášelo klín mezi Gabču a svaz. A postupně se kleště roztahovaly.“

Ondřej Moravec doplňoval: „Petr Koukal byla v jejím životě chyba. Nepochopitelně pro mě, když byla na úplném vrcholu, spadla na úplné dno.“

K podobnému názoru dospěl trenér Ondřej Rybář: „Gábinin pád v kariéře byl její vztah. Natrefila na člověka, který se na ní chtěl zviditelnit.“

petr_vetrovsky Aktuálně pracujeme na střihu filmu této legendy, co přitáhla lidi k biatlonu Alespoň v mém diváckém okolí to tak bylo Už po pár dnech hrubého střihu vidim, že tenhle film bude jiný než ty předchozí. Je to neuvěřitelný příběh, v kterém toho nebylo ještě opravdu mnoho řečeno, vysvětleno a to je na tom právě to zajímavé⭐️ Těším se na to a do konce roku ohlásíme další film jedné obrovské legendy☺️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Petr Koukal byl režisérem filmu Petrem Větrovským požádán o vyjádření, ale odmítl.

Soukalová nezastírá, že některé krize v jejím životě byly nesmírně tvrdé a dlouho se z nich vzpamatovávala.

V pozdním pondělním večeru nicméně na premiéře filmu prohlásila: „Mám ráda přísloví, že není důležité, kolikrát v životě spadneme, ale kolikrát dokážete vstát. A mně se to povedlo.“