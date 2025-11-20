Minulou sezonu pokazily Davidové problémy se zády, které měla od prosincového Světového poháru v Hochfilzenu. Nejprve vyhřezlou ploténku léčila konzervativně a v březnu běžela sprint v Novém Městě na Moravě, další závody ale musela opět vynechat. Následně se podrobila operaci.
Na konci srpna už se Davidová objevila v exhibici v Drážďanech a o měsíc později startovala na mistrovství republiky v letním biatlonu v Letohradu. Mezitím navzdory zdravotní pauze ovládla pošesté anketu Biatlonista roku.
Nominaci na start nového ročníku Světového poháru měla osmadvacetiletá mistryně světa ve vytrvalostním závodu z roku 2021 jistou na základě výsledků v minulé sezoně. Stejně na tom byli Tereza Voborníková, Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Vítězslav Hornig, Michal Krčmář a Jonáš Mareček.
Své pozice potvrdili v nominačních závodech ve Vuokatti, kde Davidová vyhrála sprint a závod s hromadným startem před Lucií Charvátovou. Mezi muži ovládl sprint Hornig, který v závodu s hromadným startem nestačil až ve finiši na Krčmáře.
Dalšími členy reprezentace v úvodu Světového poháru budou Jakub Štvrtecký, Mikuláš Karlík a Tereza Vinklárková, kteří si nominaci vybojovali ve Vuokatti na závěr dvoutýdenního soustředění. Ve finském středisku se na start sezony připravovalo pět reprezentačních výběrů.
„Z mého pohledu to bylo velmi povedené soustředění. Všechny týmy trénovaly na jednom místě a zvlášť pro mladé sportovce to bylo motivační,“ řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář. „Nominační závody měly vysokou úroveň a jsem rád, že se v nich prosadili sportovci z různých týmů. Viděli jsme, že každý tým maká naplno,“ uvedl.