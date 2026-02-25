Premium

Nesplněný sen a psychoteror na závěr. Jde jen o sport, nechápala loučící se Preussová

Alžběta Marešová
  16:29
Za pár let se nejspíš bude říkat, že skončila na vrcholu. Jako stále kralující vítězka Světového poháru a bronzová medailistka z olympijských her v Itálii. Jenže nyní je zřejmé, že loučení Franzisky Preussové s biatlonovou kariérou mělo k vysněnému happy endu daleko. K jejím těžko vysvětlitelným nezdarům na střelnici se přidala i smršť nenávisti na sítích. A to bylo na křehkou jednatřicetiletou Němku moc.
Franziska Preussová mává divákům při svém posledním závodě kariéry.

Franziska Preussová mává divákům při svém posledním závodě kariéry. | foto: Reuters

Franziska Preussová přijíždí na střelbu vestoje ve štafetovém závodě žen.
Franziska Preussová a Dorothea Wiererová v objetí při průjezdu poslední cílovou...
Němka Franziska Preussová (vlevo) a Italka Dorothea Wiererová se v olympijském...
Němka Franziska Preussová (vlevo) a Italka Dorothea Wiererová se v olympijském...


Dojatě mávala tribunám, když se za cílem shromáždili lidé z německého týmu i její rodina, nezadržela slzy. Objímala se s Dorotheou Wiererovou, které italský tým připravil podobnou rozlučku.

„Doro je tak skvělý člověk, mám ji moc ráda. Dnešek si budu pamatovat dlouho,“ líčila pak.

Preussová se rozloučila s biatlonem posledním olympijským závodem v Anterselvě, jak se na ikonu svého sportu – kterou bezesporu je – sluší a patří.

Ale že poslední dny její kariéry patřily zároveň k těm nejtěžším, zůstalo viset ve vzduchu, i když už vyprchaly všechny bublinky ze šampaňského, které bylo na její počest v cíli připravené.

Dojemné loučení šampionek. Nechtěla jsem skončit poslední, říkala Wiererová

Minulou sezonu měla snovou.

Po všech zdravotních útrapách a těsných prohrách v minulých letech se štěstí konečně obrátilo na její stranu. Zůstala celou zimu zdravá, skvěle běhala a ještě lépe střílela, soupeřky jen marně bojovaly s její konzistencí. A když rozhodovaly setiny či milimetry, pro jednou to byla ona, kdo se nakonec radoval.

Získala velký křišťálový glóbus pro celkovou vítězku Světového poháru. A všichni tušili, že zopakovat takový výsledek i v následující sezoně bude pravděpodobně nad její síly.

Tedy hlavně nad síly jejího zdraví. Už při první zastávce zimy v Östersundu musela vynechat závod, následně kvůli covidu přišla o kompletní zastávku v Hochfilzenu.

Když se ale vrátila, patřila opět mezi nejlepší. Ani jednou za čtyři víkendy nevypadla z elitní dvacítky, čtyřikrát byla na rozšířeném pódiu, v Novém Městě vybojovala ve zkráceném vytrvalostním závodě třetí místo.

Konečně zdravá. Má vůbec klidná síla Preussová nějaké vady? Válení na gauči

Při odjezdu do olympijské Anterselvy právem patřila mezi favoritky na medaile. Jen málokdo ale věděl o tom, že už žádné další závodní štace neplánuje.

„Už nemám to naprosté odhodlání. Ještě jsem se dokázala namotivovat olympiádou, ale biatlon si zaslouží víc. Musíte zkrátka cítit vášeň. A pokud ji pro něj už necítíte, je potřeba to přijmout a učinit rozhodnutí,“ vysvětlovala později.

Na začátku her však nic nenasvědčovalo tomu, že takovým myšlenkovým procesem prochází. Smíšenou štafetu dovezla do cíle na bronzovém umístění, slavila svou druhou olympijskou medaili. Měla čtyři závody na to, splnit si i poslední sen, který ji ještě v kariéře zbýval: získat pod pěti kruhy také individuální cenný kov.

franzi110394

Still special ✨️❄️☀️
#milanocortina2026 #antholz #teamd

@k_voigt_fotografie

9. února 2026 v 15:40, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 13:51
oblíbit odpovědět uložit

Ve vytrvalostním závodě přijížděla na poslední střelbu v nejlepším čase, dvěma chybami si ale zlato odstřelila a skončila desátá. Vestoje chybovala i při sprintu a musela skousnout sedmé místo. Po bezchybné jízdě ve stíhačce byla na závěrečné střelbě v dosahu bronzové medaile, jenže opět mířila dvakrát vedle. Skončila pátá a zklamaná.

