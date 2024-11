Dost bylo stereotypů. Biatlonisté změnili trenéry i přípravu. Bude to stačit?

Nakolik byl účinný?

Sezona odpoví. V úterý odlétají do Kontiolahti, kde o víkendu odstartuje Světový pohár.

„Chtělo to vypadnout ze stereotypů. Okysličit a omladit realizační tým,“ říká pro iDNES.cz šéf svazu Jiří Hamza.

Což v praxi znamenalo:

1. Vyměnit trenéry.

2. Vylepšit zázemí, materiálové i medicínské.

3. Provést zásadní změny v systému přípravy.

„Všichni ve vedení svazu jsme cítili, že je nutné něco dělat jinak,“ vykládá Hamza. „Výsledky loni nebyly. Místo abychom se světu zase začali přibližovat, jsme stagnovali. Museli jsme tudíž zásadně narušit, co jsme měli zaběhnuté.“

Moravec: Ti mladí jsou jiní

Výsledkově šlo v zimě 2023-2024 dokonce o nejhorší sezonu české reprezentace za posledních 15 let. V celkovém pořadí Světového poháru skončili nejlépe 16. Voborníková a 18. Davidová a mezi muži 28. Krčmář.

V individuálních pohárových kláních se za celou zimu ani jeden Čech neprobil na stupně vítězů. Maximem zůstala pátá místa.

A mistrovství světa? Rekordní divácká návštěva ve Vysočina Areně se musela spokojit s 9. místem Davidové a 10. místem Mikysky.

Tereza Voborníková na prahu biatlonové sezony

Navíc docházelo k trhlinám na linii mezilidských vztahů. V závěru sezony část ženského týmu lobbovala za setrvání kouče Egila Gjellanda, tomu však po nepřesvědčivé zimě svaz neprodloužil smlouvu.

Od jara vede ženy Ital Luca Bormolini, jenž stál v minulosti za vzestupem Novozélanďana Wrighta a školil také trenéry IBU. K ruce má mladou českou trenérskou krev Lukáše Dostála.

Společně hledají cestu i k duši Markéty Davidové, světové šampionky z roku 2021.

„Za šest let si k Egilovi vybudovala silné pouto,“ říká Dostál. „Znám Markétu, těžko se získává její důvěra. Zatím není z její strany stoprocentní. Ale chápu to a pracujeme s tím.“

Skončil rovněž Matt Emmons, dosavadní kouč střelby. Tou se nyní zabývá v nové životní roli vicemistr světa Ondřej Moravec.

Právě od něj si slibuje Hamza mimořádný impulz. „Mentálně postavil Ondra náladu v týmu do úplně jiné roviny, než na jaké jsme se pohybovali,“ vyzdvihuje.

Trojnásobný olympijský medailista náplň své práce s úsměvem shrnuje: „Vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat.“ Ač platil za velkého perfekcionistu, nesnaží se být drábem, to už podle něj u dnešní generace nefunguje. „Ti mladí jsou jiní než my. Hledám balanc. Snažím se při tom těžit z nadhledu někoho, kdy byl nedávno sám závodníkem.“

K zásadním změnám došlo i ve struktuře přípravy. „Přesunuli jsme ji hodně do výšek, což je současný světový trend. Reprezentanti v nich od června strávili dvakrát tolik času co dřív, vždy na 14denních blocích,“ informuje Hamza.

Pomůže i norský profesor

Moravec měnil i navyklé zvyklosti na střelnici. Závodníci ubrali na počtu ran, zato výrazně navýšili střelbu v zátěži na úkor té klidové. „Musí střílet co nejvíc v zátěži, aby nabrali patřičné sebevědomí, že potom dají v závodě stojku třeba za 17 sekund,“ poukazuje.

Další trend posledních let u biatlonových velmocí? Dbání na detaily v zázemí. Také v tom se Češi snaží hrát důstojnější roli. Coby poradce přes techniku běhu angažovali norského experta, univerzitního profesora Pera-Oyvinda Torvika. Za týmem dorazil i na soustředění, většinou však hledá běžecké nuance u počítače a na videu.

„Toho nám snad seslali shůry,“ pochvaluje si ženská jednička Tereza Voborníková. „Přesně pozná, kdy máme co natáhnout nebo pokrčit. Po všech těch předchozích sezonách jde o obrovskou změnu. Konečně někdo, kdo nejen že mi řekne, co dělám špatně, ale zároveň mi poradí, jak to dělat dobře.“

Svaz navýšil rovněž lékařské a materiálové zabezpečení.

„Víc pracujeme s mentalitou jednotlivých závodníků, i za pomoci psychologů či výživového poradenství,“ popisuje Hamza. „Například Víťa Hornig shodil sedm procent tuku a tři a půl kila váhy a hned se výrazně zlepšil běžecky. A Michal Krčmář je nejhubenější za celé roky.“

Voborníková si pochvaluje: „Máme teď vše šité individuálně na míru a mně to moc vyhovuje.“

Jen kdyby ji na podzim nezbrzdilo onemocnění a antibiotika.

Tereza Voborníková čelí zájmu českých novinářů.

Co bude po loňském propadu pro český biatlon úspěchem?

„Určitě chceme medaili z mistrovství světa i nějaká medailová umístění ve svěťáku,“ říká Hamza. „Chceme se vracet k pozicím z dřívějška, i když se nemůžeme srovnávat se zlatou érou. Snad jsme to tentokrát chytli za správný konec.“

Nezapomínejme, už v únoru 2026 půjde o olympijské medaile.