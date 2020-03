Už nestřílí hůř než babička. Herrmannová se zocelila a rozkvetla

„Tady je složitá střelnice,“ vykládala ve čtvrtek v cíli sprintu. „Na ležku se mi vítr točil. Hlavní cíl byl trefovat terče, což jsem zvládla perfektně.“



Nulu zapsala nejen vleže, ale i vestoje, přestože stojka a Denise Herrmannová, to byl často až nepřátelský vztah.

„Umí ji dát za tři jakoby nic,“ podotkl český kouč Jiří Holubec. „Takže jakmile tady zvládla ve sprintu dvě nuly, každý z nás si říkal: Máme vítěze.“

Co na tom, že startovala už s číslem 3. Vynikajícím během je pověstná. Vždy byla největší nástrahou její vachrlatá střelba.

Loni ji na mistrovství světa zvládla a vyválčila v Östersundu 1., 3., 4. a 6. místo. Za což ji mnozí bookmakeři sázkových kanceláří „odměnili“ tím, že z ní učinili největší kandidátku na velký glóbus v této sezoně.

Jenže místo útoku na titul přišel prosincový kolaps. Deka padla na celý německý ženský tým. Ve sprintu na poháru v Hochfilzenu tehdy žádná z nich ani nebodovala a sportovní ředitel svazu Bernd Eisenbichler jejich výsledek okomentoval: „To je jako prohrát 0:4 ve fotbale s Rakouskem.“

V následné štafetě šla Herrmannová dokonce na tři trestná kola a ve stíhačce minula sedmkrát!

„I moje babička by to zvládla lépe. Připadala jsem si, jako bych teprve včera začala s biatlonem. Je to katastrofa. Nedokážu na střelnici stát v klidu, bojím se, že netrefím vůbec nic,“ zkritizovala se a na adresu týmu pronesla: „Dámy, prodáváme se pod cenou.“

Potřebovala restart, hodit trauma za hlavu, rychle vyčistit hlavu. Poradila se s psychologem, nacvičovala mentální techniky, jak v rozhodujících chvílích zůstat klidná. Uklidňovala se i svými koníčky, pletením a háčkováním.

„Chci zase zařadit na vyšší rychlost,“ prohlásila.

A udělala to. V Annecy se vrátila do Top 10 pohárových závodů.

Na mistrovství světa v Anterselvě si v únoru dojela pro stříbro ve stíhačce. Nebýt milimetrové chyby na poslední položce, mohla slavit titul. „Ale tohle je vyhrané stříbro, ne prohrané zlato,“ ujistila. Však také deník Frankfurter Allgemeine v titulku psal o „balzámu na omlácené německé biatlonové duše“.

V Novém Městě ve čtvrtek na nejvyšším stupni opravdu stála, slavila šestý pohárový triumf kariéry.

ŠESTÝ TRIUMF. Stupně vítězek sprintu v Novém Městě. Zleva: druhá Anais Bescondová, první Denise Herrmannová, třetí Markéta Davidová.

Cesta k tomu prvnímu byla v roce 2017 podivuhodná.

Otec Herrmannové hrál v NDR ligovou házenou, ona od šesti let na německé straně Krušných hor lyžovala. V běhu na lyžích se propracovala až na pozici nejlepší Němky, v zimě 2014 byla druhá ve Světovém poháru sprinterek, pyšnila se olympijským bronzem ze štafety.

„Ale jen běhat mě nenaplňovalo,“ říká. V 27 letech se na jaře 2016 stala biatlonistkou a přešla ke sportu, který je v Německu mnohem populárnější než běh na lyžích.

„Nechtěla jsem si jednou vyčítat, že jsem to nezkusila.“

Investovala nesčetné hodiny do tréninku střelby, učila se lyžovat s flintou na zádech. „Se čtyřmi kily navíc jsem měla úplně jiný pocit.“

Do své druhé biatlonové sezony vstoupila v prosinci 2017 v druholigovém IBU Cupu v Sjusjönu. V úvodním sprintu tehdy netrefila vestoje ani terč a propadla. Ale napodruhé už vyhrála. Načež jí zavolal spolkový kouč Gerald Hönig: „Laura Dahlmeierová je nemocná, pojedeš v Östersundu místo ní.“

Vyrazila tedy do Švédska na Světový pohár, načež tam doslova šokovala vítězstvím ve sprintu i stíhačce. „Jdu po své cestě krok za krokem,“ řekla a dodala: „Tady to byl obří krok.“

Od té doby patří k biatlonové špičce a v každém závodě doufá, že překoná nástrahy střelby. Loni měla její úspěšnost 78 procent, vestoje jen 74. „Ale postupně se Denise zoceluje a naučila se střílet i v těžších podmínkách,“ oceňuje Jiří Holubec.

Dalším krokem její kariéry by skutečně mohl být velký glóbus.

Už v příští sezoně.