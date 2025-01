Konečně zdravá. Má vůbec klidná síla Preussová nějaké vady? Válení na gauči

Přestože mimo trať působí třicetiletá Preussová až plaše, v závodech bývá nekompromisní.

Jako když v neděli dojela v posledním kole Francouzku Richardovou a Italku Wiererovou a dvěma nástupy dala jasně najevo, kdo si v kotli německých fanoušků dojede pro druhé místo.

Nebo jako v sobotní ženské štafetě.

Bez jediné chyby zvládla ležku za famózních 22 sekund a rázem se na posledním úseku osamostatnila od všech dalších soupeřek. Střelbu vestoje pak absolvovala v identickém čase i s identickým výsledkem a mohla dovézt do cíle snové německé vítězství.

Jako by jí Ruhpolding, kde bydlí i trénuje, místo tlaku domácího prostředí přidal ještě o kapku víc sebejistoty a vyrovnanosti, kterými se od začátku zimy prezentuje.

Ne vždy ale bylo vše pro Preussovou tak perfektní.

Pechvogel

Do Světového poháru naskočila už v roce 2013 a hned v sezoně 2014/15, tedy v pouhých dvaceti letech, získala malý křišťálový glóbus za závod s hromadným startem. Stejnou zimu získala v „masáku“ stříbro i na mistrovství světa.

Přesto si na první vítězství si musela počkat až do ledna 2019, symbolicky do domácího Ruhpoldingu. Od té doby získala jen dvě další vítězství. A obě v této sezoně.

PRVNÍ TRIUMF. Preussová si před domácím kotlem zaspurtovala pro premiérové vítězství kariéry.

Téměř by se jí dalo říkat „stříbrná Franziska“, druhých míst totiž nasbírala jen do této zimy devět. A spoustu z nich tak těsně. Jako loni na úvod sezony v Östersundu, kde prohrála vytrvalostní závod s Lisou Vittozziovou o pouhou desetinu sekundy. V následující stíhačce zase podlehla Lou Jeanmonnotové až na cílové čáře.

Ale spíš než smůla ji v posledních letech trápilo něco jiného.

„Dřív měla Franzi hodně problémů se zdravím a byla často nemocná,“ připomíná trenér německých žen Sverre Olsbu Röiseland v Ruhpoldingu.

Vzhledem k úspěchům už v brzkém věku se jí nevyhnula srovnání s krajankou Laurou Dahlmeierovou, která si už ve čtyřiadvaceti letech dojela pro velký křišťálový glóbus.

Ale stejně jako pro jen o rok starší Dahlmeierovou i pro Preussovou bylo dlouho nepřítelem vlastní zdraví.

Chronický zánět šlach, slabý imunitní systém, problémy s plícemi… Kolikrát už vlastní tělo překazilo Preussové dobře rozjetou sezonu. Třeba hned tu předešlou.

Po skvělém úvodu v Östersundu držela žluté číslo, jenže ji skolil covid a o vedení v poháru přišla. Když už se zdálo, že se z nemoci zvedá k medailovým výsledkům v Novém Městě, zbrzdilo ji nachlazení. Přestože si dopřála několik dní na uzdravení a oddech, když přijela na další díl Světového poháru do Osla, nedokázala závodit kvůli ucpaným dutinám.

franzi110394 Alles gut überstanden ☺️ Wir sehen uns bald wieder draußen ☀️⛰️

Sama tolikrát slyšela otázku: Kdy ty jednou zůstaneš zdravá?

Německá média o ní začala psát jako o Franzisce Pechvogel Preussové.

„Když jste často nemocní a nemůže závodit, rozhodně si biatlon neužíváte,“ připouští Röiseland, že Preussová nezvládala komplikované období lehce.

„Ale Franzi se nikdy nechtěla vzdát. Cítila, že toho může ještě hodně dosáhnout.“

Každý závod je úspěch

Ukončila proto sezonu a podstoupila operaci nosu, která měla problém vyřešit. V létě pak začala víc posilovat horní polovinu těla, přestala v trénincích tlačit na maximum a místo toho se zaměřila na stabilitu výkonnosti.

