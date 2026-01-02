Mikyska začal sezonu v nižším IBU Cupu, kde vybojoval například šesté místo ve vytrvalostním závodě v Ridnaun či devátou příčku ve sprintu v Lenzerheide. Naposledy startoval na exhibici smíšených dvojic v Gelsenkirchenu, kde s Markétou Davidovou skončili šestí. V mužském týmu nahradil Adama Václavíka.
Jislová absolvovala úvodní dva podniky Světového poháru v Östersundu a Hochfilzenu. Místo předvánočních závodů v Annecy dala přednost přípravě na další část sezony. Češky budou v Oberhofu ve čtyřech, v nominaci jsou ještě Markéta Davidová, Lucie Charvátová a Tereza Voborníková.
Program v Oberhofu zahájí 8. ledna sprint mužů, o den později absolvují stejnou disciplínu ženy. V sobotu se poběží stíhací závod mužů a štafeta žen. V neděli se uskuteční štafeta mužů a stíhací závod žen.