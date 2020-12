Zase zažít ten fantastický pocit, přeje si Wiererová. Zatím je sebekritická

Když se Wiererová v minulé sezoně postavila na start prvního individuálního klání, hned z něj vytěžila první místo. O čtyři měsíce později pak slavila zisk velkého křišťálového glóbu.

V tomto trendu by třicetiletá Italka ráda pokračovala, což všem soupeřkám ukázala opětovným vítězstvím v úvodní akci sezony: vytrvalostním závodě v Kontiolahti.

„Jsem šťastná, že jsem čtyřikrát zastřílela za nula, to bylo velmi důležité,“ připomněla hlavní důvod svého sobotního vítězství.

Na běžkách totiž Wiererová nezářila, v posledním kole dokonce málem promrhala více než půlminutový náskok na Denise Herrmannovou, kterou v cíli předstihla o pouhých osm desetin.

„Slyšela jsem, že Dennise se ke mně stále přibližuje, tak už jsem si říkala, že druhé místo taky není zlé,“ prozradila s úsměvem po závodě. „Do cíle jsem dorazila úplně mrtvá, byl to opravdu těsný závod.“

K prvenství ve vytrvalostním klání Italka v neděli přidala 22. místo ve sprintu, v němž jednou chybovala, v celkovém hodnocení Světového poháru jí tak patří třetí příčka.



„Jak mohou všichni vidět, určitě nejsem v nejlepší formě,“ pravila sebekriticky. „Je tady hodně silných holek a každým rokem jsou závody vyrovnanější. Pro fanoušky je to ale určitě zajímavé,“ přemítala.

Další příležitost sehrát se sokyněmi podobné drama bude mít italská biatlonista ve čtvrtek, kdy je znovu v Kontiolahti na programu další sprint.

„Doufám, že zajedu pár dobrých závodů, dostanu se do tempa a zůstanu zdravá,“ přeje si.

Ano, zdraví je v současnosti pro sportovce ještě důležitější než kdy dřív.

Sama Wiererová ještě před startem sezony predikovala, že velký křišťálový glóbus získá biatlonistka, která nebude nemocná.

„V minulosti jsem často jezdila na závody s horečkou, což letos nebude možné. Myslím, že to bude nenormální sezona,“ uvedla pro list Gazzetta dello Sport.

V podivném ročníku Světového poháru by však ráda útočila na nejvyšší příčky a třeba i obhájila prvenství v celkovém hodnocení seriálu.



„Získat velký glóbus je fantastický pocit, je to ale velmi obtížné. A vyhrát dva je ještě náročnější,“ uvědomuje si. „Už jsem to zvládla, takže vím, jak je těžké to dokázat znovu.“

Na druhou stranu se jí ale po známé a prošlapané cestě může jít snadněji.