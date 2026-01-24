Pořád se dokáže zurčivě smát. Ale pokud přijde řeč na Markétu Davidovou, se kterou vždy byly nejlepší kamarádky, derou se jí do očí slzy. „S Makulou je to hrozný, těžce její problémy prožívám,“ říká.
Určitě jste spolu teď hovořily, že?
Jo, mluvila jsem s ní. Má hodně těžké období. Tohle je asi to nejhorší, co se může sportovci stát. Moc na Makulu myslím.
V prosinci ještě byla tak optimistická. Věřila, že se bude směrem k olympiádě zlepšovat.
To jo. Jenže když ležíte na gauči a nemůžete se hnout, tak jste psychicky dole. Teď už je to spíš na modlení.
Je možné, že pokud by její bolest zad jen trochu polevila, odcestovala by na hry aspoň kvůli štafetě?
Je otázkou, jestli by jí to zdravotně stálo za to. Záda nejsou sranda. A risknout to, aby pak už nikdy v životě nemohla sednout na koně, je na zvážení.
Prý používám při komentování hodně výplňkových slov. Nebo často říkám „souhlasím“. Ale jestliže nemám co víc říct než komentátor, tak prostě souhlasím, no.