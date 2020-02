Zlaté mámení v rodném údolí. O dívčí válce a nejkrásnějším dni Wiererové

@EmilienJck @DeniseHerrmann_ @skiverband @FedFranceSki @Fisiofficial @russianbiathlon @NSSF_Biathlon It definitely will be a night Dorothea Wierer will remember for long, receiving a in front of all her family and friends! ____________ #antholz2020 (Slavik) https://t.co/sroxxkyOAE