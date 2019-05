Koukalová ukončila kariéru. Je načase vydat se na další životní etapu, říká

Tak konečně to přišlo.

Více než roční rozhodování Gabriely Koukalové, jestli se k biatlonu po pauze vrátí, nebo ne, je u konce.

„Jak víte, tak na počátku loňského roku jsem musela přerušit svojí sportovní kariéru kvůli zdravotním problémům. Nastalo pro mě asi nejtěžší období v životě. Všechno se to tak nějak sešlo a já jsem byla rozhodnutá s biatlonem definitivně skončit,“ prozradila svým fanouškům ve videu na Youtube.

Od biatlonu se úplně odstřihla, věnovala se svým zálibám – malování, zpívání, hraní na klavír, vystupování před lidmi na různých přednáškách.

„Vyčistila jsem si hlavu, odpočinula si a nabrala novou sílu. K mému překvapení začaly zdravotní problémy ustupovat,“ prozradila.

Právě to byl ten důvod, proč rozhodování protahovala tak dlouho.

Najednou se vrátila chuť sportovat. Najednou si zase uměla představit, že bude objíždět závody Světového poháru a vozit domů medaile.

„Proto jsem si řekla, že své rozhodnutí o konci kariéry ještě zvážím. Začala jsem s aktivní přípravou a zjistila jsem skvělou věc, protože mě najednou nic nebolelo, tréninky mě bavily. Byl to jev, který jsem dlouho nezažila. Nakoplo mě to natolik, že jsem začala zvažovat, že se prostě k biatlonu vrátím, i když by to určitě bylo velmi těžké,“ prozradila.

Jenže radost z ostatních věcí mimo biatlon nakonec převážila. Bez vrcholného sportu Koukalová pociťovala radost a štěstí, už nepotřebovala vyhrávat závody.

„Pociťovala jsem emoce z obyčejných věcí. Uvědomila jsem si, že sportovní výsledky nebo vidina nějakého pomyslného vítězství nemusí nutně znamenat šťastný a spokojený život,“ řekla.

Proto se nyní rozhodla kariéru definitivně ukonči.

„Jsem přesvědčená o tom, že je načase vydat se na další životní etapu, na kterou se já už hrozně těším,“ dodává.

Podívejte se, jak Koukalová oznámila konec kariéry: