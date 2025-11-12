Další biatlonový skandál ve Francii. Řeší se údajná manipulace se zbraní soupeřky

Třiadvacetiletá Richardová, která skončila v minulém ročníku Světového poháru na šestém místě, měla manipulovat s nastavením pušky Michelonové během posledních závodů sezony.
Při činu ji údajně přistihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, která poté chyběla na letní přípravě s týmem, obvinění popřela. Podle webu Le Dauphiné se incident řešil interně.
Další negativní událost uvnitř francouzského výběru žen, který v minulé sezoně vyhrál Pohár národů, může mít podle tamějších médií i vliv na setrvání kouče Cyrila Burdeta. Sedmačtyřicetiletý kouč, který působí v týmu od roku 2022, údajně zvažuje odchod.
Před aférou Richardové řešili představitelé francouzského biatlonu také případ desetinásobné mistryně světa Simonové, která v říjnu dostala u soudu v Albertville tříměsíční podmínku a pokutu 15 000 eur v případu zneužití kreditních karet Braisazové-Bouchetové.
Francouzka Jeanne Richardová opouští střelnici během hromadného závodu na mistrovství světa v Lenzerheide.
Disciplinární komise Francouzské lyžařské federace uložila Simonové pokutu 30 tisíc eur a půlroční zákaz činnosti. Vítězka Světového poháru ze sezony 2022/23 tak přijde o start ročníku, start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo však stihne.