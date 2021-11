Biatlon na prahu sezony. S obměněným servisem i velkými ambicemi

Docela to uteklo.

Před necelými čtyřmi lety český biatlon prožíval nesnadné období Gabriely Koukalové. Tu od letní přípravy trápila zraněná lýtka a dlouho nebylo jasné, jestli na olympiádu v Pchjongčchangu odcestuje.

Nakonec neodletěla, přesto šlo o úspěšné hry. Stříbro ve sprintu získal Michal Krčmář, bronz pak Veronika Vítková. O čtyři roky později polovina tehdejšího českého biatlonového týmu už ani nezávodí. Probíhá generační obměna v plném proudu.

Ondřej Moravec si užívá zaslouženého sportovního důchodu a nabírá síly na další profesní činnost. Třeba i v biatlonu.

Jaroslav Soukup pracuje u policie.

Michal Šlesingr kariéru ukončil před rokem a půl, nyní v domácím svazu plní roli koordinátora, k veškerému dění má stále blízko.

Zůstali jen Michal Krčmář s Adamem Václavíkem.

U žen je to podobné. Po olympiádě kariéru ukončila Lea Johanidesová i Veronika Zvařičová. K biatlonu už se po problémech s lýtky nevrátila ani čerstvá maminka Gabriela Koukalová a na mateřské je také Veronika Vítková.

V týmu tak z korejské olympiády zůstaly Markéta Davidová, Jessica Jislová a Eva Puskarčíková.

„V minulé sezoně skončil náš poslední mohykán Ondra Moravec, teď nastupuje generace, která má velkou perspektivu,“ říká šéf svazu Jiří Hamza.

Davidová, Krčmář a ti další

„Už jsem si během přípravy zvykl, že tu Ondra Moravec není. Rozloučili jsme se, je pryč, začíná zase něco nového. Nepřipadá mi ale, že by se mě teď mladí kluci častěji na něco ptali. Občas jsem měl potřebu jim něco říci, ale postupem času jsem zjistil, že to nemá úplně cenu a že na některé věci musí přijít sami. Dělám všechno, jak nejlépe dovedu. Když to ti kluci budou chtít odpozorovat, tak to uvidí,“ říká o své nové roli mentora Michal Krčmář, nejzkušenější český biatlonista a jednička týmu.

Třicetiletý závodník je v nejlepším věku kariéry. Před sezonou se snažil přenastavit si hlavu tak, aby v závodech víc riskoval.

Jen tak má v Pekingu šanci svou medailovou sbírku vylepšit.

STŘÍBRO. Takhle Michal Krčmář slavil svou olympijskou medaili v Koreji.

Kdo ho v nominaci na první závody Světového poháru v Östersundu doplní? Jistotu měli už dříve Jakub Štvrtecký s Mikulášem Karlíkem. Ty ještě doplní Vítězslav Hornig a Adam Václavík. O definitivní nominaci rozhodly víkendové testovací závody v Norsku.

„Sprint se Víťovi s Adamem povedl výrazně lépe než ostatním a díky tomu postoupili do áčkového hromadného startu. I v něm se vyvarovali většího zaváhání. Nominační kritéria jsme měli jasně nastavená, takže nebylo co řešit,“ vysvětlil trenér mužů Ondřej Rybář.

Zmiňovaná pětice tak rozjede sezonu ve Světovém poháru, mezi elitu se ale pořád mohou dostat i další čeští biatlonisté jako Jonáš Mareček, Tomáš Krupčík, Milan Žemlička a další.

Vždyť Česko disponuje osmi medailisty z minulých juniorských světových šampionátů. Je kde vybírat.

„Věřím tomu, že kluci v juniorech silní jsou. Přechod do chlapů je náročný, budou s tím mít dost práce a muset makat, ale potenciál tam je a doufám, že se ho povede vydolovat co nejdřív,“ řekl Michal Šlesingr v České televizi.

U žen až taková konkurence mezi dorůstající generací není. Do Švédska tak odletí mistryně světa z vytrvalostního závodu Markéta Davidová s Lucií Charvátovou, která už měla dříve jistotu startu.

Obě pak doplní také Eva Puskarčíková, Jessica Jislová a Tereza Vinklárková. Právě Vinklárková si vedla skvěle v nominačních bojích, obsadila 24. místo ve sprintu a 15. v hromadném závodě.

„Její výkony mě nepřekvapily. Vypadala dobře už v tréninku jak tady ve Sjusjøenu, tak během září a října,“ komentoval to pro svazové stránky trenér žen Egil Gjelland.

„No a ostatní se mohou ukázat na prvních dvou IBU Cupech. Před dalšími závody Světového poháru v Hochfilzenu můžou přijít změny jak u kluků, tak u holek,“ dodává Rybář.

Pět servismanů

Jednou z nejdůležitějších položek v nadcházející zimě bude servisní tým.

Už loni se dost razantně změnil, letos to bylo podobné, do týmu přišli dva noví servismani. Úvodní trimestr tak Češi pojedou dokonce v pěti servismanech oproti předchozím čtyřem.

Ten důvod je zřejmý.

Od této sezony je totiž přísný zákaz fluorových vosků, takže většinu týmů čeká tak trochu experiment s mázou. Na každém Světovém poháru ji budou chodit funkcionáři náhodně kontrolovat.

„Může to servisem dost zahýbat. Kontrolní mechanismy ještě nejsou úplně dotažené, takže to může být trochu hra vabank v rámci jednotlivých skutečností. Uvidíme, jak se s tím kdo dokáže poprat,“ říká Hamza.

Tak či tak, ambice českého týmu jsou před olympijskou sezonou pochopitelně znovu vysoké.

„Ambice máme, ale nechceme se jimi nechat svazovat, protože přílišný tlak není dobrý. Udělali jsme všechno pro to, aby vše fungovalo a uvidíme, co z tohohle koktejlu vzejde,“ usmívá se Hamza.

Vrcholem zimy budou únorové olympijské hry v Pekingu, kam Michal Krčmář vyrazí obhajovat stříbro ze sprintu z Pchjongčchangu. O svou první olympijskou medaili bude chtít jistojistě bojovat i Markéta Davidová - potřetí za sebou Biatlonistka roku, mistryně světa a jedenáctá žena loňského hodnocení Světového poháru.

TÝMOVÁ OSLAVA. Markéta Davidová, mistryně světa ve vytrvalostním závodě z Pokljuky.

„Těch nadějí máme hodně… Bimbo (Krčmář), Markéta, holčičí štafeta…,“ vyjmenovával Hamza na páteční tiskové konferenci.

„A už na nás tlačíš,“ smál se Krčmář.

Biatlonisté můžou být přece jen pod trochu menším tlakem. Jednu medaili nejspíš z Pekingu přivezou tak či tak.

Kvůli dopingu ruských biatlonistek byla diskvalifikována ruská štafeta ze Soči a české kvarteto ve složení Eva Puskarčíková, Jitka Landová, Gabriela Koukalová a Veronika Vítková se tak posunulo na třetí příčku.

„Výsledkově už je to přepsané, což je bezvadná zpráva. Takže jedna medaile už je na cestě, v Pekingu by se to mělo dořešit,“ má radost Hamza.

O to větší bude mít, když to nebudou jediné medaile, se kterými se výprava vrátí domů.