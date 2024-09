Davidová skončila šestá v městské biatlonové exhibici v Drážďanech

O lepší výsledek Davidovou připravila třetí střelba, při které minula první tři terče a musela do trestného boxu.

„Ta jedna stojka mě mrzí. Škoda, že jsem to nedobila. Pak by to ještě nebylo tak hrozné. Na druhou stranu to na trati strašně klouzalo, vůbec se nedalo jet nohami. Byl to fakt masakr,“ uvedla bývalá mistryně světa na webu biatlonového svazu.

Exhibice se přesunula do Drážďan z Wiesbadenu a navzdory nepřízni počasí ji sledovalo několik tisíc diváků na stadionu nebo podél trati, která vedla i na březích rozvodněného Labe.

„Ve Wiesbadenu mi trať přišla profilově těžší, byl tam i kopeček. Tady to je opravdu rovina. Ale okruh byl poměrně dlouhý, takže šlo o kvalitní závod,“ řekla Davidová. Ve Wiesbadenu byla v roce 2020 druhá a rok nato třetí.

V závodě dvojic složených z mladých biatlonistů skončili Ilona Plecháčová a David Eliáš třetí.