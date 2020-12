Střelecké vzkříšení Puskarčíkové: Už jsme vážně nevěděli, co dělám špatně

V porovnání s předchozí štafetou byla vaše střelba jako noc a den.

To rozhodně. Konečně se mi podařilo trefit se líp než za tři.

Je to veliká úleva?

Stoprocentní ještě ne, pořád šlo jen o jednu vlašťovku. Ale určitě mi to psychicky trochu pomůže, protože už jsem z toho byla fakt nešťastná.

Trenéři po minulém kole odhalili problém s nepatrně uvolněným dioptrem vaší malorážky. Ten se tedy na vaší předchozí špatné střelecké bilanci zásadně podílel?

Zdá se, že jo. Bohužel. Jsem moc ráda, že na to přišli teď a ne až po konci sezony. Egil (Gjelland) říkal, že to byl úplně atypický defekt. Už jsme vážně nevěděli, co dělám špatně, protože jsem mívala rozdíl třeba deseti cvaků při jediné položce. Přitom ten dioptr se vizuálně nehýbal, když jste se na něj podívali. Ale jakmile jsem se při koncentraci na střelbu o tu bouchačku trochu opřela obočím nebo hlavou a přitlačila na ni, s dioptrem jsem hýbala v podstatě kamkoliv a běžně střílela za dvě, za tři.

Kdo a jak na závadu přišel?

Egil s Jířou (Holubcem) si po minulé štafetě bouchačku vzali, že jí ještě jednou pořádně překontrolujou, protože už vážně nevěděli, co dělám špatně. Já šla na masáž a po ní mi přišli oznámit, co objevili.

Takové zjištění pomůže před dalším závodem zároveň i psychicky, ne? Říkáte si: Aha, konečně se na něco přišlo. Už to není „nevyléčitelná nemoc“, ale našel se lék.

Přesně tak. Nejhorší je nevědomost, kdy tápete, pořád zkoušíte všechno možné a pořád to nejde. Pak si říkáte: Ty bláho, to snad není možné, já už vážně asi neumím střílet. Je to stejné, jako když je vám blbě a nevíte proč. Jakmile se zjistí příčina, tak víte, na čem máte pracovat. Jsem ráda, že se něco našlo. Teď záleží, jak se s tím popasuju a jak si má střelba sedne.

Speciálně při rychlé a čisté ležce to byla ve sprintu zase stará dobrá Puskarčíková.

Jo, to bylo docela dobré, tak uvidíme, jak to půjde dál. Netvrdím, že budu rázem furt střílet nuly, člověk taky občas dělá chyby. Ale ta podpora materiálu je docela důležitá.

Co provést s pomalejším během? Je na něm stále znát, že jste v přípravě kvůli borelióze vypadla na tři týdny z tréninku?

A pak jsem byla ještě docela nachcípaná. Celkově jsem se delší dobu cítila docela špatně. Na trénincích jsem pozorovala, že se holek neudržím, takže jsem čekala, že běžeckou formu úplně mít nebudu. Letošní rok byl pro mě celkově náročný se vším všudy.

Trenéři se chystají upravit vám přes Vánoce trénink tak, abyste se i do běžecké pohody opět dostala.

Egilova teorie je taková, že mi trénink pořád chybí. Věří, že když teď půjdu nějaké objemy, rozjedu se později, že mám tu sezonu jen posunutou.

Eva Puskarčíková při závodech v Hochfilzenu.

Ještě než na Vánoce dojde, mohla byste si v Hochfilzenu zazávodit i dvakrát, kdybyste vybojovala jedno z pěti postupových míst do nedělního hromadného závodu na základě výsledků z tohoto pohárového kola.

Jo, to je motivace. Šanci má i Jess, kdyby se jí zadařilo. Ale ani jedna se na to nebudeme moc upínat, abychom na sebe nevyvíjely tlak. Když to vyjde, tak to vyjde - a budeme samozřejmě rády. (Zatím jsou po sprintu druhá a třetí pod čarou.)

Stíhací závod biatlonistek Online reportáž v sobotu od 15 hodin

Od soustředění v Idre jste z domova pryč 46 dní. To už musí být dlouhé.

Po rodině se mi stýská. Ale přes Vánoce se uvidíme, i když to bude takové osekané. S hrozbou covidu je vše náročné a já se hlavně musím udržet zdravá, abych potom neměla třeba celý leden bez závodů.

Už jste vyřešili, kde budete trénovat?

Ve hře jsou Obertilliach a snad i Pokljuka. Česko je spíš ztracené, předpověď nám moc nenahrává.