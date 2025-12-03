Důvod je prostý.
Vždyť komu je dopřáno ukončit kariéru na olympiádě jen pár kilometrů od domu, kde vyrůstal? A na tratích, kde se učil lyžovat?
„Málokdo má šanci završit kariéru v takhle dokonalém kruhu,“ vykládá. „Ta představa je pro mě vzrušující a zároveň i trochu děsivá. Ale mým cílem je užít si olympiádu naplno, bez ohledu na výsledek.“
Dnes už bydlí s manželem Stefanem v údolí Val di Fiemme, v útulném novém domě, který si pořídili s důrazem na udržitelnost a přírodní materiály, především dřevo. Vyrůstala však v obci Rasun di Sotto u ústí anterselvského údolí, odkud do budoucího olympijského areálu odmalička vyrážela s lyžemi.
„Teď tedy mohu skončit tam, kde vše začalo,“ usmívá se.
„Samozřejmě, že mám v sobě i jakýsi skrytý strach, co bude dál,“ přiznává. „Naposledy odzávodím a najednou bude kus mého života pryč.“