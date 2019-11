Gjelland: Oproti loňsku jsme silnější. A Davidová? Má norskou mentalitu

„S přípravou jsem opravdu hodně spokojený. Povedlo se mi každou svou svěřenkyni ještě více poznat, z čehož mám radost,“ prohlásil 46letý kouč.



Když měl ze svého týmu vybrat jednu zástupkyni, která má podobnou mentalitu jako Norové, ukázal na vedle něj sedící Markétu Davidovou.

„Ano, myslí jako naši sportovci,“ prohlásil.

Jak jste to myslel?

Těžko se to popisuje. Když Markéta trénuje, tak se pokaždé snaží pochopit, co dělá a proč to dělá. Proč zrovna dneska máme v plánu tohle, proč potom tohle. Dělá to z jediného důvodu – chce být lepší. Proto pátrá po důvodech, chce tréninku rozumět. A to nedělá každý. V tomhle je nám Norům hodně podobná.

Markéta Davidová loni suverénně ovládla anketu Biatlonista roku.

Je v tomhle jediná z týmu?

To zase ne. Ale u dalších holek je to trochu jiné. Jinak o tréninku, biatlonu, sportu a obecně soutěžení přemýšlí. Ona je mladší, pochází z jiné generace a vyrostla v jiném systému, kdy v Česku byly velké úspěchy. Proto je vidět, že má jinou mentalitu.

Po loňské sezoně ukončily bohatou kariéru Anastázia Kuzminová s Laurou Dahlmeierovou. Stárne i Kaisa Mäkäräinenová a souboj o trůn pro vítězku Světového poháru může být nezvykle otevřený. Může do něj zasáhnout i Markéta?

Na jednu stranu je na to připravená, na druhou potřebuje stále čas. Ve spoustě věcech se potřebuje dál vyvíjet, potřebuje sbírat zkušenosti. Stále je mladá a ono to v biatlonu nefunguje tak, že lusknete prsty a najednou začnete vyhrávat závod od závodu. Abyste se k tomu dostali, potřebujete čas.

Na jaké výsledky tak letos reálně může dosáhnout? Může třeba vyhrát jeden ze závodů mistrovství světa?

Určitě může. Ale já se vždycky soustředím spíš na to, jakým stylem holky závodí. Když totiž dělají přesně to, co zkoušíme v tréninku, pak jsou schopny bojovat o prvenství. Minimálně Markéta ano, ta má ten standard takto vysoký. Patří mezi pět nejrychlejších lyžařek a je opravdu dobrá střelkyně. Pořád ztrácí nějaký čas při střelbě a na tom musí pracovat, aby propojila všechny detaily, které k triumfu vedou.

Jako to dokázaly třeba Dorothea Wiererová s Lisou Vittozziovou.

Přesně tak. Obě jsou šíleně rychlé a přesné střelkyně. Ale to jen díky svým zkušenostem. K téhle dokonalosti se dostávaly hodně dlouhou dobu, nepřijde to hned. Markéta je ale na lyžích rychlejší než ony, jen musí posunout svou rychlost střelby.

Co další české ženy? Veroniku Vítkovou trápily nemoci.

Trpěla během celé loňské sezony a i v přípravě na současnou sezonu. A když zdravotně trpíte, je to pro vás psychicky náročné. Veronika je ale bojovnice, snaží se dostat zpátky a na posledním tréninkovém kempu v Norsku už tam byly pozitivní záchvěvy. Snaží se, dál tvrdě pracuje, aby se vrátila na předchozí úroveň.

Eva Puskarčíková

Jak je na tom Eva Puskarčíková?

V létě udělala spoustu dobré práce. Není to žádné tajemství, už jsem to říkal Ondrovi Rybářovi, ale když bude mít Eva opravdu dobrý den na trati a zastřílí čistě, může být na pódiu. Ten potenciál v sobě má. Je schopná bojovat s nejlepšími.

Lucie Charvátová měla skvělé léto, stala se mistryní světa v letním biatlonu.

Měla fantastické léto. A celou přípravu v tom pokračovala, v tréninku se jí dařilo. Na lyžích je stále rychlá, jen je to u ní pořád to stejné – musí se trefit.

Co Jessica Jislová?

Její výkonnost je tak trochu nahoru dolů. Je důležité, aby zůstala zdravá, pak na to má. Když jsem analyzoval poslední závody v Norsku (testovací závody o víkendu), tak v závěrečném kole měla podobnou rychlost jako ty nejlepší. Má to v sobě, jen potřebuje čas.

S jakými výsledky tak budete v této sezoně spokojený?

Nikdy jsem se na výsledky nezaměřoval, vždycky pouze na výkon. Když totiž holky udělají to, co děláme v tréninku, pak přijdou i výsledky. Pak můžu za sebe říct, že budou bojovat o stupně vítězů. Pracovali jsme na tom celé léto. Příprava na tuto sezonu v porovnání s loňskem ukázala, že jsme silnější tým.