„V každém závodě zkouším něco nového, připravit se správným způsobem. Jenže pak si stoupnu na podložku a mám úplné zatmění,“ lamentovala.

Aby se vyhnula stresu závěrečné, rozhodující položky, zařadili ji trenéři netypicky už na druhý úsek ženské štafety. Ale obelstít psychiku Preussové se jim nepodařilo.

Na stojku přijížděla jako první, s náskokem na soupeřky. První dvě rány byly perfektní, po třetí a páté zůstaly terče černé. Prvním opravným nábojem Němka rychle napravila zaváhání na třetím terči, další dva náhradní náboje ale poslední terč nezasáhly.

Franziska Preussová přijíždí na střelbu vestoje ve štafetovém závodě žen.

Opět musela kroužit na trestném kole a nakonec čtvrté Němky nestačily na bronz o 22 sekund. Je to sice samozřejmě jen teoretizování, ale obecně se počítá, že jedno trestné kolo trvá asi 20 sekund…

Po štafetě vůbec nemluvila s médii, až o den později řekla: „Přirozeně se cítím špatně a při štafetě je to ještě horší. Moc mě to mrzí kvůli ostatním holkám i celému týmu.“

Její už tak skleslé náladě nepřispělo, když ji ostatní lidé varovali: „Hlavně se nekoukej, co se o tobě píše na sociálních sítích!“

Proti vlně nenávistných zpráv i komentářů se nedokázala bránit. „Je to psychoteror. Přitom jsem pořád člověk, nespáchala jsem žádný zločin, nikoho jsem nezabila. Jde jen o sport,“ posteskla si. „Úplně mi to zničilo dny, které jinak mohly být moc krásné. A navíc za to můžou lidé zvenčí, kteří nemají ponětí, jak těžká naše práce je.“

franzi110394

So hart kann Biathlon sein… speziell der Einzel!
☑️☑️☑️
Neue Chance am Samstag!

Gratulation @fedfranceski @bfbiathlon

#teamd

11. února 2026 v 22:20, příspěvek archivován: 25. února 2026 v 14:11
oblíbit odpovědět uložit

Tato zkušenost ji zároveň ujistila v tom, že rozhodnutí skončit je správné. K boji s vlastním tělem a psychikou už nechtěla přidávat i boj s hejtry.

A tak v pátek večer, před sobotním hromadným závodem žen, na svůj Instagram napsala: „One last dance“.

Němečtí fanoušci doufali, že oproštěná od tlaku a s čistou hlavou předvede Preussová ještě naposledy jeden ze svých povedených závodů a že třeba i konečně dosáhne na vysněnou individuální medaili.

Jenže od první střelby se pohybovala na chvostu, ne a ne se probít výš. Definitivně si přední umístění odstřelila při třetí zastávce na střelnici, kde z pěti terčů trefila jediný.

Do cíle dojela na 28. místě, daleko za nejlepšími. Nesplnila si svůj sen, nezavršila svůj příběh senzačním happy endem. Přesto byla šťastná.

Němka Franziska Preussová se v olympijském závodě s hromadným startem rozloučila s kariérou.

„Konečně se můžu vídat s mou rodinou, aniž bych se bála, že něco chytnu. A když, tak mi bude jedno, jestli uzdravení zabere týden nebo deset dní,“ vykládala s úlevou. „Konečně se můžeme na Vánoce setkat i vevnitř a ne jen venku. Přijímala jsem taková opatření jako součást mé práce, ale teď jsem ráda, že je to za mnou.“

Co ji čeká dál? Nejspíš pár týdnů pořádného oddechu doma v Ruhpoldingu. Možná časem založí s partnerem Simonem Schemppem rodinu. A možná se neloučila s biatlonem nadobro.

„Můžu vyzkoušet spoustu věcí, což je privilegium, které během života moc často nezažijete,“ říkala ke své budoucnosti tajemně.

„Na biatlonu mi budou chybět lidé a přátelství, která jsem tu získala. Pocit, že si vím rady v těžké situaci. A také moment, kdy protínáte cíl. Jakýkoliv závod máte za sebou, ten okamžik byl vždy výjimečný,“ svěřila se.

A vlastně tak poskytla trefnou metaforu k celé své kariéře. Jakkoliv komplikovanou cestu má za sebou, když dorazila do cíle, všichni cítili, že jde o výjimečný okamžik.

