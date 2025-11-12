Premium

Další biatlonový skandál ve Francii. Řeší se údajná manipulace se zbraní soupeřky

Autor:
  12:33
Francouzský biatlonový tým žen řeší před startem nové sezony další nepříjemnou událost. Po Julii Simonové, která byla odsouzena za zneužití kreditních karet své kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové, se řešila i aféra jiné závodnice Jeanne Richardové, jež údajně tajně manipulovala se zbraní krajanky Océane Michelonové. O kauze informoval server Dicodusport.
Francouzská biatlonistka Jeanne Richardová.

Francouzská biatlonistka Jeanne Richardová. | foto: Sports Press Photo / ddp USA / ProfimediaProfimedia.cz

Francouzka Jeanne Richardová opouští střelnici během hromadného závodu na...
Stříbrná smíšená štafeta Francie. Zleva Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne...
Francouzky Océane Michelonová, Julia Simonová a Švédka Hanna Öbergová se radují...
TŘI NEJLEPŠÍ. Už od druhého úseku štafety žen se o vedení přetahovaly Norsko,...
5 fotografií

Třiadvacetiletá Richardová, která skončila v minulém ročníku Světového poháru na šestém místě, měla manipulovat s nastavením pušky Michelonové během posledních závodů sezony.

Při činu ji údajně přistihla Braisazová-Bouchetová. Richardová, která poté chyběla na letní přípravě s týmem, obvinění popřela. Podle webu Le Dauphiné se incident řešil interně.

POHLED: Jen ji nechte, ať ty medaile přiveze. Proč je trest Simonové mírný

Další negativní událost uvnitř francouzského výběru žen, který v minulé sezoně vyhrál Pohár národů, může mít podle tamějších médií i vliv na setrvání kouče Cyrila Burdeta. Sedmačtyřicetiletý kouč, který působí v týmu od roku 2022, údajně zvažuje odchod.

Před aférou Richardové řešili představitelé francouzského biatlonu také případ desetinásobné mistryně světa Simonové, která v říjnu dostala u soudu v Albertville tříměsíční podmínku a pokutu 15 000 eur v případu zneužití kreditních karet Braisazové-Bouchetové.

Francouzka Jeanne Richardová opouští střelnici během hromadného závodu na mistrovství světa v Lenzerheide.

Francouzka Julia Simonová běží zkrácený vytrvalostní závod v Pokljuce.

Disciplinární komise Francouzské lyžařské federace uložila Simonové pokutu 30 tisíc eur a půlroční zákaz činnosti. Vítězka Světového poháru ze sezony 2022/23 tak přijde o start ročníku, start na únorových olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo však stihne.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
