Nic neuspěchat. Poučit se z minulosti. Nestresovat se. Usmívat se.
I takové jsou zásady, jimiž se při svém druhém comebacku po druhé operaci ploténky řídí.
Proto ani její výsledek ve sprintu ve Vuokatti nic nezměnil na plánu, na němž se s trenéry dohodla už na podzim: Do Světového poháru, pokud bude zdravá a ve formě, naskočí až v lednu.
„Nechceme teď na Markétu tlačit, aby se neopakovaly stavy, které prožívala loni,“ připomene šéf svazu Jiří Hamza trable z minulé zimy, kterou musela kvůli stupňujícím se bolestem předčasně ukončit.
Markéta má fakt obrovský talent, takže ani měsíční výpadek v přípravě, který by pro mě byl devastační, není pro ni až tak velkou ztrátou.