Trénovala hodně sama, trávila čas s rodinou, se svým partnerem, bývalým biatlonistou Simonem Schemppem lezla po horách a užívala si slunečních pláží, závodila v běhu do vrchu a v kroji převzala bavorský řád za zásluhy. Do toho pracovala na své psychice, aby měla od začátku sezony správné mentální nastavení.

franzi110394 Gestern wurde mir der Bayerische Verdienstorden verliehen. Vielen Dank für diese Auszeichnung und dass wir einen Blick in die Münchner Residenz werfen durften! Es war ein schöner Vormittag mit meinem Papa, (ehemaligen) Sportkollegen, Fußballlegenden und vielen weiteren inspirierenden Persönlichkeiten ☺️



Bayerische Staatskanzlei oblíbit sdílet odpovědět uložit

A zdraví ji zatím nezrazuje.

Z dvanácti individuálních závodů této zimy dva vyhrála a šestkrát stála na pódiu. Jejím nejhorším umístěním bylo až do Vánoc páté místo.

Úspěšnou šňůru ji překazila až zastávka v Oberhofu, kde se možná až příliš chtěla vůbec poprvé před domácím publikem předvést ve žlutém čísle. Sprint a stíhačku strávila až ve třetí desítce, při smíšené štafetě absolvovala trestné kolo.

„Samozřejmě jsem byla frustrovaná,“ přiznává v Ruhpoldingu. Ale i to, že mohla tentokrát bydlet přímo u sebe doma a nemusela přespávat na hotelu, jí pomohlo na smolný víkend zapomenout.

„Jsem na sebe pyšná, jak jsem tady závody zvládla,“ usmívá se ale opět. „Není jednoduché střílet, když víte, že vás všichni sledují.“

ÚSPĚŠNÁ FINIŠMANKA. Už dvakrát v této sezoně dovezla Franziska Preussová německou štafetu žen do cíle na prvním místě.

Pomáhá jí i žluté číslo vedoucí závodnice, které by mohlo mnoho jiných biatlonistek spíš tížit. „Že ho má, dává Franzi spoustu sebejistoty do závodů i do tréninků. Chtěla být mezi těmi nejlepšími, ale až takové výsledky asi ani sama nečekala,“ myslí si Röiseland.

„Žlutého čísla si moc vážím, protože znám i tu odvrácenou stranu biatlonu. Proto je pro mě každý závod ve žlutém úspěch,“ říká Preussová.

Chyby? Musím se zamyslet

„Franziska mi přijde hodně klidná. Čiší z ní taková nehmatatelná sebejistota,“ popisuje Jessika Jislová.

Podle dat serveru RealBiathlon má Preussová k sebejistotě důvod. 96% úspěšnost střelby vleže, 86 % vestoje. Na lyžích je osmá nejrychlejší, v průměru dokáže jet rychlostí 22,8 km/h.

V kombinaci přesnosti, času stráveného střelbou a rychlosti běhu se první příčka shoduje s pohárovým hodnocením: nejlepší je právě Preussová. Jen pro srovnání, mezi muži je lídr poháru Johannes Bö v kombinaci těchto tří faktorů až pátý.

„Franzi je v závodech úžasně konzistentní. To já nedokážu,“ uznává i největší rivalka Preussové v celkovém hodnocení Jeanmonnotová.

Má vůbec Němka nějaké chyby? Když je na to trenér Röiseland tázán, musí se dlouze zamyslet. „Hmm… věci si nezapomíná, na tréninky chodí včas… asi válení na gauči,“ napadne ho nakonec.

„Opravdu ráda leží na gauči a vůbec nic nedělá. Je v tom vážně dobrá,“ směje se. Hned ovšem dodává: „To je ale také důležité. Vědět kdy trénovat, a kdy prostě nic nedělat.“

Röiselandova manželka Marte objíždí Světový pohár jako expertka norské televize NRK, sama ale moc dobře ví, jaké je hájit žluté číslo. A jako hlavní důvod zatím úspěšné zimy Preussové jmenuje to, co všichni ostatní.

„Nejdůležitější je, že je zdravá. Doufám, že jí to vydrží. Má opravdu skvěle našlápnuto k tomu velký křišťálový glóbus získat,“ říká vítězka celkového hodnocení Světového poháru v sezoně 2021/22.

Už teď je tak jasné, co si bude Preussová přát, až 11. března před dvěma závěrečnými víkendy sezony oslaví dvaatřicáté narozeniny: hlavně to zdraví.