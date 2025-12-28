Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Biatlonovou exhibici v Gelsenkirchenu ovládli domácí. Mikyska s Davidovou šestí

Autor: ,
  20:43
Tomáš Mikyska a Markéta Davidová skončili šestí v biatlonové exhibici dvojic v německém Gelsenkirchenu. Zvítězili domácí Justus Strelow a Janina Hettichová-Walzová, na které český pár ztratil přes dvě minuty. Druhá byla francouzská dvojice Fabien Claude a Lou Jeanmonnotová, třetí místo obsadili Mats Överby a Juni Arnekleivová z Norska.

Markéta Davidová na Biathlon World Team Challenge v Gelsenkirchenu | foto: CTK / imago sportfotodienst / Marcel Rotzoll Profimedia.cz

České duo vylepšilo loňské umístění Michala Krčmáře s Jessicou Jislovou, kteří skončili devátí. Nejlepšími českými výsledky v tradiční exhibici jsou dvě druhá místa, na obou se podílel Ondřej Moravec. Druhý byl v roce 2015 s Gabrielou Soukalovou a v roce 2017 s Evou Puskarčíkovou.

Pětadvacetiletý Mikyska startoval v populárním závodě poprvé. O tři roky starší Davidová nastoupila po dvou letech, vloni chyběla kvůli léčbě vyhřezlé ploténky.

Biatlon Schalke 2025: World Team Challenge, program, nominace, Češi

Českým reprezentantům se první část nevydařila. Po úvodních střelbách vleže byli pátí, po dalších chybách na střelnici ale uzavřeli první polovinu na osmé příčce se ztrátou více než minuty a půl na Strelowa a Hettichovou-Walzovou. Celkem jeli na 11 trestných kol.

Do druhé části startovali Češi na chvostu se ztrátou 35 vteřin. Přestože do boje o přední příčky nezasáhli, minuli tentokrát na střelnici jen šestkrát. Dokončili šestí se ztrátou dvou minut a jedné vteřiny.

Vítězní Strelow a Hettichová-Walzová uspěli díky kvalitní střelbě. Ve druhé části minuli jen jeden ze 40 terčů a francouzskou dvojici Claude, Jeanmonnotová porazili o 21,4 sekundy. Třetí Överby s Arnekleivovou, kteří nastupovali s černou páskou na počest nedávno zesnulého krajana Siverta Guttorma Bakkena, zaostali o minutu a 12 vteřin.

Reakce na Bakkenovu smrt: Norský biatlon zakázal používání výškových masek
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - - 28. 12. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.42
  • 3.70
  • 9.50
Kanada vs. DavosHokej - - 28. 12. 2025:Kanada vs. Davos //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 3.30
  • 3.00
Bergamo vs. InterFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Bergamo vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 5.00
  • 2.90
  • 1.95
Finsko vs. LotyšskoHokej - - 28. 12. 2025:Finsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
28. 12. 22:30
  • 1.20
  • 7.25
  • 9.74
Columbus vs. NY IslandersHokej - - 28. 12. 2025:Columbus vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
28. 12. 23:00
  • 2.23
  • 4.08
  • 2.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

ONLINE: Oktagon 81: „Meloun“ má za sebou poslední zápas, chystá se Kincl

Sledujeme online
Miloš „Meloun“ Petrášek ukončil ve 32 letech MMA kariéru. „Stačilo, dál už...

V pražské O2 areně se koná turnaj Oktagon 81, který nabízí jedenáct zápasů včetně dvou soubojů o titul. V té nejlehčí a nejtěžší váhové kategorii. V akci je hned osm českých bojovníků včetně...

28. prosince 2025,  aktualizováno  21:13

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Aktualizujeme
Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  21:09

To je vono! Vzpouru chemiků prodloužil i junák s mřížkou: Kluci si mě dobírají

Litvínov, 28. 12. 2025, Verva Litvínov - České Budějovice, 35. kolo hokejové...

Nejdříve zlomený nos, pak zlom v sezoně. Z bolesti ke slasti dospěl hokejový Litvínov i jeho útočník Matěj Maštalířský. Kotel ho po nedělní výhře nad Motorem 4:1 za gól a asistenci vyvolal a pak...

28. prosince 2025  21:03

Biatlonovou exhibici v Gelsenkirchenu ovládli domácí. Mikyska s Davidovou šestí

Markéta Davidová na Biathlon World Team Challenge v Gelsenkirchenu

Tomáš Mikyska a Markéta Davidová skončili šestí v biatlonové exhibici dvojic v německém Gelsenkirchenu. Zvítězili domácí Justus Strelow a Janina Hettichová-Walzová, na které český pár ztratil přes...

28. prosince 2025  20:43

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36

Tottenham v derby porazil Crystal Palace, Sunderland remizoval s Leedsem

Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace se snaží uvolnit ze souboje v...

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabídl zbylé dva zápasy 18. kola. Souboj nováčků Premier League vítěze nepoznal, Sunderland remizoval s Leedsem 1:1. Tottenham naplno bodoval v londýnském...

28. prosince 2025  14:50,  aktualizováno  19:55

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

27. prosince 2025  13:43,  aktualizováno  28. 12. 19:25

Dubovská v Semmeringu vypadla po pěti brankách. I pátý slalom pro Shiffrinovou

Mikaela Shiffrinová, vítězka slalomu v Semmeringu

Mikaela Shiffrinová vyhrála i pátý slalom Světového poháru alpských lyžařek v sezoně. V rakouském Semmeringu po skvělé jízdě ve druhém kole Američanka porazila o devět setin mistryni světa Camille...

28. prosince 2025  16:10,  aktualizováno  19:20

Bitva pohlaví pro bouřliváka Kyrgiose. Sabalenkovou přehrál ve dvou setech

Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios po vzájemném „Souboji pohlaví“

Tenisovou Bitvu pohlaví vyhrál Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V dubajském hledišti bylo šest tisíc diváků, mezi...

28. prosince 2025  19:12

Koudelka postoupil do úvodního závodu Turné, vyzve obhájce Tschofeniga

Roman Koudelka při svém skoku na Turné čtyř můstků v Oberstdorfu

Skokan na lyžích Roman Koudelka prošel do úvodního závodu Turné čtyř můstků. V kvalifikaci v Oberstdorfu jediný český zástupce obsadil 48. místo, v prvním kole pondělní soutěže bude jeho protivníkem...

28. prosince 2025  18:19

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Turné čtyř můstků 2025/2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Jedním z atraktivních sportovních zpestření v povánočním období je Turné čtyř můstků. Tradiční seriál závodů ve skocích na lyžích se letos koná od 28. prosince do 6. ledna. Dva podniky zamíří do...

28. prosince 2025  17:49

V srpnu konec kariéry, v září svatba. Teď se Venierová pochlubila narozením potomka

Rakušanka Stephanie Venierová se raduje z vítězství v super-G na mistrovství...

S kariérou profesionální lyžařky se rozloučila letos v srpnu. Nyní se Stephanie Venierová pochlubila fanouškům na sociálních sítích, že 14. prosince přivedla na svět svého prvního potomka. „Letos o...

28. prosince 2025  17:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.