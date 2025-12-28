České duo vylepšilo loňské umístění Michala Krčmáře s Jessicou Jislovou, kteří skončili devátí. Nejlepšími českými výsledky v tradiční exhibici jsou dvě druhá místa, na obou se podílel Ondřej Moravec. Druhý byl v roce 2015 s Gabrielou Soukalovou a v roce 2017 s Evou Puskarčíkovou.
Pětadvacetiletý Mikyska startoval v populárním závodě poprvé. O tři roky starší Davidová nastoupila po dvou letech, vloni chyběla kvůli léčbě vyhřezlé ploténky.
Biatlon Schalke 2025: World Team Challenge, program, nominace, Češi
Českým reprezentantům se první část nevydařila. Po úvodních střelbách vleže byli pátí, po dalších chybách na střelnici ale uzavřeli první polovinu na osmé příčce se ztrátou více než minuty a půl na Strelowa a Hettichovou-Walzovou. Celkem jeli na 11 trestných kol.
Do druhé části startovali Češi na chvostu se ztrátou 35 vteřin. Přestože do boje o přední příčky nezasáhli, minuli tentokrát na střelnici jen šestkrát. Dokončili šestí se ztrátou dvou minut a jedné vteřiny.
Vítězní Strelow a Hettichová-Walzová uspěli díky kvalitní střelbě. Ve druhé části minuli jen jeden ze 40 terčů a francouzskou dvojici Claude, Jeanmonnotová porazili o 21,4 sekundy. Třetí Överby s Arnekleivovou, kteří nastupovali s černou páskou na počest nedávno zesnulého krajana Siverta Guttorma Bakkena, zaostali o minutu a 12 vteřin.
Reakce na Bakkenovu smrt: Norský biatlon zakázal používání výškových masek