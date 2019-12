Slibný start sezony. Bylo to těžké jako čert, smála se Kristejn Puskarčíková

Tak jaký byl první vytrvalostní závod sezony?

Dneska to bylo celé takové čertovské.

Jak to?

Protože to bylo těžké jako čert. První dlouhý závod sezony za námi, za což jsem ráda, protože už zbývají jen dva. Pro mě je to trošičku neatraktivní závod, ale budiž, když to musí být.

Oproti mužskému středečnímu závodu jste neměly tak rozbitou trať.

To rozhodně. Byla jsem hrozně ráda za to, jaká trať dneska byla, protože mi bylo kluků hrozně líto. Ve středu bych jet rozhodně nechtěla.

Sníh byl o dost tvrdší?

Byl. Sice se na trati občas objevily nějaké plotny, ale s tím se dá pracovat, když jede člověk opatrně. Určitě to bylo lepší, než ta hrabačka, co měli kluci.

Nebyly o to nebezpečnější sjezdy?

Spíš bylo horší, že jak tam holky lítaly a pluhovaly, tak se z těch sjezdů začaly dělat takové koryta. Ale jinak to bylo v pohodě.

Vy jste závod pomaleji rozběhla, ale v posledním kole jste měla 17. nejrychlejší čas. Jste na trati dokonce zrychlovala.

V tom dlouhém závodu mám s tempem hrozný problém. Mám velký respekt a nevím, jak si rozvrhnout síly, abych to nepřepálila a byla schopná to nějak obstojně objet. Většinou se stane, že tak nějak jedu, a to poslední kolo napálím. Neumím s tím pracovat, proto ten závod nemám ráda.

Co to příště zkusit od začátku napálit?

To si člověk rozmyslí, jestli to napálí od začátku a pak bude čtyři kola trpět… Nebo jestli pojede lepší standard a v posledním kole to napálí a umře v cíli. Kdybych to napálila na začátku, ty čtyři kola jsou pak sakra dlouhá.

Na střelnici už tradičně pofukovalo. Byl to důvod těch dvou chyb při první stojce?

Ani nevím, když si to zpětně vybavím. Jestli to byl vítr na střelnici, nebo jen v mé hlavě (smích). Vím, že jsem na druhou ležku cvakala dvakrát proti větru. A za ležky jsem ráda, v létě jsem s nimi bojovala, tak mám radost, že jsem dala dvě nuly v závodě.

Zase jste vybíhala kousek před Markétou Davidovou, tentokrát o minutu a půl. Pomáhá vám, že jste si v závodě takhle blízko?

Ve sprintu to bylo super, když jela hned za mnou. Když jsme se tam srovnaly, tak mi hrozně pomohla. Dneska byla trochu dál, tak jsem spíš byla ve stresu. Když jsem ji pak za sebou viděla, říkala jsem si, že jedu asi hodně pomalu. Před startem jsem jí říkala, že doufám, že mě nedojede. Ale je to takové zdravé hecování. Rády si pomáháme, když se na trati potkáme.

Dva individuální závody, zatím dvakrát slušná porce bodů. S tím je asi velká spokojenost, je to tak?

Myslím, že to začalo docela slibně. Byla bych ráda, kdyby se mi dařilo bodíky sbírat dál. Loni se mi jich moc vybojovat nepodařilo, tak snad to bude pokračovat.

Čekají vás zase dva dny volna, než přijde nedělní štafeta. Úvodní kolo Světového poháru je dost rozvleklé.

Ale já jsem za ty dva dny ráda. Až se totiž zítra probudím, budu dosti bolavá. Letos je ten rozvrh o něco příjemnější než v minulých letech.

S čím budete ve štafetě spokojená?

Takhle dopředu to nechci říkat. Ale do šestého místa je to vždycky úspěch.