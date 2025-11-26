Směr Anterselva, hra o olympiádu začíná. Radši moc neplánuju, říká Davidová

Pět mužů a pět žen, takovou kvótu si v minulé sezoně Češi vyjeli nejen pro pohárové závody, ale i pro nominaci na olympijské hry.
Ale kdo na ně nakonec pojede?
Pro zahajovací pohárové kolo v Östersundu trenéři určili mužské kvinteto Hornig, Krčmář, Mareček, Štvrtecký, Karlík a ženskou pětici Voborníková, Davidová, Jislová, Charvátová, Vinklárková.
„Nominaci na olympiádu budeme schvalovat 18. ledna po Světovém poháru v Ruhpoldingu,“ informuje kouč mužů Ondřej Moravec.
Jistotu her by měli mít po Ruhpoldingu tři nejlépe umístění muži a tři ženy v celkovém pořadí Světového poháru. K nim přibudou dva muži a dvě ženy na základě pomocných kritérií. „I s přihlédnutím k aktuální formě,“ říká Moravec.
|
Davidová se po jarní operaci ploténky vrací do biatlonového Světového poháru
Na posledním předolympijském Světovém poháru v Novém Městě na Moravě (22. - 25. ledna) by tedy už měla startovat olympijská sestava.
Do nominace rozhodně chtějí promluvit Adam Václavík, Tomáš Mikyska či Petr Hák, stejně jako talentované juniorky Heda Mikolášová a Ilona Plecháčová, nebo občasná členka A-týmu Kristýna Otcovská.
„Sezona je dlouhá, chceme dát všem kandidátům možnost ukázat se,“ říká Moravec.
Největším otazníkem je samozřejmě forma Markéty Davidové, která se do poháru vrací po pauze kvůli vyhřezlé plotýnce, se kterou byla koncem března na operaci.
„Cítím se dobře,“ ujistila. „Uvidíme, jak bude vše vypadat. Jestli mě minulá sezona něco naučila, tak to, že je dobré moc si toho neplánovat.“
Vítězka sprintu z loňské zastávky Světového poháru v Kontiolahti vynechala první soustředění v Norsku a zpět do týmu se zařazovala postupně. „Jediné, co jsme upravovali, byly cviky v posilovně. Pak se ale dostala zase zpět do tréninkového režimu k ostatním holkám,“ prozradil trenér Lukáš Dostál, který má u sebe i nového parťáka.
Po světovém šampionátu v Lenzerheide skončil z rodinných důvodů Ital Luca Bormollini, kterého v dubnu vystřídal Jakub Procházka. Trenérské duo u týmu žen je tak už třetí sezonu v řadě obměněné.
„S Kubou se dobře známe, společně nám to funguje,“ pochvaluje si Dostál. „Já mám na starosti spíše střelbu a on kondici.“
U týmu mužů nadále působí Michael Málek a Ondřej Moravec.
V přípravě své svěřence chystali zejména na únorovou olympiádu, kterou zažijí ve známém prostředí Anterselvy. „Byli jsme tam koncem léta a začátkem podzimu a já se tam s rodinou chystám ještě na svátky,“ líčí Michal Krčmář. „Anterselva je hodně probíraná kvůli její vysoké nadmořské výšce, závody tam bolí, ale mám to tam rád.“
Kromě známého střediska jim bude v Itálii nahrávat i tamní atmosféra. Poslední olympiádu v Pekingu prožili kvůli covidu bez fanoušků a ani v jihokorejském Pchjongčchangu 2018 jich podél tratí moc nestálo.
„Bylo to daleko, a navíc v zemích, kde biatlon lidem skoro nic neříkal. V tomhle bude Anterselva o hodně jiná,“ říká Davidová.
„Je super, že za námi mohou přijet i blízcí,“ chválí si Tereza Voborníková. „Pokud na olympiádu pojedu, budu mít svou rodinu, což je pro závodní pohodu důležité.“
Český biatlon se své první olympijské medaile dočkal až v Soči 2014, tehdy jich však bylo hned šest - tři stříbra a tři bronzy.
V Pchjongčchangu 2018 přidali Češi další dva bronzy.
V Pekingu 2022 bylo maximem 4. místo Davidové v hromadném závodě.
Vrátí se nyní v Anterselvě na olympijskou medailovou vlnu?
„Udělali jsme v přípravě maximum,“ říká šéf svazu Jiří Hamza. „Poslední dva roky se toho kolem týmu hodně změnilo. Tlak na nás bude, ale my se té výzvy nebojíme.
Mnozí biatlonisté, včetně Markéty Davidové a Vítězslava Horniga, si před sezonou pořídili také nový typ pažby, aby urychlili střelecké položky.
„I vysokohorských kempů bylo tentokrát o dost víc také proto, abychom se co nejlépe připravili na Anterselvu,“ dodává sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Od 6. února 2026 budou na italském sněhu skládat účty.